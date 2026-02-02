México

¿Cuánto costará el tren de Observatorio a Santa Fe y cómo se va a pagar?

La inauguración del tramo Santa Fe–Observatorio del Tren Interurbano México-Toluca incorpora nuevas tarifas

Guardar
El viaje completo de Zinacantepec
El viaje completo de Zinacantepec a Observatorio en el Tren Interurbano México-Toluca tiene una tarifa general de 100 pesos, según la ARTF. (SICT)

La inauguración del tramo Santa Fe–Observatorio del Tren Interurbano México-Toluca, conocido como "El Insurgente“, trae consigo nuevas tarifas y horarios para los pasajeros que viajan entre la Ciudad de México y Toluca.

Desde este 2 de febrero, el servicio del tren opera con precios actualizados que se aplican según el trayecto recorrido, conforme lo reportó la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF).

El boleto para el trayecto completo, de Zinacantepec a Observatorio, tiene un costo de 100 pesos. Recorridos extensos presentan precios diferenciados: desde Toluca Centro hasta Observatorio son 90 pesos, de Metepec a Observatorio cuestan 80 pesos y de Lerma a Observatorio, 70 pesos.

Entre estaciones dentro del Valle de Toluca, como Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma, la tarifa vigente es de 15 pesos.

Para trayectos intermedios, por ejemplo Zinacantepec a Lerma o Metepec, el costo asciende a 20 pesos. Dentro de la capital, un viaje entre Santa Fe y Vasco de Quiroga cuesta 15 pesos; el mismo monto aplica de Vasco de Quiroga a Observatorio. Por su parte, el traslado entre Santa Fe y Observatorio tiene una tarifa de 25 pesos.

Los costos más largos del Tren Interurbano

Los trayectos locales dentro del
Los trayectos locales dentro del Valle de Toluca mantienen precios accesibles desde 15 pesos, mientras que los recorridos mixtos entre el Estado de México y CDMX alcanzan hasta 90 pesos. (X/ @SICTmx)

Para los trayectos “mixtos” que conectan el Estado de México y la Ciudad de México, la tarifa desde Santa Fe o Vasco de Quiroga hasta Lerma es de 60 pesos; a Metepec, 70 pesos; a Toluca Centro, 80 pesos y a Zinacantepec, 90 pesos.

¿Cómo se ingresa en el Tren Interurbano?

Las tarifas y métodos de
Las tarifas y métodos de pago del Tren El Insurgente incluyen el uso de la tarjeta de Movilidad Integrada o un Código QR. Crédito: Presidencia

El acceso al tren se realiza mediante la tarjeta de Movilidad Integrada de la CDMX o con un Código QR que se puede comprar en las estaciones, brindando mayor flexibilidad a los pasajeros.

La operación del tren cubre un trayecto que puede completarse en 40 a 50 minutos. El servicio para el público general comenzó este 2 de febrero a las 16:00 horas.

Sin embargo, los horarios regulares son de lunes a viernes de 5:00 a 21:00, sábados de 6:00 a 24:00 y domingos y días festivos de 7:00 a 24:00. Los últimos trenes parten a las 23:00 horas.

La infraestructura del Tren Interurbano México-Toluca tiene casi 58 kilómetros de longitud y siete estaciones principales. La terminal Observatorio, punto esencial de conectividad, se distribuye en cinco niveles e incluye enlaces con el Metro, la Terminal de Autobuses y áreas para acceso vehicular y peatonal, parte de las cuales continúan en fase de conclusión.

Por su parte, la estación Vasco de Quiroga ofrece enlace directo con el Cablebús, la Universidad de la Salud y el pueblo de Santa Fe, además de servicios de accesibilidad y seguridad.

Inauguración del Tren Interurbano por la presidenta Claudia Sheinbaum

El proyecto del Tren El
El proyecto del Tren El Insurgente requirió una inversión cercana a los 100 mil millones de pesos tras más de una década de construcción. Fotos: Jefatura Gobierno CDMX

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó el acto de inauguración, acompañada por la jefa de Gobierno Clara Brugada, la gobernadora Delfina Gómez y autoridades de transporte.

Sheinbaum resaltó que la obra representa una modernización de la conectividad y una reducción en los tiempos de traslado para quien cruza a diario entre dos núcleos urbanos.

La apertura del tramo Santa Fe–Observatorio cierra un proceso de más de diez años de construcción, con una inversión total cercana a los 100 mil millones de pesos.

Temas Relacionados

Tren Interurbano México-TolucaEl InsurgenteTarifaCDMXEdomexmexico-noticias

Más Noticias

Detienen a “El Águila” en Coahuila, generador de violencia y ligado a la muerte de tres policías

Fue asegurado por elementos federales durante un retén

Detienen a “El Águila” en

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en CDMX y Edomex hoy 2 de febrero: bloqueo en calle Digna Ochoa, colonia Doctores

Mantente informado en tiempo real sobre el acontecer del Valle de México

Manifestaciones, accidentes y bloqueos en

Alineación planetaria: cuándo y cómo ver la alineación de 6 astros desde México

El horizonte occidental mostrará una coreografía celeste irrepetible por más de una década, según la NASA y expertos universitarios

Alineación planetaria: cuándo y cómo

Tren Interurbano México - Toluca: ¿Dónde está la parada en Santa Fe y cómo llegar?

Claudia Sheinbaum encabezó la ceremonia de apertura desde las instalaciones de Vasco de Quiroga

Tren Interurbano México - Toluca:

Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa detuvo a 6 personas con armamento y munición durante patrullajes en Culiacán

Los aseguramientos se realizaron en dos operativos distintos, según datos de autoridades estatales

Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a “El Águila” en

Detienen a “El Águila” en Coahuila, generador de violencia y ligado a la muerte de tres policías

Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa detuvo a 6 personas con armamento y munición durante patrullajes en Culiacán

La vez que medios estadounidenses mencionaron a Adán Augusto por su posible vínculo con el crimen organizado

Manelyk González y ‘El Pistache’: el día que un líder de la Unión Tepito habló con la ex Acapulco Shore y fue censurado

CJNG se atribuye asesinato de cinco hombres en Jalpa de Méndez, Tabasco

ENTRETENIMIENTO

Influencer ‘La Nicholette’ reaparece con

Influencer ‘La Nicholette’ reaparece con fuerte mensaje tras su misteriosa desaparición

Jaime Camil muestra ensayos de “Matilda, el Musical” y provoca expectativas en redes sociales

Corea del Sur responde a Sheinbaum por conciertos de BTS mientras Profeco inicia proceso contra Ticketmaster

Episodio 3 de El caballero de los siete reinos devela identidad de Egg y el mayor spoiler de toda la saga

Filtran fotos de Lucía Méndez retratando a su hijo en funeral de Pedro Torres: “Posando junto al ataúd, sonriente”

DEPORTES

Cuál es el sueldo de

Cuál es el sueldo de Joao Pedro, jugador del Atlético San Luis que interesa al Cruz Azul

Benjamín Gil va por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 y lanza advertencia para EU y Dominicana: “Les vamos a ganar”

México vs. Brasil: cuándo y dónde jugará el Tri femenil partido amistoso contra la ‘verdeamarela’

Dmitry Bivol abierto a pelear contra David Benavidez en 2026: “Por qué no?”

David Faitelson lanza dura crítica contra Fidalgo tras salir del América: “No es suficiente para ser leyenda”