México

“Me tuve que tragar mi éxito”: Gerardo Taracena y el inesperado encuentro con Mel Gibson

El deceso del histrión de 55 años de edad fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores

Guardar
El deceso de Gerardo Teracena
El deceso de Gerardo Teracena de 55 años de edad fue confirmado por la Asociación Nacional de Actores. (@eltaracena, Instagram)

“Me tuve que tragar mi éxito”. Gerardo Taracena no solo tenía un amplio rango actoral, también la capacidad de sintetizar en pocas palabras sentimientos entrelazados a los que la mayoría suele referirse, con cierto dejo de simplicidad, como “un nudo en la garganta”.

El histrión, recordado por su participación en filmes como Man on Fire (2004), Apocalypto (2006), El Infierno (2010); así como las series Narcos México y La Reina del Sur, murió el 31 de enero a causa de un infarto, de acuerdo con su entorno más cercano.

Su deceso generó consternación en la comunidad de actores de México, pero también avivó el interés por la vida y trayectoria de Gerardo Taracena.

Taracena y el amargo sabor del éxito

Dos meses antes de su muerte, el histrión reflexionó sobre su carrera y vida en Tap, programa sobre cine conducido por Óscar Uriel para Canal 11. Si bien origen no fue destino para él, Taracena recordó que su comienzo en la actuación estuvo marcado por el esfuerzo y una falta de sincronía que le impidió compartir con sus seres queridos sus mayores éxitos.

Dos meses antes de su
Dos meses antes de su muerte, el histrión reflexionó sobre su carrera y vida en Tap, programa sobre cine conducido por Óscar Uriel. (Canal 11 / YouTube)

Interesado por conocer experiencias entrañables del actor, Óscar Uriel descubrió una anécdota que lo conmovió. Gerardo Taracena rememoró su adolescencia, particularmente el día que supo que se había quedado en el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la UNAM.

“Me han pasado muchas cosas y tengo la suerte de que me he tenido que tragar mis éxitos. El día que me quedé en el CUT, estaba solo, ya vivía en un cuarto de azotea, yo solito, era un adolescente de dieciocho años, y creo que no funcionaba el teléfono o algo así, pero cuando fui a ver el resultado y vi que me quedé, no tenía con quién compartirlo. Entonces me lo tragué yo solito”.

El regalo de Mel Gibson en ‘Apocalypto’

Casi 20 años después, Taracena tendría que volver a disfrutar en soledad otro éxito, quizá el mayor en su trayectoria. Contó que durante la etapa final del rodaje de Apocalypto, el cineasta Mel Gibson lo sorprendió al incluirlo en el póster promocional de la cinta.

“Mel Gibson me llamó a una cabaña, rompió una bolsa y me enseñó el póster, vi que era yo... Me quedé así (asombrado)”, recordó el actor.

No obstante había una condición: no podía divulgar la noticia con nadie. Taracena no era el protagonista del largometraje; sin embargo, Gibson vio algo en su personaje e interpretación que consideró definía la esencia de su filme.

“No hay nada peor que tragarse el éxito, que no puedas compartirlo. Eso es casi peor que te digan que te vaya mal, porque te tienes que tragar la felicidad. Y ese es un sentimiento muy extraño. Tragarse la felicidad, no poder compartirla, no poder decírsela a alguien”.
Póster oficial del filme Apocaypto.
Póster oficial del filme Apocaypto.

El impacto de su muerte

Hasta el momento, el entorno familiar de Gerardo Taracena no ha informado sobre las causas del deceso del histrión. Sin embargo, el actor Enrique Cueva, amigo cercano, reveló al canal de YouTube DelarosaTV que Taracena murió a causa de un infarto: “Fue un infarto al miocardio... Lo que él tenía era hipertensión, pero estaba controlado con sus medicamentos, pero solo Dios sabe”.

El actor Enrique Cuevas, amigo
El actor Enrique Cuevas, amigo cercano, reveló que Taracena murió a causa de un infarto. (Gerardo Taracena / Instagram)

Cuevas definió a Gerardo Taracena como uno de los actores más sobresalientes de su generación y un hermano. Al margen de innumerables muestras de cariño de cineastas, actores y productores, mediante su cuenta en X —antes Twitter— el Centro Cultural Helénico honró la trayectoria de Taracena: “Su fuerza interpretativa marcó una trayectoria sólida en el cine mexicano, donde dio vida a personajes de gran intensidad y carácter. Su trabajo en la pantalla construyó una identidad reconocible, sostenida en la entrega y en su forma de habitar la escena”.

Temas Relacionados

Gerardo TeracenaMel GibsonCUT UNAMApocalyptoNarcos MéxicoANDAmexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor hoy 2 de febrero en México: se registró un sismo de magnitud 4.0 en Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este lunes

Temblor hoy 2 de febrero

“Él tomó la decisión”: Sheinbaum sobre la salida de Adán Augusto de la coordinación de Morena en el Senado

La mandataria fue interrogada acerca de la salida del senador, anunciada este domingo

“Él tomó la decisión”: Sheinbaum

Para qué sirve echar bicarbonato en el excusado o lavabo y cada cuánto tiempo hay que hacerlo

La frecuencia y la forma de aplicación determinan su eficacia

Para qué sirve echar bicarbonato

Sheinbaum inaugura el Tren Interurbano México-Toluca “El Insurgente”, con una inversión aproximada de 100 mil mdp

En conferencia, se dieron a conocer todos los detalles de la obra

Sheinbaum inaugura el Tren Interurbano

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: hoy 2 de febrero inicia el periodo de postulaciones y así puedes inscribirte

Durante este periodo de inscripciones se abrirán 36 mil lugares

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Manelyk González y ‘El Pistache’:

Manelyk González y ‘El Pistache’: el día que un líder de la Unión Tepito habló con la ex Acapulco Shore y fue censurado

CJNG se atribuye asesinato de cinco hombres en Jalpa de Méndez, Tabasco

Reportan ataque con drones a rancho ligado a ‘El Guano’ en La Tuna, Badiraguato

Quién es “El Casco”, líder de Los Chapitos en Concordia, donde desaparecieron varios mineros

Quién es el mexicano detenido en Guatemala acusado de controlar pistas aéreas y proteger paquetes de droga

ENTRETENIMIENTO

Yuridia muestra un rincón de

Yuridia muestra un rincón de su hogar y provoca reacciones en redes

Ha*Ash sorprende junto a Bruses y enciende al Metropólitan con “Odio amarte”

Manelyk González y ‘El Pistache’: el día que un líder de la Unión Tepito habló con la ex Acapulco Shore y fue censurado

Jorge Medina, ex vocalista de La Arrolladora, reacciona con humor presunto robo en tienda de Puebla

Christian Nodal enfrenta rechazo en Chile: vende menos del 30% de boletos para su concierto

DEPORTES

Los Ángeles 2028: selección mexicana

Los Ángeles 2028: selección mexicana de Flag Football ya conoce los criterios de clasificación para Juegos Olímpicos

Carlos Alcaraz campeón del Australian Open 2026: el día que el tenista español tuvo un juego de exhibición en México

Otro mexicano a Europa: Obed Vargas está muy cerca de fichar con el Atlético de Madrid

Uroš Đurđević a una firma de convertirse en nuevo refuerzo de los Rayados

El plan de Turki Al Sheikh para que Canelo Álvarez no se retire y siga boxeando por más años