México

Fallece el actor y bailarín Gerardo Taracena a los 55 años

La ANDA lamentó el fallecimiento del actor, destacando su trayectoria en las artes escénicas

Gerardo Taracena.
Gerardo Taracena. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Este sábado 31 de enero de 2026 se confirmó el fallecimiento del actor y bailarín mexicano Gerardo Taracena, a los 55 años de edad. La noticia fue dada a conocer por la Asociación Nacional de Actores (ANDA) a través de sus redes sociales, donde lamentó profundamente la pérdida de uno de los intérpretes más versátiles y reconocidos del cine, el teatro y la televisión en México.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente la partida de nuestro compañero Gerardo Taracena. Nos unimos a la pena que embarga a sus familiares, amigos y a la comunidad artística. Que descanse en paz”, señaló la ANDA en un mensaje oficial acompañado de fotografías del actor.

Tras el anuncio, colegas, amigos y figuras del medio artístico expresaron su pesar y reconocimiento a la trayectoria del intérprete, destacando su talento, disciplina y calidad humana.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer de manera oficial la causa del fallecimiento, y fuentes cercanas al actor han solicitado respeto y privacidad para su familia durante este periodo de duelo.

La ANDA lamentó el fallecimiento
La ANDA lamentó el fallecimiento del actor y reconoció su trayectoria. Foto: (Captura de pantalla)

¿Quién fue Gerardo Taracena?

Gerardo Taracena nació en marzo de 1970 en la Ciudad de México. Desde temprana edad mostró interés por las artes escénicas, iniciando su formación actoral tras integrarse a un grupo de teatro durante su etapa escolar.

Posteriormente estudió Arte Dramático en el Centro Universitario de Teatro (CUT) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), institución que marcó de manera decisiva su visión artística y profesional.

Entre 1992 y 1996, Taracena participó en festivales internacionales de teatro y danza con el grupo peruano “Integro”, experiencia que consolidó su versatilidad como actor y bailarín antes de dar el salto definitivo al cine y la televisión. Su carrera cinematográfica inició en la década de 1990 y fue creciendo de forma constante hasta posicionarlo como un actor de carácter con proyección internacional.

Uno de los papeles más recordados de su trayectoria fue el de “Ojo Medio” en la película Apocalypto (2006), dirigida por Mel Gibson, cinta que le otorgó reconocimiento mundial. A este éxito se sumaron participaciones en producciones de alto perfil como Hombre en llamas, Atrapen al gringo, El infierno y Salvando al soldado Pérez.

Muere Gerardo Taracena.
Muere Gerardo Taracena. Foto: (AMACC)

En el cine mexicano, Gerardo Taracena fue galardonado con el Premio Ariel en 2007 por su actuación en El violín, consolidando su prestigio como uno de los intérpretes más sólidos de su generación. En televisión y plataformas digitales destacó en series como Narcos: México, La Reina del Sur, El señor de los cielos, Diablero y Queen of the South, donde dio vida a personajes complejos y memorables.

Además de su faceta actoral, Taracena incursionó en la música y fundó el grupo Los Jilgueros de Rosarito, demostrando su sensibilidad artística en distintos ámbitos.

La muerte de Gerardo Taracena deja un profundo vacío en la comunidad artística nacional e internacional, pero su legado permanece a través de una filmografía diversa y una carrera construida con pasión, rigor y entrega a las artes escénicas.

