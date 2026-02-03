Los mejores memes de mexicanos que dejó el histórico triunfo de Bad Bunny en los Premios Grammy 2026

(captura de pantalla) (Foto AP/Chris Pizzello)

La música latina vivió un avance histórico en los Grammy cuando Bad Bunny fue reconocido con el galardón a Mejor Álbum del Año por su disco “Debí tirar más fotos”, la primera vez en la historia de los premios que una obra en español se alza con el principal reconocimiento de la academia.

Al recibir la estatuilla, Bad Bunny manifestó una clara dedicatoria: “Este premio es para todas las personas que tuvieron que dejar su hogar, su tierra, su país, para perseguir sus sueños”, puntualizó, emocionado. En sus declaraciones posterior al anuncio del premio, el músico de Puerto Rico añadió: “Para todas las personas que han perdido a un ser querido y han tenido que seguir adelante con mucha fuerza, este premio es para ustedes”.

El artista consiguió el logro frente a nominados de peso como Lady Gaga, Kendrick Lamar y Sabrina Carpenter.

Los momentos épicos de los Grammy

En la propia velada se dieron episodios insólitos, como la confusión cuando Cher, tras recibir un premio a la trayectoria, olvidó la dinámica de presentación del premio a la grabación del año, lo que llevó a un instante de incertidumbre en el escenario.

La cantante anunció de forma errónea al ganador, hasta que se resolvió que el premio era para el rapero Kendrick Lamar y su tema “Luther”, un dueto junto a SZA que integra la voz del desaparecido Luther Vandross.

En paralelo, algunos de los nombres más influyentes de la música obtuvieron reconocimientos destacados. Billie Eilish se llevó por tercera vez el premio a la canción del año, en esta ocasión por “Wildflower”, perteneciente a su tercer álbum, “Hit Me Hard And Soft”.

El rapero Kendrick Lamar conquistó su galardón número 26 tras imponerse con “GNX” como mejor álbum de rap y, a continuación, sumó el vigésimo séptimo trofeo con la grabación del año. Al compartir el escenario, SZA exhortó: “Por favor, no se desesperen. Sé que ahora es un momento aterrador, pero debemos confiar los unos en los otros y en nosotros mismos. No nos gobierna el gobierno, nos gobierna Dios”.

La categoría de mejor álbum pop correspondió a Lady Gaga por “Mayhem”, quien animó a las mujeres en la música: “Las animo a luchar por sus canciones, luchar por ustedes mismas como productoras y asegurarse de que se les escuche con fuerza”.

El fenómeno coreano también marcó un precedente: “Golden”, de la película “KPop Demon Hunters”, se convirtió en la primera canción de K-Pop en obtener un Grammy, desplazando a otras figuras del género como Rosé y el grupo femenino Katseye.

El impacto de la noche acentuó la relevancia y diversidad de voces e idiomas en la principal vitrina musical del mundo, un campo que ahora reconoce sin reservas el valor universal de la creación en español.