Director del Metro CDMX niega afectaciones en la Línea 2 por obras de la Calzada Flotante en Tlalpan

Director del Metro CDMX negó afectaciones a la Línea 2 por obras de la Calzada Flotante en Tlalpan (X/ @SOBSECDMX)

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México (Sobse) continúa con la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan —uno de los proyectos en el marco de la Copa Mundial 2026—, el proyecto ha generado inquietud por su posible impacto sobre la Línea 2 del Metro CDMX.

En septiembre de 2025 el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro (SNTSTC) denunció que la iniciativa pondría en riesgo la integridad de la infraestructura y el servicio ferroviario de la Línea 2. Ante este escenario que expuso el sindicato, Adrián Rubalcava Suárez, director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), negó afectaciones a la línea azul.

Durante la conferencia de prensa donde anunciaron la modernización de la Línea 3, el director del Metro CDMX aclaró cuál es la situación de la Línea 2 ante las obras de la calzada peatonal flotante.

Niegan afectaciones a la Línea 2 por obras de la Calzada Flotante

Adrián Rubalcava, director del STC Metro, aclaró que la Línea 2 no tendrá daños o afectaciones por las obras de la Calzada Flotante como acusó el sindicato Crédito:YouTube/ Clara Brugada Molina

De acuerdo con lo que explicó el director del Metro CDMX, la Sobse avanza con la construcción de la calzada peatonal que pasará encima de la Línea 2 y negó que el servicio o las instalaciones sufran afectaciones. Precisó que existen acuerdos entre las dependencias para definir los trabajos y no afectar al Metro CDMX.

“Sobre la calzada flotante, en el tema del sindicato, se han tenido reuniones de trabajo justamente con el área de obras que nos permite ir avanzando, cuáles son los requerimientos que se tienen. Se llegó a un acuerdo de trabajo entre la empresa, el sindicato y la Secretaría de Obras, con la finalidad de evitar afectaciones a lo que es la ejecución de la obra”, precisó.

Aseguró que se han realizado mesas de diálogos para acordar horarios de trabajo que no afecten la operación de trenes y que tampoco interfiera con los tiempos que tiene la Sobse para la realización de la obra civil.

Avanza la construcción de la Calzada Flotante en Tlalpan ( VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

“Hemos acordado los horarios de ejecución de trabajo y se platicó en fechas recientes la intención de ampliar el horario de ejecución de obra, con la finalidad de poder hacerlo mucho más rápido”.

En cuanto a los posibles daños en la Línea 2 del Metro por asentamientos y pérdida de balastro, afectaciones en el trazo y la nivelación de las vías que denunció el Sindicato de Trabajadores del Metro, Adrián Rubalcava no explicó detalles sobre esta situación, pero insistió que se tiene un diálogo para definir la ejecución de la obra.

“La relación que se tiene actualmente de comunicación ha permitido que hoy en día podamos decir que estamos trabajando de la mano, el sindicato, el Gobierno de la ciudad y el Sistema de Transporte Colectivo Metro”, finalizó.