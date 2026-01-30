Morenista Arturo Ávila obtiene rebaja en libro “Grandeza” de AMLO, gasta 30 mil pesos

Arturo Ávila encabezó la entrega de libros de AMLO entre diputados de distintas bancadas.

La reciente entrega de 300 ejemplares del libro Grandeza del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a legisladores en la Cámara de Diputados ha vuelto a colocar en el centro del debate la adquisición masiva de publicaciones por parte de funcionarios de Morena. La acción, encabezada por Arturo Ávila, vocero de la bancada de Morena en San Lázaro, tuvo un costo declarado de 30 mil pesos—una cifra notablemente inferior al precio regular del volumen en el mercado—, y se ha convertido en motivo de cuestionamientos sobre los mecanismos de compra y el uso de recursos.

La distribución ocurrió esta semana, cuando personal de oficialía de partes del grupo parlamentario de Morena repartió los volúmenes en las oficinas de los 253 diputados de la bancada, así como en las de representantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), del Partido del Trabajo (PT) y de sectores de la oposición. Junto a cada libro, Ávila incluyó una tarjeta en la que destacó: “Este detalle es un abrazo hecho símbolo, un recordatorio de que la transformación nace de las personas que no se rinden, que caminan juntas, que sirven con convicción y que nunca olvidan para quién es la lucha. Gracias por estar, por creer y por sostener la esperanza. Servir al pueblo es el mayor honor”.

La adquisición de los libros suscitó controversia en el contexto de precios. Según declaró Ávila a El Universal, el precio comercial de Grandeza oscila entre 329 y 600 pesos por ejemplar en plataformas de venta al público; sin embargo, afirmó haber conseguido una tarifa de 100 pesos por libro tras una negociación directa con la editorial, asegurando que fue de los primeros en gestionar la compra. Dijo a El Universal: “Compré 300 libros en total; cada libro me costó 100 pesos, fue la tarifa que pude conseguir; fui de los primeros que levanté la mano con la editorial y me gasté 30 mil pesos en todos los libros”. El vocero de Morena recalcó que el gasto provino de su propio sueldo.

El procedimiento empleado en esta entrega formó parte de una práctica reiterada dentro de Morena. En diciembre pasado, Adán Augusto López Hernández, coordinador del partido en el Senado, ejecutó una compra aún más voluminosa: adquirió al menos 6 mil 700 ejemplares del mismo libro con el fin de repartirlos entre los 67 senadores de la bancada y distribuirlos en sus respectivos estados. El senador aseguró al medio haber negociado un precio cercano a 100 pesos por unidad, resultado de un “descuento extraordinario” del 77,7 %, lo que implicó un desembolso de aproximadamente 670 mil pesos de sus propios recursos, cifra considerablemente menor al costo comercial de 448 pesos estimado por El Universal.

La distribución masiva del libro Grandeza provocó cuestionamientos por los precios obtenidos por los legisladores. (X/@lopezobrador_)

No se trata de acciones aisladas. Diversos legisladores de Morena han adquirido ejemplares de Grandeza en cifras elevadas. Según El Universal, el senador Eugenio Segura confesó haber comprado 200 libros, aunque en su caso el precio fue significativamente mayor: 600 pesos por cada unidad, lo que llevó su gasto a cerca de 120 mil pesos.

La constante en estos casos es el contraste entre el precio declarado y el valor en el mercado del libro. El mismo medio informó que las versiones comerciales del libro varían entre 329 y 448 pesos según la editorial, pero los precios reportados por legisladores, en particular los 100 pesos por libro obtenidos a través de descuentos especiales, han alimentado la polémica. La posibilidad de acceder a tarifas tan reducidas y la transparencia en el uso de recursos son aspectos que han generado escrutinio público y dudas por parte de la oposición.

Arturo Ávila justificó el obsequio como una forma de compartir saber. Explicó a El Universal: “Luego uno anda regalando botellas de vino y cuando uno regala un libro regala conocimiento. Considero que fue un regalo bien pensado y fue con mis propios recursos”. Ávila reiteró que la selección de destinatarios priorizó a los “correligionarios”, aunque hizo llegar ejemplares también a legisladores de la oposición, aunque sin identificar a quiénes.

En el caso de Adán Augusto López, la compra masiva motivó críticas adicionales. El senador tabasqueño rechazó tales acusaciones y aseguró al medio que el gasto provino estrictamente de fondos personales.

Esta serie de compras masivas de Grandeza han tenido un impacto relevante en las ventas del libro, indicó El Universal, especialmente por el volumen proporcional de ejemplares adquiridos por funcionarios públicos. Desde la perspectiva de Ávila, regalar un libro es regalar comprensión y conocimiento, mientras continúan las discusiones en torno al precio, la fuente de los recursos y la transparencia en estas operaciones.