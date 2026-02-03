Hospitalizan de emergencia al rapero Milkman: familiares piden ayudan para pagar los gastos médicos

(IG: @milkman)

Oscar Botello, mejor conocido en la industria musical como Milkman, fue hospitalizado de emergencia, así lo dieron a conocer sus familiares a través de redes sociales.

Hasta el momento, se desconoce por qué el artista fue internado; no obstante, se sabe que fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas derivadas de su condición.

"Milk tuvo una emergencia médica y tuvo que ser internado de urgencia. Ya pasó por dos cirugías y la situación es más seria y complicada de lo que pensábamos. En medio de todo esto, nos enteramos de que no cuenta con seguro médico, y los gastos han sido muy altos“, informó su hermano en gofundme.

Familiares piden ayuda para pagar los gastos médicos

De acuerdo con la información que compartió el hermano del rapero en la plataforma, los gastos médicos rondan por los 2 millones de pesos. Por esa razón, solicitaron el apoyo del público y abrieron una recaudación.

“Necesitamos de tu ayuda para poder seguir cubriendo los costos y apoyar su recuperación. Cualquier aporte, por pequeño que sea, ayuda muchísimo. Y si no pueden donar, compartir también nos ayuda más de lo que imaginan. Gracias de corazón“, se lee.

