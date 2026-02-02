San Valentín económico en CDMX: 10 planes gratis o muy baratos

San Valentín económico en CDMX: 10 planes gratis o muy económicos (Foto. Infobae México/ Jovani Pérez)

Una serie de opciones gratuitas y accesibles en la Ciudad de México permite a parejas y grupos de amigos conmemorar el Día del Amor y la Amistad sin gastar grandes sumas en 2026.

Desde actividades culturales hasta paseos urbanos, las alternativas ofrecen recorridos, espectáculos y experiencias para todos los gustos.

Picnic en Chapultepec: naturaleza y cultura al alcance

El Bosque de Chapultepec es uno de los espacios favoritos para quienes buscan celebrar sin gastar. Las áreas verdes del parque permiten organizar un picnic con alimentos preparados en casa.

Para llegar, se recomienda utilizar la estación de Metro Chapultepec (Línea 1), ubicada a pocos metros de los accesos principales. Además, los visitantes pueden recorrer los museos y lagos de la zona, con el costo de entrada a la mayoría de los espacios públicos limitado o gratuito.

Picnic en Chapultepec: naturaleza y cultura al alcance (Cuartoscuro)

Centro Histórico iluminado: caminata nocturna entre historia y arte

El Centro Histórico de la Ciudad de México ofrece una experiencia distinta al caer la noche, con iluminaciones en edificios emblemáticos y plazas.

Las parejas disfrutan de una caminata entre la Alameda Central y la Plaza de la Constitución, apreciando la arquitectura y el ambiente festivo. El trayecto resulta accesible desde la estación Metro Bellas Artes (Líneas 2 y 8).

Coyoacán: jardines, mercado y tradición

El barrio de Coyoacán, conocido por su ambiente bohemio y cultural, es otra alternativa atractiva. El Jardín Centenario y la Plaza Hidalgo concentran actividades gratuitas, músicos locales y acceso a puestos de artesanías.

El mercado, con productos típicos y antojitos, ofrece opciones para desayunar o merendar a bajo costo. La estación Metro Coyoacán (Línea 3) permite llegar de forma rápida y económica.

Coyoacán: jardines, mercado y tradición (Foto: Archivo)

Cineteca Nacional: cine de arte a bajo costo

La Cineteca Nacional proyecta películas de arte y cine independiente con boletos a precios accesibles. La cartelera incluye funciones especiales para San Valentín.

El recinto se localiza a unos pasos de la estación Metro Coyoacán (Línea 3).

Cineteca Nacional: cine de arte a bajo costo Foto: Cultura.gob.mx

MUAC: arte contemporáneo sin costo

El Museo Universitario Arte Contemporáneo (MUAC) ofrece entrada libre a sus exposiciones permanentes y temporales en fechas seleccionadas, incluidas algunas durante febrero.

El museo forma parte de Ciudad Universitaria y se puede acceder desde la estación Metro Universidad (Línea 3).

MUAC: arte contemporáneo sin costo FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM

Sábado en San Ángel: arte y color en el sur

El barrio de San Ángel cobra vida los sábados con su bazar de artesanías y galerías abiertas al público.

Los visitantes disfrutan de paseos peatonales entre plazas y casonas coloniales. La estación Metro Barranca del Muerto (Línea 7) facilita el acceso a esta zona.

Monumento a la Revolución: vistas panorámicas

Para quienes buscan una experiencia diferente, el Monumento a la Revolución permite subir al mirador con un costo reducido o acceso gratuito en horarios promocionales.

Las vistas del Paseo de la Reforma y alrededores ofrecen un plan romántico. El sitio se encuentra cerca de la estación Metro Revolución (Línea 2).

Monumento a la Revolución: vistas panorámicas (Instagram monumentoalarevolucion)

Canal Nacional: paseo en bicicleta

El Canal Nacional, al sureste de la ciudad, es ideal para un paseo en bicicleta, ya que cuenta con ciclovía y tramos arbolados.

El trayecto se puede iniciar desde la estación Metro Mexicaltzingo (Línea 12). Es una opción para quienes prefieren actividades al aire libre y contacto con la naturaleza.

Biblioteca Vasconcelos: arquitectura y tranquilidad

La Biblioteca Vasconcelos, reconocida por su arquitectura contemporánea, invita a recorrer sus pasillos y jardines interiores.

El acceso es gratuito y la estación Metro Buenavista (Línea B) está justo frente al edificio.

Biblioteca Vasconcelos: arquitectura y tranquilidad (bibliotecavasconcelos.buenavista/Facebook)

Evento principal: concierto gratuito de Intocable en el Zócalo

El Zócalo de la Ciudad de México será sede del evento central de San Valentín en 2026, con un concierto gratuito de Grupo Intocable como parte de su “Cultura Tour 2026”.

El recital está previsto para el 14 de febrero y la entrada no tendrá costo. Se recomienda consultar las redes oficiales para horarios y detalles de acceso. Para llegar, la estación Metro Zócalo-Tenochtitlán (Línea 2) es la más cercana.

Diez opciones para celebrar sin gastar

Picnic en Chapultepec (Metro Chapultepec, Línea 1)

Paseo nocturno por el Centro Histórico (Metro Bellas Artes, Líneas 2 y 8)

Jardín y mercado en Coyoacán (Metro Coyoacán, Línea 3)

Película en la Cineteca Nacional (Metro Coyoacán, Línea 3)

Entrada libre al MUAC (Metro Universidad, Línea 3)

Sábado en San Ángel (Metro Barranca del Muerto, Línea 7)

Mirador del Monumento a la Revolución (Metro Revolución, Línea 2)

Paseo en bici por Canal Nacional (Metro Mexicaltzingo, Línea 12)

Visita a la Biblioteca Vasconcelos (Metro Buenavista, Línea B)

Concierto gratuito de Intocable en el Zócalo (Metro Zócalo-Tenochtitlán, Línea 2)

La oferta de actividades gratuitas y económicas en la Ciudad de México para este 14 de febrero facilita la celebración del Día del Amor y la Amistad sin requerir grandes gastos. El acceso a la cultura, el esparcimiento y la música en vivo se posiciona entre las principales apuestas para la jornada.