Ignacio Mier garantiza diálogo al encabezar la Jucopo tras sustituir a Adán Augusto López

El nombramiento como coordinador de Morena en el Senado de la República fue reconocido ante el Pleno

Reconocer nombramiento de Ignacio Mier como coordinador de Morena en el Senado de la República

Este 3 de febrero de 2026, el recién nombrado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado de la República, Ignacio Mier Velazco, también conocido como “Nacho Mier”, aseguró que durante su gestión priorizará el diálogo con los demás partidos que conforman la Cámara Alta, sus declaraciones llegan tras sustituir al senador Adán Augusto López Hernández.

En la Jucopo habrá diálogo con todos los partidos políticos

Luego de que el pasado 1 de febrero se diera a conocer que López Hernández dejaría la presidencia de la Jucopo y la coordinación de Morena en el Senado, este martes, quien sustituyó al polémico legislador, Ignacio Mier Velazco, reafirmó el compromiso de este órgano como espacio de coordinación y diálogo entre fuerzas políticas.

Durante la primera reunión tras asumir el cargo, el senador Mier Velazco insistió en que la pluralidad y las diferencias serán respetadas, y que el propósito central consiste en fortalecer los esquemas de inclusión y diálogo. Explicó que la Jucopo es clave para el funcionamiento de la Cámara de Senadores y adelantó que se priorizará la participación de todos los grupos parlamentarios.

Confirman día de sesiones en la Jucopo

El senador detalló que los tiempos legislativos se mantendrán conforme a la ley, garantizando que cada iniciativa recibirá el análisis correspondiente. Subrayó que la agenda será transparente, con la definición de un calendario para este nuevo periodo y la fijación de un horario regular de sesiones: los lunes a las dos de la tarde.

La sesión también incluyó un reconocimiento al trabajo realizado por el expresidente de la Jucopo, el senador Adán Augusto López Hernández. Mier Velazco destacó la importancia de mantener el diálogo institucional y señaló que su experiencia previa como vicecoordinador general le permitió construir una relación cordial con los integrantes de la Junta. “En medio de las diferencias, es una relación dialéctica en la que podemos encontrar muchas coincidencias y construir acuerdos”, expresó el legislador.

Senado de la República reconoció
Senado de la República reconoció el nombramiento de Ignacio Mier como coordinador de la bancada de Morena y presidente de la Jucopo. (Foto: @MorenaSenadores)

Laura Itzel Castillo felicita nombramiento de senador de Morena

Durante la sesión en el Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta de la Mesa Directiva, destacó el respaldo que recibió el Nacho Mier por parte de sus compañeras y compañeros de bancada.

Durante la sesión, Laura Itzel Castillo resaltó también la gestión previa de Adán Augusto López, quien ocupó la coordinación y la presidencia de la Junta de Coordinación Política. Según la legisladora, López Hernández se distinguió por su disposición a “procurar siempre la construcción de acuerdos en esta Cámara de Senadores y Senadoras”.

El proceso de relevo al frente de la coordinación de Morena fue presentado como una continuidad en los esfuerzos por alcanzar consensos legislativos. Castillo Juárez expresó su confianza en que Ignacio Mier “va a continuar con la labor para tejer los acuerdos y los consensos necesarios para seguir avanzando en este órgano legislativo”.

La bancada de Morena formalizó así su respaldo a la nueva dirigencia interna, subrayando la importancia de la concertación política para el funcionamiento del Senado.

