Un taladro, videojuegos de Call of Duty, celulares y armas fueron encontrados en revisión a penales de Sinaloa

Entre lo halladfo en el penal de la Región de Évora fueron hallados navajas, videojuegos, una tablet y hasta un taladro Foto: @sspsinaloa1

En dos operaciones tácticas se incautaron diversos objetos prohibidos en dos cárceles de Sinaloa, consideradas entre las más peligrosas del país.

El Grupo Interinstitucional realizó una revisión en el Centro Penitenciario Región del Évora, en Angostura este sábado 31 de enero.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, además de las Policías Municipales de Angostura y Salvador Alvarado, realizaron una revisión en un módulo del Centro Penitenciario Región del Évora, ubicado en Angostura.

La acción fue llevada a cabo por personal del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) y custodios del centro penitenciario, con el apoyo de una base de operaciones del Ejército Mexicano, otra de la Guardia Nacional y policías municipales de las Direcciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipales, quienes brindaron seguridad en la periferia del inmueble.

Gracias a la coordinación de diversas instituciones de seguridad federales y locales se realizó el operativo en el penal de Angostura Foto: @sspsinaloa1

Durante la inspección, se localizaron y aseguraron los siguientes objetos prohibidos:

• 19 puntas hechizas

• 13 encendedores

• 2 desarmadores

• 5 tijeras

• 1 tablet

• 1 taladro

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales competentes para la integración de las investigaciones correspondientes.

La revisión concluyó sin incidentes y se llevó a cabo en estricto apego a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Celulares en Aguaruto

Celulares, cargadores y armas blancas fueron recuperados en en la cárcel de Angostura @sspsinaloa1

Mientras que en la segunda operación ocurrida el pasado jueves 29 de enero, el Grupo Interinstitucional realizó una revisión en el Centro Penitenciario de Aguaruto.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, realizó revisión en dos módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado en la capital del estado.

La acción fue llevada a cabo por personal del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) y custodios del centro penitenciario, con el apoyo de una base de operaciones del Ejército Mexicano y otra de la Guardia Nacional, quienes brindaron seguridad en la periferia del inmueble.

Durante la inspección, se localizaron y aseguraron los siguientes objetos prohibidos:

• 4 teléfonos celulares

• 3 puntas

• 4 cargadores para celular

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales competentes para la integración de las investigaciones correspondientes.

La revisión concluyó sin incidentes y se llevó a cabo en estricto apego a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Con estas acciones, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado reafirman su compromiso de salvar la tranquilidad y seguridad de la sociedad sinaloense. Se invita a la ciudadanía a comunicarse al 911 para cualquier emergencia y al 089 para realizar denuncias anónimas. Culiacán, Sinaloa, a 29 de enero de 2026.

En un comunicado el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado inormaronn que con estas acciones reafirman su compromiso de salvaguardar la tranquilidad y seguridad de la sociedad sinaloense. Se invita a la ciudadanía a comunicarse al 911 para cualquier emergencia y al 089 para realizar denuncias anónimas.