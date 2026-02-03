México

Pasajera se vuelve viral tras pedir a taxista que apagara la cámara de seguridad por sentirse incomoda

El video viral muestra la discusión entre una usuaria y un conductor que se negó a apagar su cámara de seguridad

La mujer reclamó sentirse incómoda al ser grabada, pero el chofer canceló el viaje.

En medio del debate sobre seguridad y privacidad en los servicios de transporte por aplicación, un nuevo caso viral volvió a encender la conversación en redes sociales. Una pasajera fue apodada como ‘Lady Cámara’ luego de protagonizar una discusión con un conductor por la presencia de una cámara de seguridad dentro del vehículo.

Actualmente, por razones de protección tanto para choferes como para usuarios, es cada vez más común que las unidades cuenten con sistemas de videograbación. No obstante, esta medida fue motivo de conflicto durante un viaje solicitado por una mujer que manifestó sentirse incómoda al ser grabada.

El incidente fue difundido por el propio conductor, Luis Castillo, quien además de taxista es creador de contenido. En el video, que rápidamente alcanzó millones de visualizaciones, se escucha el intercambio entre ambos momentos después de iniciar el trayecto.

Pasajera: “Oye una pregunta, ¿estás grabando?”

Taxista: “Sí, señorita”

Pasajera: “Y, ¿cómo por qué estás grabando?”

Ante el cuestionamiento, el conductor explicó con calma el motivo de la cámara.

La mujer reclamó sentirse incómoda al ser grabada, pero el chofer canceló el viaje.
La grabación abrió debate en redes sociales.

Taxista: “Lo hago por cuestiones de seguridad, osea no ocupo para nada la grabación, es un video probatorio en caso de que el usuario llegará a reportar algo que no sucedió dentro de la unidad. Solamente es para eso, señorita.”

La respuesta no tranquilizó a la usuaria, quien reaccionó de forma inmediata y exigió que el dispositivo fuera apagado .“No, no, no, pero la verdad, a mí me es muy incómodo que me vayas grabando. ¿No puedes apagar tu cámara, por favor?”, reclamó.

La tensión fue en aumento cuando el conductor se negó a desactivar la cámara y optó por cancelar el servicio, decisión que provocó mayor molestia.¿Simplemente que yo no sé con qué fin tú me estás grabando y puedas utilizar esa grabación para otra situación. Imagina, ¿le llega a ver mi esposo?”, expresó la pasajera, antes de añadir: “No me gusta estar exhibida. O sea, ¿qué te pasa? ¿Puedes apagar tu cámara, por favor?”

Nuevas tecnologías de seguridad de Uber Perú mejoran experiencia de usuario - Crédito: Andina

Ante los reclamos, el chofer respondió con firmeza. “Pues mire, señorita, la verdad, si no le agrada que lleve una cámara, pues usted puede descender de la unidad. Mejor le cancelo el servicio”, señaló.

La mujer insistió en continuar el viaje y lanzó nuevos insultos.“A ver, ¿pero por qué me vas a cancelar? Si a mí me urge llegar a mi destino. solo apaga tu maldita cámara, es lo único que te estoy pidiendo.”

Finalmente, el conductor dio por terminado el servicio. “No, señorita, ya está, usted es muy grosera, la verdad, este... Le voy a cancelar el viaje y... Pues ya busque usted otra unidad que no traiga cámara. Y ya, ya la mayoría traemos cámara, ¿eh?”

Antes de bajar, la pasajera cerró con una amenaza: “pues no, no me ha tocado, ¿sabes? Y, ¿sabes qué? Yo te voy a reportar. Y me va a dar mucho gusto que te, que te quiten tu cuenta”.

@luis_castillo1983

Y ustedes hubieran apagado la cámara 📷??

♬ sonido original - Luis Castillo

El video superó las 7 millones de reproducciones en TikTok y generó miles de reacciones. Entre los comentarios más destacados se leyeron frases como: “justo por esa actitud de la mujer era la grabación”, “MI CARRO MIS REGLAS Y LISTO”, “Es muy incómodo?, más incómodo es cuando sucede algo y no hay pruebas” y “‘No ocupo para nada la grabación’ dice y luego sube el vídeo”. El caso volvió a poner sobre la mesa el choque entre seguridad y percepción de privacidad en el transporte digital.

