México

Se incendia auto de Ricardo Peralta y César Doroteo en medio del desierto y los influencers quedan ‘en shock’

‘Pepe y Teo’ relataron cómo un incendio repentino destruyó su camioneta y pertenencias rumbo a Mexicali

El vehículo de Pepe y Teo se incendió en la carretera Tijuana-Mexicali mientras viajaban rumbo a una presentación (IG)

Un accidente dramático interrumpió la rutina laboral de los creadores de contenido Ricardo Peralta y César Doroteo —conocidos en redes sociales como Pepe y Teo— cuando el vehículo en que se desplazaban por la carretera entre Tijuana y Mexicali sufrió un incendio de rápida propagación.

Pese a lo aparatoso del siniestro, tanto ellos como su equipo consiguieron salir ilesos, aunque la camioneta quedó completamente destruida y el episodio dejó una estela de incertidumbre sobre el origen del fuego.

Mientras aún buscaban entender lo ocurrido, Ricardo Peralta publicó un video en Instagram que dejaba ver el impacto emocional del accidente. En el breve mensaje escrito, agradeció el apoyo de sus seguidores y reconoció el sobresalto vivido: “Estamos bien, pero fue muy shockeante”.

Ricardo Peralta expresó su agradecimiento por el apoyo y describió el accidente como una experiencia impactante para todo el equipo (IG)

A la par, César Doroteo compartió en sus redes sociales una imagen del vehículo envuelto en llamas, junto a un pedido a sus seguidores: “Se nos quemó la camioneta donde veníamos. Manténganse pendientes”.

El incendio se originó cuando los youtubers iban camino a Mexicali como parte de su itinerario de presentaciones. El recorrido se vio abruptamente interrumpido cuando, según narraron, el tablero del vehículo marcó un error en la transmisión y los ocupantes percibieron aire caliente saliendo del sistema de ventilación.

Al detenerse y descender del automóvil, constataron la presencia de llamas en la parte inferior de la unidad, lo que los obligó a alejarse para resguardar su seguridad.

Sin detalles sobre el origen del escandaloso incendio

Ricardo Peralta, en evidente estado de shock, brindó detalles del momento en que él y su equipo notaron el incendio: “Fue en un proceso de dos minutos que se prendió el fuego. Ya estamos bien, ya está todo en orden y no hubo ningún malestar en la carretera”.

El propio Peralta difundió imágenes en las que se observa a bomberos y rescatistas trabajando para sofocar el fuego y explicó que, aunque algunas de sus pertenencias personales como bolsas de mano se salvaron, la “maleta de atrás” fue consumida por las llamas.

Hasta el momento, las autoridades locales de Baja California no han informado sobre la causa concreta del incendio que provocó la pérdida total del vehículo de los influencers.

El influencer compartió impactantes imágenes del vehículo envuelto en fuego tras un fallo inesperado, desatando preocupación y solidaridad entre sus seguidores (IG)

Las imágenes difundidas por los propios afectados revelan la rapidez con la que el fuego avanzó, así como la magnitud del operativo necesario para controlar la situación.

La reacción en redes sociales no se hizo esperar: tanto seguidores como colegas del sector digital manifestaron preocupación por el bienestar de Pepe y Teo tras la publicación de los videos e imágenes del accidente.

El dúo, conocido por su actividad en plataformas como YouTube e Instagram, regresó a su actividad luego del susto, aunque la interrogante sobre las causas del siniestro permanece abierta.

