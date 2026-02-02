México

Resultados Sorteo Zodiaco 1733 Lotería Nacional 1 de febrero de 2026: premio mayor y números ganadores

Quienes obtengan el premio cuentan con un plazo de 60 días tras la difusión de los resultados para solicitarlo

Los 20 premios más grandes
Los 20 premios más grandes del sorteo de este domingo 1 de febrero de 2026. (Infobae)

Como cada domingo, el Sorteo Zodiaco de la Lotería Nacional de México otorgó un premio mayor de 7 millones de pesos, repartidos en una serie. El evento fue programado para las 20:00 (hora local del centro de México) en el Teatro Lotería Nacional.

En esta ocasión, la edición del boleto de este domingo 1 de febrero de 2026, rinde homenaje al “50 aniversario de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco)”.

Cada boleto se divide en 20 cachitos. El premio mayor asciende a 7 millones de pesos para quienes adquieren la serie completa, mientras un cachito puede otorgar hasta 350 mil pesos.

  • $20 MXN por cachito.
  • $400 MXN por la serie de 20.

En este sorteo, uno de cada cinco participantes gana.

Los números ganadores de los 20 premios más grandes del sorteo del 1 de febrero

la Lotería Nacional para la Asistencia Pública de México, un organismo con más de 250 años de trayectoria. Se detalla cómo la lotería, fundada en 1770, destina sus ganancias a la asistencia pública y opera de forma autofinanciada
  • Premio mayor de 7 millones de pesos: Géminis 5175
  • Premio de 1 millón 100 mil pesos: Géminis 9584
  • Premio de 1 millón 100 mil pesos: Piscis 8265
  • Premio de 176 mil pesos: Géminis 3920
  • Premio de 176 mil pesos: Tauro 9960
  • Premio de 88 mil pesos: Acuario 0615
  • Premio de 88 mil pesos: Escorpión 5866
  • Premio de 61 mil 600 pesos: Tauro 4550
  • Premio de 61 mil 600 pesos: Escorpión 5720
  • Premio de 52 mil 800 pesos: Piscis 1055
  • Premio de 52 mil 800 pesos: Virgo 4733
  • Premio de 44 mil pesos: Aries 1967
  • Premio de 44 mil pesos: Aries 8743
  • Premio de 44 mil pesos: Piscis 8830
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Piscis 9031
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Acuario 6144
  • Premio de 35 mil 200 pesos: Escorpión 1326
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Aries 2917
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Libra 4679
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Cáncer 9469
  • Premio de 26 mil 400 pesos: Tauro 0454

¿Cómo puedo cobrar mi premio en caso de resultar ganador?

Los afortunados ganadores tendrán un
Los afortunados ganadores tendrán un plazo máximo de 60 días para reclamar sus premios. (REUTERS/Edgard Garrido/Ilustración)

Para saber si un billete electrónico recibió premio o reintegro, el ganador debe verificar el número en la Lista Oficial de Premios, disponible en expendios de la Lotería Nacional de la República Mexicana, periódicos de circulación nacional, la página web institucional, la app de Broxel (sección de números ganadores), o mediante notificación enviada al dispositivo móvil.

Para el cobro en la Ciudad de México, cualquier premio o reintegro puede solicitarse directamente en las oficinas de la Lotería Nacional en Plaza de la República No.117, Primer Piso, Colonia Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06037, en días hábiles de lunes a viernes de 9:00 a 13:00.

El pago requiere presentar el formato de instrucción pago banco, identificación oficial vigente (INE, IFE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar) y comprobante de domicilio reciente si la identificación no muestra dirección.

