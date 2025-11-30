México

Línea 2 del Metro CDMX: así son los nuevos torniquetes que instalaron en Tasqueña

Adrián Rubalcava, director del STC, aseguró que estas nuevas instalaciones son en beneficio de los usuarios diarios

Así lucen los nuevos torniquetes
Así lucen los nuevos torniquetes de la Línea 2 del Metro CDMX

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) inició una modernización en la Línea 2. La inminente llegada de la Copa Mundial 2026 ha impulsado a las autoridades de la Ciudad de México a priorizar la modernización de la Línea 2 del Metro, una de las rutas más transitadas y emblemáticas de la capital.

Por ello, Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, dio a conocer la nueva instalación de torniquetes en las salidas del andén Tasqueña, terminal que conecta con el servicio del Tren Ligero y la Línea 12 del Trolebús CDMX. A través de redes sociales compartió imágenes de cómo luce las nuevas instalaciones de la Línea 2 del Metro CDMX.

Según precisó el director del Metro CDMX, la actualización de los sistemas de torniquetes favorecerá a los usuarios, ya que mejorará la circulación para evitar la saturación del andén en horas pico. Además, resaltó que Tasqueña no será la única beneficiada por estos cambios, sino habrá más estaciones con este sistema.

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, anunció que inició la modernización de la Línea 2 con nuevos torniquetes en Tasqueña Crédito: X/ @AdrianRubalcava

“En varias estaciones iniciamos la modernización de torniquetes con equipos de la más alta calidad y mejor diseño. Esta renovación agiliza el ingreso y la salida, pero sobre todo facilita el acceso para personas con discapacidad y de talla baja, con quienes recientemente la Jefa de Gobierno y un servidor hicimos este compromiso. @ClaraBrugadaM”, publicó.

Así son los nuevos torniquetes de la Línea 2 del Metro CDMX

De acuerdo con las imágenes que compartió el director del STC Metro se puede apreciar que los torniquetes de salida tienen puertas laterales en lugar del tubo giratorio, que ha sido un ícono emblemático del Metro CDMX. Las puertas se abren automáticamente al paso de los usuarios.

Además, destaca que emiten luz verde para indicar el paso de las personas. Las puertas permanecen abiertas mientras siga avanzando usuarios, detecta cuando ya no hay pasajeros para cerrarse.

Estos son los nuevos torniquetes
Estos son los nuevos torniquetes de la Línea 2 del Metro CDMX

Línea 2 del Metro CDMX será modernizada para el Mundial 2026

El director general del Metro CDMX confirmó que la ruta que conecta Cuatro Caminos con Tasqueña será objeto de una intervención significativa, con el objetivo de optimizar tanto las estaciones como los trenes antes del evento deportivo internacional.

Durante un encuentro con la prensa a las afueras de Palacio Nacional, Rubalcava detalló que ya ha sostenido conversaciones con Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para coordinar el inicio de las obras de mejoramiento en la Línea 2. El funcionario explicó que se encuentran en la fase de identificación de las áreas que requieren atención prioritaria, abarcando tanto la infraestructura de las estaciones como la operatividad de los trenes. Según sus palabras, “Se va a intervenir en plano del aspecto de estaciones, mejoramiento de la operatividad de trenes. Vamos a dar una buena intervención a los trenes, a las estaciones, con la finalidad de que los usuarios no vayan a padecer durante el proceso del Mundial”, dijo ante los medios.

