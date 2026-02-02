México

Cuándo iniciará la temporada de calor en México

Las recomendaciones de prevención cobran mayor importancia para quienes conviven con menores

Guardar
Los grupos vulnerables, especialmente la
Los grupos vulnerables, especialmente la niñez, enfrentan mayor riesgo ante el calor extremo por una menor capacidad para regular la temperatura corporal FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

El inicio de la temporada de calor en México coincide con el equinoccio de primavera, que ocurre la tercera semana de marzo alrededor de las 14:46 horas.

Este periodo se extiende hasta la primera semana de octubre y se caracteriza por un aumento sostenido de las temperaturas a nivel nacional.

Durante estos meses, las temperaturas elevadas incrementan los riesgos para la salud de la población.

Entre los principales peligros se encuentran la deshidratación, la insolación, el golpe de calor y el alza de las enfermedades diarreicas agudas. Estos problemas tienden a agravarse por los cambios en la rutina y la mayor exposición al calor.

Entre 2015 y 2024, México
Entre 2015 y 2024, México registró los diez años más cálidos de su historia reciente, consolidando una tendencia de alza en las temperaturas Crédito: Cuartoscuro/ Graciela López Herrera

El equinoccio de primavera es un evento astronómico que marca el tránsito del invierno a la primavera, señalando el comienzo de una tendencia a temperaturas cálidas en la mayor parte del país.

Si bien pueden registrarse fríos aislados en los primeros días, predomina el ambiente caluroso durante toda la temporada.

¿Hay años más calurosos que otros?

En la última década, se ha observado una tendencia de aumentos en los registros de temperatura.

Los diez años más cálidos se han concentrado entre 2015 y 2024, consolidando este periodo como uno de los más calurosos en la historia reciente de México.

¿A quiénes afecta el calor excesivo?

La niñez y otros grupos vulnerables presentan una menor capacidad para regular la temperatura corporal, lo que eleva el riesgo de sufrir complicaciones graves en caso de olas de calor.

Según estimaciones recientes, la exposición frecuente a fenómenos de calor extremo representa un desafío sanitario particular para este segmento de la población.

El equinoccio de primavera marca
El equinoccio de primavera marca un cambio del invierno a la primavera, trayendo tendencias de ambiente caluroso en la mayor parte de México Crédito: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba

Las recomendaciones para reducir los riesgos del calor en México son concretas:

  • evitar la exposición solar directa entre las 11:00 y 16:00 horas
  • usar ropa fresca y de colores claros
  • aumentar el consumo de líquidos
  • buscar siempre espacios frescos y ventilados
  • recurrir al uso de sombreros o sombrillas.

Estas medidas, junto con la supervisión especial de la niñez, ayudan a prevenir efectos adversos durante los meses más cálidos.

El impacto del calor suele ser más severo en la niñez, ya que su organismo enfrenta mayores dificultades para adaptarse a las altas temperaturas, lo que puede acarrear complicaciones en poco tiempo.

Temas Relacionados

Temporada de calor en MéxicoGolpe de calormexico-noticias

Más Noticias

Estos son los municipios que suspendieron clases por contagio de sarampión

Más de 15 planteles implementan estrategias para evitar que el virus afecte a la población sin inmunización

Estos son los municipios que

Pronósticos: todos los resultados ganadores del Tris del 1 de febrero

Enseguida los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Pronósticos: todos los resultados ganadores

Operación Restitución: 880 inmuebles regresaron a sus dueños legítimos en el Estado de México

Según datos oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Edomex, en total se han asegurado mil 524 inmuebles

Operación Restitución: 880 inmuebles regresaron

Beca Rita Cetina 2026: qué debo hacer si me dieron de baja

El programa proporciona asistencia económica a alumnos de primaria y secundaria

Beca Rita Cetina 2026: qué

Tren Interurbano México - Toluca: a qué hora será la inauguración del tramo Santa Fe - Observatorio

Las estaciones Vasco de Quiroga y la terminal Observatorio abrirán al público este 2 de febrero

Tren Interurbano México - Toluca:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es el mexicano detenido

Quién es el mexicano detenido en Guatemala acusado de controlar pistas aéreas y proteger paquetes de droga

Vinculan a proceso a tres presuntos integrantes del Cártel del Golfo en San Luis Potosí

Aseguran más de 120 mil dosis de droga en Guanajuato tras reporte de sujetos armados

Rocha Moya anuncia megaproyecto en Concordia tras secuestro de mineros

No son sólo 10 mineros desaparecidos en Sinaloa, son 14, los secuestraron el mismo día

ENTRETENIMIENTO

Eva María Beristain, influencer de

Eva María Beristain, influencer de ‘Ruido Social’, estuvo a punto de morir tras abortar en una clínica clandestina

Rockout: fecha, ciudad, primeros confirmados y todo sobre el nuevo festival de rock y ska

Se incendia auto de Ricardo Peralta y César Doroteo en medio del desierto y los influencers quedan ‘en shock’

Yordi Rosado aprovecha cancelación de ‘Enrollados’ para realizarse doble cirugía: “Está complicada”

Pepe Aguilar le da ‘Like’ a polémico comentario contra Cazzu

DEPORTES

El plan de Turki Al

El plan de Turki Al Sheikh para que Canelo Álvarez no se retire y siga boxeando por más años

Allan Saint-Maximin se defiende tras abandonar al club América por caso de racismo

Real Betis confirma a Álvaro Fidalgo como su nuevo refuerzo: América agradece al “Maguito” con emotivo mensaje

Álvaro Fidalgo se va del América: así fue la despedida que dedicó a la afición

David Faitelson elogia buena racha de Chivas en la Liga MX: “Es bueno para el futbol mexicano”