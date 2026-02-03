México

Por esta razón AMLO renombró el Tren Interurbano a “El Insurgente”

El trayecto pasa cerca de un sitio clave durante la independencia

Guardar
El Tren Interurbano México-Toluca fue
El Tren Interurbano México-Toluca fue renombrado como El Insurgente en honor a Miguel Hidalgo y la independencia de México. (X/ @SICTmx)

El expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió nombrar el Tren Interurbano México-Toluca como El Insurgente, en homenaje a Miguel Hidalgo y Costilla, figura central de la Independencia de México, y por la cercanía del trayecto al Monte de las Cruces.

Esto ocurrió en septiembre de 2023, mientras que la inauguración total del tren El Insurgente tuvo lugar este 2 de febrero, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

López Obrador explicó que la decisión de nombrar al tren responde a la intención de reconocer a los protagonistas de la gesta independentista. Señaló que el cambio de denominación busca honor y reconocimiento al padre de nuestra patria.

El entonces mandatario mencionó en ese entonces que el tren pasa cerca del Monte de las Cruces, un sitio histórico donde Miguel Hidalgo y Costilla estuvo a punto de entrar a la Ciudad de México tras una importante victoria insurgente.

¿Cuándo ocurrió la Batalla del Monte de las Cruces?

La decisión de Miguel Hidalgo
La decisión de Miguel Hidalgo de no tomar la Ciudad de México tras la victoria insurgente en el Monte sigue siendo motivo de debate histórico. Crédito: Wkimedia Commons

La batalla del Monte de las Cruces se libró el 30 de octubre de 1810 y es reconocida como un episodio determinante en la lucha por la independencia, según el Archivo General de la Nación.

Ese día, más de 70 mil insurgentes, liderados por Hidalgo y acompañados por Ignacio Allende y Mariano Jiménez, se enfrentaron a menos de cinco mil realistas bajo el mando de Torcuato Trujillo. La confrontación acabó con un gran número de muertos en ambos bandos y allanó el camino de las fuerzas insurgentes hacia la capital virreinal.

Pese a la victoria y tener despejado el acceso a la Ciudad de México, Hidalgo determinó no avanzar. Diversas crónicas históricas, como las recogidas por el Archivo General de la Nación y Carlos Herrejón Peredo, atribuyen esta decisión a la falta de municiones, la duda sobre el apoyo en la capital y el temor a que un eventual saqueo deslegitimara la causa independentista.

Tras la batalla, los líderes insurgentes permanecieron en el sitio varios días antes de iniciar el repliegue hacia Toluca.

Inauguración del tren “El Insurgente” por la presidenta Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó
La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración oficial de El Insurgente. Fotos: Jefatura Gobierno CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia oficial de apertura de “El Insurgente”, acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Sheinbaum subrayó que esta obra representa un avance fundamental en la movilidad metropolitana y la integración regional. “Hoy culminamos una obra de largo aliento que moderniza la conectividad entre dos entidades clave del país”, afirmó.

La construcción del proyecto, que es una de las infraestructuras más importantes del país, requirió una inversión de aproximadamente 100 mil millones de pesos. El corredor ferroviario, de casi 58 kilómetros y siete estaciones, conecta Zinacantepec con la terminal Observatorio en la Ciudad de México. El trayecto completo se puede realizar en 40 a 50 minutos, con una tarifa estimada de 90 pesos.

El proceso de construcción comenzó en 2014 y superó varios retos técnicos y administrativos, según detallaron las autoridades. Además, “El Insurgente” se integra con sistemas como el Metro y el Cablebús de la Ciudad de México.

Temas Relacionados

Tren InterurbanoEl InsurgenteAMLOMiguel Hidalgo y CostillaIndependencia de Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Alejandra Estrada, así se convirtió en la primera pasajera en abordar El Insurgente desde Observatorio

Estrada Orozco, acompañada de su hijo, recibió un distintivo tras varias horas de espera y motivó a la comunidad a apropiarse de la nueva tecnología ferroviaria

Alejandra Estrada, así se convirtió

Así funciona la estafa de pago pendiente en plataformas

Es importante que las personas atiendan recomendaciones para evitar caer

Así funciona la estafa de

Lotería Nacional: todos los resultados ganadores del Tris del 2 de febrero

El sorteo de Tris se realiza cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: todos los resultados

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El sismo sucedió a las 21:42 horas, a una distancia de 58 km de Mapastepec y tuvo una profundidad de 61.3 km

Sismo de 4.0 de magnitud

Temblor en Guerrero: se registra sismo de 4.2 en San Marcos

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Temblor en Guerrero: se registra
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos integrantes de La

Caen dos integrantes de La Familia Michoacana tras asesinar a una persona en Jiquipilco, Edomex

Ataque armado contra la Marina deja un muerto y un detenido en Quintana Roo

Procesan a colombiano ligado al CJNG y detenido en Michoacán

Asesinato de cinco personas en Tabasco fue por detención de un jefe de plaza, asegura José Ramiro López Obrador

Cae “El Peye” en Sonora, objetivo prioritario con 10 órdenes de aprehensión en su contra

ENTRETENIMIENTO

BTS Comeback en vivo: a

BTS Comeback en vivo: a qué hora se transmitirá en México

Gaby Platas denuncia acoso de su expareja Paco de la O y revela que la amenazó de muerte

Yolanda Andrade confiesa errores de su  estapa alcohólica: mentiras, pérdida de vuelos y el deterioro de su salud

En estos cines se podrá ver otra vez Frankenstein de Guillermo del Toro

Paulina Rubio contrademanda a Colate por dar a conocer información de su hijo y pide que dejen de convivir

DEPORTES

NFL regresa a México: Estadio

NFL regresa a México: Estadio Azteca confirma partidos de la temporada 2026

Obed Vargas firma con el Atlético de Madrid: este es el contrato que le ofrecieron al mexicano para dejar la MLS

Cuál es el sueldo de Joao Pedro, jugador del Atlético San Luis que interesa al Cruz Azul

Benjamín Gil va por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y lanza advertencia para EU y Dominicana: “Les vamos a ganar”

México vs. Brasil: cuándo y dónde jugará el Tri femenil partido amistoso contra la ‘verdeamarela’