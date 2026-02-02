Operación Restitución: 880 inmuebles regresaron a sus dueños legítimos en el Estado de México

Hasta el momento han sido entregados 880 inmuebles a sus dueños legítimos. Crédito: FGJEM

Desde el inicio de la Operación Restitución en el Estado de México, las autoridades han logrado la devolución de 880 inmuebles a sus propietarios legítimos.

Esta estrategia, impulsada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) junto a fuerzas federales y estatales, busca combatir el despojo y otros delitos contra la propiedad en la entidad.

Según las cifras de la dependencia, se han asegurado más de mil 500 inmuebles en 63 municipios de la entidad.

Estrategia coordinada para combatir el despojo

La Operación Restitución forma parte de la Estrategia para la Restitución de la Propiedad.

Según informó la FGJEM, desde su implementación se han asegurado mil 524 inmuebles en 63 municipios de la entidad.

Según las autoridades, el trabajo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) ha sido clave en la recuperación y restitución de estos bienes.

Durante las acciones permanentes, se han detenido 329 personas vinculadas a delitos de despojo y contra la propiedad.

De acuerdo con datos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, 44 detenciones derivaron de órdenes de aprehensión y 275 se realizaron en flagrancia.

Objetivos prioritarios y redes criminales

Las operaciones son realizadas entre autoridades de los tres niveles.

Entre los detenidos figuran objetivos prioritarios identificados como integrantes de organizaciones sociales que operaban bajo la fachada de sindicatos.

Estas personas, según la FGJEM, son investigadas como actores principales en redes criminales dedicadas al despojo inmobiliario. La labor de las autoridades ha permitido desarticular estructuras que funcionaban en diversos municipios del Estado de México.

El operativo ha motivado a más víctimas a presentar denuncias.

En 2025 se iniciaron 5 mil 574 expedientes de investigación, de los cuales 778 corresponden a hechos de 2024 y años previos.

Muchas de las denuncias involucran conflictos entre arrendatarios e inquilinos, familiares, herencias y disputas colindantes, situaciones que en numerosos casos se resuelven a través de conciliaciones.

Restitución efectiva y agilización de procesos

La Operación Restitución ha permitido que, de los mil 524 inmuebles asegurados, 880 hayan sido devueltos a quienes acreditaron la propiedad.

Durante el más reciente operativo, realizado del 23 al 30 de enero de 2026, las autoridades federales y estatales intervinieron en 9 municipios, donde se aseguraron 40 propiedades; 32 casas habitación y 8 predios.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México explicó que los procedimientos se agilizan mediante determinaciones del Ministerio Público, lo que permite a las víctimas recuperar sus propiedades sin la necesidad de esperar un fallo judicial definitivo.

La Operación Restitución continúa desarrollándose en el Estado de México con el objetivo de devolver la propiedad a sus dueños y combatir las redes de despojo en la entidad.

Puntos relevantes de la Operación Restitución

Mil 524 inmuebles asegurados en 64 municipios del Estado de México.

880 propiedades restituidas a dueños legítimos.

329 personas detenidas por delitos de despojo y contra la propiedad.

Participación de fuerzas federales, estatales y municipales en los operativos.

Incremento en la presentación de denuncias por parte de las víctimas.