¿Cuánto costará el tren de Observatorio a Santa Fe y cómo se va a pagar?

El viaje completo de Zinacantepec a Observatorio en el Tren Interurbano México-Toluca tiene una tarifa general de 100 pesos, según la ARTF. (SICT)

La inauguración del tramo Santa Fe–Observatorio del Tren Interurbano México-Toluca, conocido como "El Insurgente“, trae consigo nuevas tarifas y horarios para los pasajeros que viajan entre la Ciudad de México y Toluca.

Desde este 2 de febrero, el servicio del tren opera con precios actualizados que se aplican según el trayecto recorrido, conforme lo reportó la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

El boleto para el trayecto completo, de Zinacantepec a Observatorio, tiene un costo de 100 pesos. Recorridos extensos presentan precios diferenciados: desde Toluca Centro hasta Observatorio son 90 pesos, de Metepec a Observatorio cuestan 80 pesos y de Lerma a Observatorio, 70 pesos.

Entre estaciones dentro del Valle de Toluca, como Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma, la tarifa vigente es de 15 pesos.

Para trayectos intermedios, por ejemplo Zinacantepec a Lerma o Metepec, el costo asciende a 20 pesos. Dentro de la capital, un viaje entre Santa Fe y Vasco de Quiroga cuesta 15 pesos; el mismo monto aplica de Vasco de Quiroga a Observatorio. Por su parte, el traslado entre Santa Fe y Observatorio tiene una tarifa de 25 pesos.

Los costos más largos del Tren Interurbano

Los trayectos locales dentro del Valle de Toluca mantienen precios accesibles desde 15 pesos, mientras que los recorridos mixtos entre el Estado de México y CDMX alcanzan hasta 90 pesos. (X/ @SICTmx)

Para los trayectos “mixtos” que conectan el Estado de México y la Ciudad de México, la tarifa desde Santa Fe o Vasco de Quiroga hasta Lerma es de 60 pesos; a Metepec, 70 pesos; a Toluca Centro, 80 pesos y a Zinacantepec, 90 pesos.

¿Cómo se ingresa en el Tren Interurbano?

Las tarifas y métodos de pago del Tren El Insurgente incluyen el uso de la tarjeta de Movilidad Integrada o un Código QR. Crédito: Presidencia

El acceso al tren se realiza mediante la tarjeta de Movilidad Integrada de la CDMX o con un Código QR que se puede comprar en las estaciones, brindando mayor flexibilidad a los pasajeros.

La operación del tren cubre un trayecto que puede completarse en 40 a 50 minutos. El servicio para el público general comenzó este 2 de febrero a las 16:00 horas.

Sin embargo, los horarios regulares son de lunes a viernes de 5:00 a 21:00, sábados de 6:00 a 24:00 y domingos y días festivos de 7:00 a 24:00. Los últimos trenes parten a las 23:00 horas.

La infraestructura del Tren Interurbano México-Toluca tiene casi 58 kilómetros de longitud y siete estaciones principales. La terminal Observatorio, punto esencial de conectividad, se distribuye en cinco niveles e incluye enlaces con el Metro, la Terminal de Autobuses y áreas para acceso vehicular y peatonal, parte de las cuales continúan en fase de conclusión.

Por su parte, la estación Vasco de Quiroga ofrece enlace directo con el Cablebús, la Universidad de la Salud y el pueblo de Santa Fe, además de servicios de accesibilidad y seguridad.

Inauguración del Tren Interurbano por la presidenta Claudia Sheinbaum

El proyecto del Tren El Insurgente requirió una inversión cercana a los 100 mil millones de pesos tras más de una década de construcción. Fotos: Jefatura Gobierno CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el acto de inauguración, acompañada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, la gobernadora Delfina Gómez y autoridades de transporte.

Sheinbaum resaltó que la obra representa una modernización de la conectividad y una reducción en los tiempos de traslado para quien cruza a diario entre dos núcleos urbanos.

La apertura del tramo Santa Fe–Observatorio cierra un proceso de más de diez años de construcción, con una inversión total cercana a los 100 mil millones de pesos.