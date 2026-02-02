El caso de Esmeralda Castillo: su desaparición a los 14 años y la esperanza de sus padres pese a evidencia incompleta

Esmeralda Castillo Rincón desapareció a los 14 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, el 19 de mayo de 2009, mientras se dirigía a la secundaria técnica donde cursaba el segundo grado. Esta semana estaría cumpliendo 31 años, por lo que su familia, amigos y activistas le realizaron un homenaje con rap y consignas para que su caso no sea olvidado y se encuentre la verdad.

Cada 8 de marzo es habitual que miles de mujeres alcen la voz por las niñas y mujeres desaparecidas, asesinadas y violentadas, sin embargo cada año hay un hombre acompañándolas a quien todos respetan, es don José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo Rincón quien al lado de su esposa no se detendrán hasta saber la verdad de su paradero.

La esperanza de la familia Castillo Rincón cada 19 de mayo transforma la ausencia de Esmeralda en un acto colectivo de memoria, a través de la Brigada contra el Olvido. Este esfuerzo surge en un contexto de desesperanza, luego de que en diciembre de 2023 el gobierno federal eliminara a Esmeralda del registro nacional de personas desaparecidas, situación que su padre describió como una segunda desaparición. El vacío persiste, mientras las autoridades mantienen abierta la investigación y ofrecen una recompensa, según informó en agosto de 2024 la fiscalía general del Estado de Chihuahua.

La desaparición de Esmeralda Castillo Rincón ocurrió en Ciudad Juárez. El último contacto fue cuando su padre, José Luis Castillo, la acompañó hasta la puerta de casa, luego de negarle el permiso para faltar a clases y cuidar de él, quien estaba enfermo. Esmeralda debía abordar dos camiones para llegar a la escuela. El punto crítico fue el cruce entre las avenidas Rafael Velarde y Vicente Guerrero, en el centro de la ciudad, el cual se convirtió en el último lugar donde fue vista.

José Luis junto a Martha Alicia Rincón, madre de Esmeralda, emprendieron la búsqueda desde el primer día. Su recorrido abarcó colonias, municipios y estados, con la esperanza de obtener alguna pista a través de fichas y carteles. La indiferencia de las instituciones resultó evidente desde el inicio. La Fiscalía apenas les entregaba pocas fichas de búsqueda y solicitaba que ellos mismos costearan las copias.

Ante la falta de resultados y la creciente frustración, José Luis debió elegir entre conservar su trabajo o continuar la búsqueda. Renunció a su empleo y vendió pertenencias, ofreciendo sus servicios a cambio de poder reproducir materiales para difundir el caso de Esmeralda. Recibió la donación de una parrilla, con la que comenzó a vender hamburguesas para sostener a la familia.

Las pesquisas llevaron a los Castillo Rincón hasta la Ciudad de México. Un testimonio ubicaba a Esmeralda en La Merced, lo que destapó ante la familia la existencia de redes de explotación sexual de menores obligadas a prostituirse.

La búsqueda incansable persiste. Aunque la Comisión Local de Búsqueda mantiene abierta la investigación y existe una recompensa vigente de 200 mil pesos a quien aporte información verídica para dar con su pararadero, José Luis y Martha Alicia insisten en la necesidad de obtener verdad y justicia. Hasta que se esclarezcan los hechos, Esmeralda Castillo Rincón sigue en paradero desconocido.

Por tal causa, la Comisión Local de Búsqueda invita a la ciudadanía a participar en el programa de recompensas, para lo que es necesario contactar al Grupo Especializado por medios digitales, a través de la página web de la comisión: http://comisiondebusqueda.chihuahua.gob.mx/ en la página de Facebook: https://www.facebook.com/ComisionLocalDeBusquedaChih o por vía telefónica marcando al (614) 429-33-00 Ext. 11343 en Chihuahua y (656) 629-33-00 Ext 56923 y 56924 en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El 6 y 7 de junio de 2025, a 16 años de la desaparición de Esmeralda Castillo, su padre José Luis organizó un rastreo en el arroyo del Navajo, en Ciudad Juárez.

Madres y padres buscadores se unieron en solidaridad para ayudarle a buscar posibles restos, en el mismo lugar donde años atrás se localizó una tibia que podría ser de Esmeralda.

Durante horas, bajo el intenso sol, realizaron el trabajo que las autoridades han dejado de hacer: buscar con esperanza y dignidad a quienes siguen desaparecidos. Las autoridades aseguraron que era de ella pero ellos se quedaron con la duda al no tener mayores pruebas.

“Sé que mi hija pudiera ya no estar en este mundo y que pasó mucho tiempo, pero quiero saber la verdad, qué pasó, no quiero que nos pase como a otras familias que les dieron un huesito y les dijeron que ya no dijeran nada, que ese era su familiar”, dijo la mamá de Esmeralda, lo que concentra la única petición de la familia ante la incertidumbre, sólo quieren la verdad.