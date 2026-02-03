Por esta razón AMLO renombró el Tren Interurbano a “El Insurgente”

El Tren Interurbano México-Toluca fue renombrado como El Insurgente en honor a Miguel Hidalgo y la independencia de México. (X/ @SICTmx)

El expresidente Andrés Manuel López Obrador decidió nombrar el Tren Interurbano México-Toluca como “El Insurgente“, en homenaje a Miguel Hidalgo y Costilla, figura central de la Independencia de México, y por la cercanía del trayecto al Monte de las Cruces.

Esto ocurrió en septiembre de 2023, mientras que la inauguración total del tren “El Insurgente“ tuvo lugar este 2 de febrero, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

López Obrador explicó que la decisión de nombrar al tren responde a la intención de reconocer a los protagonistas de la gesta independentista. Señaló que el cambio de denominación busca “honor y reconocimiento al padre de nuestra patria”.

El entonces mandatario mencionó en ese entonces que el tren pasa cerca del Monte de las Cruces, un sitio histórico donde Miguel Hidalgo y Costilla estuvo a punto de entrar a la Ciudad de México tras una importante victoria insurgente.

¿Cuándo ocurrió la Batalla del Monte de las Cruces?

La decisión de Miguel Hidalgo de no tomar la Ciudad de México tras la victoria insurgente en el Monte sigue siendo motivo de debate histórico. Crédito: Wkimedia Commons

La batalla del Monte de las Cruces se libró el 30 de octubre de 1810 y es reconocida como un episodio determinante en la lucha por la independencia, según el Archivo General de la Nación.

Ese día, más de 70 mil insurgentes, liderados por Hidalgo y acompañados por Ignacio Allende y Mariano Jiménez, se enfrentaron a menos de cinco mil realistas bajo el mando de Torcuato Trujillo. La confrontación acabó con un gran número de muertos en ambos bandos y allanó el camino de las fuerzas insurgentes hacia la capital virreinal.

Pese a la victoria y tener despejado el acceso a la Ciudad de México, Hidalgo determinó no avanzar. Diversas crónicas históricas, como las recogidas por el Archivo General de la Nación y Carlos Herrejón Peredo, atribuyen esta decisión a la falta de municiones, la duda sobre el apoyo en la capital y el temor a que un eventual saqueo deslegitimara la causa independentista.

Tras la batalla, los líderes insurgentes permanecieron en el sitio varios días antes de iniciar el repliegue hacia Toluca.

Inauguración del tren “El Insurgente” por la presidenta Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración oficial de El Insurgente. Fotos: Jefatura Gobierno CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia oficial de apertura de “El Insurgente”, acompañada por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

Sheinbaum subrayó que esta obra representa un avance fundamental en la movilidad metropolitana y la integración regional. “Hoy culminamos una obra de largo aliento que moderniza la conectividad entre dos entidades clave del país”, afirmó.

La construcción del proyecto, que es una de las infraestructuras más importantes del país, requirió una inversión de aproximadamente 100 mil millones de pesos. El corredor ferroviario, de casi 58 kilómetros y siete estaciones, conecta Zinacantepec con la terminal Observatorio en la Ciudad de México. El trayecto completo se puede realizar en 40 a 50 minutos, con una tarifa estimada de 90 pesos.

El proceso de construcción comenzó en 2014 y superó varios retos técnicos y administrativos, según detallaron las autoridades. Además, “El Insurgente” se integra con sistemas como el Metro y el Cablebús de la Ciudad de México.