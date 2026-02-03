México

Hospitalizan de emergencia al rapero Milkman: familiares piden ayudan para pagar los gastos médicos

Belinda solicitó ayuda a través de redes sociales

(IG: @milkman)
(IG: @milkman)

Oscar Botello, mejor conocido en la industria musical como Milkman, fue hospitalizado de emergencia, así lo dieron a conocer sus familiares a través de redes sociales.

Hasta el momento, se desconoce por qué el artista fue internado; no obstante, se sabe que fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas derivadas de su condición.

"Milk tuvo una emergencia médica y tuvo que ser internado de urgencia. Ya pasó por dos cirugías y la situación es más seria y complicada de lo que pensábamos. En medio de todo esto, nos enteramos de que no cuenta con seguro médico, y los gastos han sido muy altos“, informó su hermano en gofundme.

(IG: @milkman)
(IG: @milkman)

Familiares piden ayuda para pagar los gastos médicos

De acuerdo con la información que compartió el hermano del rapero en la plataforma, los gastos médicos rondan por los 2 millones de pesos. Por esa razón, solicitaron el apoyo del público y abrieron una recaudación.

“Necesitamos de tu ayuda para poder seguir cubriendo los costos y apoyar su recuperación. Cualquier aporte, por pequeño que sea, ayuda muchísimo. Y si no pueden donar, compartir también nos ayuda más de lo que imaginan. Gracias de corazón“, se lee.

Información en desarrollo...

Temas Relacionados

Milkmanestado de saludBelindaraperomexico-entretenimientomexico-noticias

