Hay siete denuncias por extorsión contra agentes de la Fiscalía del Edomex

FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede (FGJEM)
FGJEM Fiscalía Mexiquense Sede (FGJEM)

Las autoridades del Estado de México informaron que hay un total de siete denuncias contra elementos de la Fiscalía General del Estado por extorsiones.

El titular de la Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM), José Luis Cervantes Martínez, pidió a los ciudadanos que han sido víctimas de extorsiones por parte de elementos de la Fiscalía mexiquense que denuncien, según compartió el medio milenio el 25 de enero.

“Que se presenten las denuncias e informaba que ya hay siete denuncias presentadas, a través de sus diferentes vías, en contra de diferentes servidores públicos y hacemos el llamado a la ciudadanía para que pueda denunciar”, expresó el funcionario, según registró el medio Milenio.

Lo anterior tiene como objetivo que puedan reunirse las pruebas suficientes para que los casos no queden impunes.

Denuncia a ministeriales de la FGJEM por extorsionar en carretera libre Mexico-Pachuca Crédito: (Autoboutique 1/4 de milla/FB)

Suman 10 agentes suspendidos

Cabe recordar que el pasado 21 de enero la Fiscalía del Edomex informó que dio intervención a la Fiscalía de Combate a la Corrupción, para que iniciara una investigación de oficio en torno a presuntos actos extorsivos y otras conductas ilícitas por parte de elementos de la FGJEM.

En dicha ocasión las autoridades detallaron que un total de 10 funcionarios fueron removidos de sus funciones y llevados a oficinas centrales en tanto hay una averiguación sobre sus posibles actividades en las que estarían implicados.

Se trató de un coordinador regional, tres jefes de grupo y seis agentes investigadores adscritos a la Fiscalía Regional de Tecámac. Siguen las averiguaciones para identificar la posible participación de funcionarios o de personas ajenas a la institución en los actos de posible extorsión.

“Se invita a la ciudadanía para que, en caso de ser víctima o testigo de estos hechos los denuncie a través del correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, el número telefónico 800 7028770″, es parte del informe de la Fiscalía del Edomex.

Cabe recordar que en redes sociales fueron compartidos videos que muestran a supuestos elementos ministerial en lo que parecen ser actos de extorsión en contra de ciudadanos en Tecámac y zonas aledañas.

Detienen a nueve personas tras cateo en Tecámac

De igual manera, el pasado 20 de enero fueron arrestados seis hombres y tres mujeres en Tecámac como parte de la la estrategia nacional contra la extorsión.

6 hombres y 3 mujeres
6 hombres y 3 mujeres fueron detenidos tras el cateo. Crédito: FGJEM

Los registros oficiales indican que una víctima fue abordada el 17 de octubre de 2025 en su domicilio en el municipio de Acolman por un grupo de personas armadas que le exigieron el pago de una cantidad de dinero de manera constante, a cambio de no causarles daño.

Con lo anterior, fueron iniciadas investigaciones que derivaron en un cateo que resultó en la detención de los nueve individuos tras identificar un inmueble en el municipio de Tecámac.

Personal de la Secretaría de Defensa, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México decomisó diversos objetos y sustancias ilegales.

