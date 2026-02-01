México

Un taladro, videojuegos de Call of Duty, celulares y armas fueron encontrados en revisión a penales de Sinaloa

En coordinación diversas autoridades realizaron revisión a dos centros penitenciarios, en Angostura y Aguaruto para icautar productos prohibidos a reos

Guardar
Entre lo halladfo en el
Entre lo halladfo en el penal de la Región de Évora fueron hallados navajas, videojuegos, una tablet y hasta un taladro Foto: @sspsinaloa1

En dos operaciones tácticas se incautaron diversos objetos prohibidos en dos cárceles de Sinaloa, consideradas entre las más peligrosas del país.

El Grupo Interinstitucional realizó una revisión en el Centro Penitenciario Región del Évora, en Angostura este sábado 31 de enero.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado, además de las Policías Municipales de Angostura y Salvador Alvarado, realizaron una revisión en un módulo del Centro Penitenciario Región del Évora, ubicado en Angostura.

La acción fue llevada a cabo por personal del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) y custodios del centro penitenciario, con el apoyo de una base de operaciones del Ejército Mexicano, otra de la Guardia Nacional y policías municipales de las Direcciones de Seguridad Pública y Tránsito Municipales, quienes brindaron seguridad en la periferia del inmueble.

Gracias a la coordinación de
Gracias a la coordinación de diversas instituciones de seguridad federales y locales se realizó el operativo en el penal de Angostura Foto: @sspsinaloa1

Durante la inspección, se localizaron y aseguraron los siguientes objetos prohibidos:

• 19 puntas hechizas

• 13 encendedores

• 2 desarmadores

• 5 tijeras

• 1 tablet

• 1 taladro

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales competentes para la integración de las investigaciones correspondientes.

La revisión concluyó sin incidentes y se llevó a cabo en estricto apego a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad.

Celulares en Aguaruto

Celulares, cargadores y armas blancas
Celulares, cargadores y armas blancas fueron recuperados en en la cárcel de Angostura @sspsinaloa1

Mientras que en la segunda operación ocurrida el pasado jueves 29 de enero, el Grupo Interinstitucional realizó una revisión en el Centro Penitenciario de Aguaruto.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a través del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado, realizó revisión en dos módulos del Centro Penitenciario de Aguaruto, ubicado en la capital del estado.

La acción fue llevada a cabo por personal del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) y custodios del centro penitenciario, con el apoyo de una base de operaciones del Ejército Mexicano y otra de la Guardia Nacional, quienes brindaron seguridad en la periferia del inmueble.

Durante la inspección, se localizaron y aseguraron los siguientes objetos prohibidos:

• 4 teléfonos celulares

• 3 puntas

• 4 cargadores para celular

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales competentes para la integración de las investigaciones correspondientes.

La revisión concluyó sin incidentes y se llevó a cabo en estricto apego a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Con estas acciones, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado reafirman su compromiso de salvar la tranquilidad y seguridad de la sociedad sinaloense. Se invita a la ciudadanía a comunicarse al 911 para cualquier emergencia y al 089 para realizar denuncias anónimas. Culiacán, Sinaloa, a 29 de enero de 2026.

En un comunicado el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado inormaronn que con estas acciones reafirman su compromiso de salvaguardar la tranquilidad y seguridad de la sociedad sinaloense. Se invita a la ciudadanía a comunicarse al 911 para cualquier emergencia y al 089 para realizar denuncias anónimas.

Temas Relacionados

mexico-noticiasNarco en MéxicocárcelespenalesSinaloaAguarutoAngostura

Más Noticias

Famoso antro LGBT+ en CDMX anuncia el veto de la música de Nicki Minaj: “Solo artistas que respeten la diversidad”

En un comunicado, el establecimiento abordó la solicitud de cientos de asistentes que reprueban lo discursos de odio que ha emitido la nombrada ’Reina del Rap’

Famoso antro LGBT+ en CDMX

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional reportó en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.0 de magnitud

Ricardo Anaya exige comisión independiente para investigar descarrilamiento del Tren Interoceánico

La solicitud presentada exige la intervención de especialistas ajenos al gobierno para esclarecer la causa del siniestro

Ricardo Anaya exige comisión independiente

¡Michelle Renaud y Matías Novoa ya son papás! Famosos de Televisa comparten la primera foto de su bebé: “Vida”

Este discreto anuncio representa la apuesta de la pareja por preservar la intimidad en este momento personal

¡Michelle Renaud y Matías Novoa

Pronóstico del clima en Veracruz: ¿Cuál es la probabilidad de lluvia este domingo 01 de febrero?

La ciudad costera se caracteriza por su gran valor histórico y cultural

Pronóstico del clima en Veracruz:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a David Silva Palacios,

Procesan a David Silva Palacios, alias “El Chimpa”, líder del CJNG en Jalisco

Mario Delgado despide con emotivo mensaje a su tía y prima

Abaten a tres implicados en el asesinato de dos familiares de Mario Delgado en Colima

Ataque a balazos contra policías estatales en Oaxaca deja un agresor abatido

Ataque armado en un bar de Pénjamo, Guanajuato, deja dos muertos

ENTRETENIMIENTO

Famoso antro LGBT+ en CDMX

Famoso antro LGBT+ en CDMX anuncia el veto de la música de Nicki Minaj: “Solo artistas que respeten la diversidad”

¡Michelle Renaud y Matías Novoa ya son papás! Famosos de Televisa comparten la primera foto de su bebé: “Vida”

María José prepara nuevas canciones y promete temas “cortavenas” para su próximo disco

Diablos Rojos Femenil y Stitch se unen para una colección conmemorativa

Angelique Boyer revela cuál es la telenovela más especial de toda su carrera

DEPORTES

América vs Pumas: a qué

América vs Pumas: a qué hora y dónde ver el Clásico Capitalino en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

José Ramón Fernández reconoce a Álvaro Fidalgo y advierte que hará falta en Coapa: “El América va a resentir”

Marcelo Mayer se perderá el Clásico Mundial de Béisbol y no participará con México

Diablos Rojos Femenil y Stitch se unen para una colección conmemorativa

Serie del Caribe 2026: estos son los rosters de los equipos a los que se enfrentarán los representantes mexicanos