Pensión de viudez del IMSS en 2026: ¿de cuánto es y cómo se calcula?

El monto depende del régimen bajo el cual cotizaba (Ley 73 o Ley 97) y se actualiza anualmente conforme a la inflación

La pensión de viudez del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) es una de las prestaciones económicas más relevantes para las familias que pierden a un trabajador asegurado. Para 2026, este apoyo mantiene reglas claras de cálculo y actualización que permiten a las personas beneficiarias estimar con mayor certeza el ingreso mensual al que pueden acceder tras el fallecimiento del titular.

De acuerdo con la normativa vigente, la pensión de viudez equivale, en términos generales, al 90 por ciento del monto de la pensión que recibía o habría recibido el asegurado por invalidez, vejez o cesantía en edad avanzada. Este porcentaje se conserva independientemente del régimen bajo el cual haya cotizado el trabajador, aunque el monto base sí varía según la ley aplicable.

¿Cómo se calcula la pensión de viudez del IMSS en 2026?

El primer paso para calcular la pensión de viudez es identificar el monto base, es decir, la pensión que correspondía al trabajador fallecido. Esta puede estar determinada por:

Ley del Seguro Social de 1973 (Ley 73) , aplicable a quienes comenzaron a cotizar antes del 1 de julio de 1997.

Ley del Seguro Social de 1997 (Ley 97), para quienes cotizaron a partir de esa fecha.

Una vez identificado el monto mensual de la pensión del asegurado, se aplica el porcentaje correspondiente a la viudez.

Paso 1: determinar la pensión base. Se toma el monto total de la pensión por invalidez, vejez o cesantía que le correspondía al trabajador fallecido.

Paso 2: calcular el 90 por ciento. El monto se multiplica por 0.90.

Ejemplo práctico: si la pensión del asegurado era de 10 mil pesos mensuales, la pensión de viudez sería de 9 mil pesos al mes ($10,000 × 0.90).

Actualización por inflación en 2026

Un aspecto clave de la pensión de viudez es su actualización anual conforme a la inflación. Para las personas que ya estaban pensionadas antes del 1 de enero de 2026, el IMSS realiza un ajuste cada año, generalmente en febrero, con base en el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Por ejemplo, si la inflación anual es de 3.68 por ciento, el monto de la pensión se actualiza aplicando un factor de 1.0368, lo que permite preservar el poder adquisitivo del ingreso mensual.

Requisitos para acceder a la pensión de viudez

Para que el IMSS otorgue esta pensión en 2026, es indispensable cumplir con ciertos requisitos legales:

Matrimonio: se requiere haber estado casados al menos seis meses antes del fallecimiento del asegurado, o bien, haber tenido hijos en común , sin importar la duración del matrimonio.

Concubinato: en caso de no existir matrimonio, la persona solicitante debe acreditar legalmente el concubinato , demostrando convivencia continua y una relación estable.

Carácter vitalicio: la pensión de viudez se concede de manera vitalicia, aunque puede perderse si la persona beneficiaria contrae un nuevo matrimonio o establece un nuevo concubinato.

Un apoyo económico clave para las familias

La pensión de viudez del IMSS representa un ingreso fundamental para la estabilidad económica de las personas que dependen del asegurado fallecido. Gracias a su actualización anual por inflación y a reglas claras de cálculo, este beneficio busca garantizar un respaldo financiero sostenido en el tiempo, especialmente para quienes enfrentan la pérdida de su principal sostén económico.

Conocer cómo se calcula y cuáles son los requisitos vigentes en 2026 permite a las familias planificar mejor sus finanzas y ejercer de manera informada sus derechos ante el IMSS.