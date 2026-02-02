Cuándo iniciará la temporada de calor en México

Los grupos vulnerables, especialmente la niñez, enfrentan mayor riesgo ante el calor extremo por una menor capacidad para regular la temperatura corporal FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El inicio de la temporada de calor en México coincide con el equinoccio de primavera, que ocurre la tercera semana de marzo alrededor de las 14:46 horas.

Este periodo se extiende hasta la primera semana de octubre y se caracteriza por un aumento sostenido de las temperaturas a nivel nacional.

Durante estos meses, las temperaturas elevadas incrementan los riesgos para la salud de la población.

Entre los principales peligros se encuentran la deshidratación, la insolación, el golpe de calor y el alza de las enfermedades diarreicas agudas. Estos problemas tienden a agravarse por los cambios en la rutina y la mayor exposición al calor.

Entre 2015 y 2024, México registró los diez años más cálidos de su historia reciente, consolidando una tendencia de alza en las temperaturas Crédito: Cuartoscuro/ Graciela López Herrera

El equinoccio de primavera es un evento astronómico que marca el tránsito del invierno a la primavera, señalando el comienzo de una tendencia a temperaturas cálidas en la mayor parte del país.

Si bien pueden registrarse fríos aislados en los primeros días, predomina el ambiente caluroso durante toda la temporada.

¿Hay años más calurosos que otros?

En la última década, se ha observado una tendencia de aumentos en los registros de temperatura.

Los diez años más cálidos se han concentrado entre 2015 y 2024, consolidando este periodo como uno de los más calurosos en la historia reciente de México.

¿A quiénes afecta el calor excesivo?

La niñez y otros grupos vulnerables presentan una menor capacidad para regular la temperatura corporal, lo que eleva el riesgo de sufrir complicaciones graves en caso de olas de calor.

Según estimaciones recientes, la exposición frecuente a fenómenos de calor extremo representa un desafío sanitario particular para este segmento de la población.

El equinoccio de primavera marca un cambio del invierno a la primavera, trayendo tendencias de ambiente caluroso en la mayor parte de México Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

Las recomendaciones para reducir los riesgos del calor en México son concretas:

evitar la exposición solar directa entre las 11:00 y 16:00 horas

usar ropa fresca y de colores claros

aumentar el consumo de líquidos

buscar siempre espacios frescos y ventilados

recurrir al uso de sombreros o sombrillas.

Estas medidas, junto con la supervisión especial de la niñez, ayudan a prevenir efectos adversos durante los meses más cálidos.

El impacto del calor suele ser más severo en la niñez, ya que su organismo enfrenta mayores dificultades para adaptarse a las altas temperaturas, lo que puede acarrear complicaciones en poco tiempo.