Diputados aplazan sesiones legislativas y generan cuestionamientos sobre su sueldo: ¿se les descontará?

El Senado aprobó el calendario legislativo que permitirá a la Cámara Baja sesionar nuevamente hasta el 10 de febrero de 2026

La Cámara de Diputados reanudará sus sesiones hasta el 10 de febrero de 2026, según el calendario aprobado por el Senado. (Cámara de Diputados)

La decisión de que la Cámara de Diputados sesione nuevamente hasta el 10 de febrero de 2026 abrió el debate sobre si las y los legisladores enfrentarán descuentos salariales por no acudir al recinto durante varios días.

Aunque la legislación es clara respecto a las sanciones por inasistencias injustificadas, hasta el momento no existe confirmación oficial de que se aplique un descuento a los diputados por el periodo sin sesiones.

De acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la normativa interna del Congreso, las faltas sin causa justificada deben traducirse en la pérdida de la dieta correspondiente al día no laborado.

Aunque la ley establece sanciones económicas por inasistencias injustificadas, su aplicación depende de la validación de justificantes por la Mesa Directiva. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM

No obstante, la aplicación de esta disposición depende de la validación de justificantes y permisos otorgados por la Mesa Directiva, lo que ha generado diferencias entre lo que marca la ley y lo que ocurre en la práctica.

Senado avala calendario y autoriza que diputados sesionen hasta el 10 de febrero

El 3 de febrero de 2026, el Senado de la República aprobó un dictamen relacionado con la programación de los trabajos legislativos de la Cámara de Diputados.

En él se informó que, tras la sesión del 2 de febrero, el Pleno de San Lázaro fue convocado para reanudar actividades hasta el 10 de febrero.

Entre ausencias de senadores y algunos con teléfono celular fue aprobado el dictamen en el que la Cámara de Diputados solicitó sesionar hasta el 10 de febrero. Crédito: x/@senadomexicano

La consulta fue realizada en votación económica por la senadora Claudia Anaya, del PRI. Pese a que se registraron escaños vacíos y distracción entre algunos legisladores, la Mesa Directiva dio por aprobado el dictamen.

El acuerdo no representa una autorización general para faltar, sino la validación del calendario legislativo acordado por los grupos parlamentarios.

Cuánto ganan los diputados federales en 2026

El tema de las ausencias cobra relevancia en un contexto de incremento en las percepciones de los legisladores federales.

Para 2026, el Presupuesto de Egresos de la Federación contempla un aumento en los ingresos de las y los diputados, tanto en salario como en prestaciones.

Los diputados federales percibirán un ingreso neto anual de aproximadamente 1 millón 307 mil pesos en 2026, con un aumento de 113 mil pesos respecto al año anterior. FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR /CUARTOSCURO.COM

Ingresos de los diputados federales en 2026:

  • Ingreso neto anual: aproximadamente 1 millón 307 mil pesos
  • Incremento anual: 113 mil 739 pesos más que en 2025
  • Ingreso mensual estimado: alrededor de 108 mil pesos netos
  • Aguinaldo: equivalente a 40 días de dieta
  • Prestaciones adicionales: seguro de vida por 60 mil pesos y vales de despensa

Estas percepciones superan el millón de pesos anuales y contrastan con los ingresos promedio de la mayoría de la población.

Descuentos por inasistencias: lo que establece la ley y su aplicación real

En la Cámara de Diputados, el reglamento interno establece que cada inasistencia injustificada al Pleno debe sancionarse con el descuento de un día de dieta, que equivale a aproximadamente 2 mil pesos o más.

En el Senado, donde la dieta mensual oscila entre 105 mil y 123 mil pesos, el descuento diario va de 3,500 a 3,900 pesos.

La ley establece que cada inasistencia injustificada al Pleno de la Cámara de Diputados debe sancionarse con el descuento de un día de dieta.  FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Aunque la norma es clara, informes recientes señalan que durante la LXVI Legislatura se han registrado inasistencias sin que siempre se apliquen sanciones económicas.

Esto se atribuye al uso frecuente de justificantes, licencias y modalidades de trabajo a distancia.

No existe una autorización formal para que los diputados falten sin consecuencias, pero la aplicación de los descuentos salariales continúa dependiendo de decisiones administrativas internas.

Hasta ahora, se desconoce si las ausencias derivadas del calendario aprobado generarán una reducción efectiva en las percepciones de las y los legisladores.

