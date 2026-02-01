Sujetos armados asesinaron a Joaquín Aquino, director de Obras Públicas de Coatzingo, Puebla

El servidor público habría sido atacado por sujetos abordo de una motocicleta.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El sábado 31 de enero de 2026, el municipio de Coatzingo, Puebla, se vio conmocionado tras el homicidio de Joaquín Norberto Aquino Martínez, quien ejercía el puesto de director de Obras Públicas en la actual administración encabezada por Abel Chávez Orea.

El funcionario, de 32 años, fue atacado cuando llegaba a su domicilio en el municipio de Xochiltepec, ubicado a poco más de media hora de distancia con Coatzingo.

El hecho, reportado por medios locales, generó alarma entre los habitantes.

Hasta el momento las autoridades han emitido pronunciamientos por el hecho.

Ataque directo en la colonia Alta Vista

De acuerdo con medios locales como Periódico Central, el ataque ocurrió aproximadamente a las 17 horas del pasado sábado 31 de enero, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la camioneta Nissan, modelo NP300, color gris.

Según reportes, el atentado fue perpetrado cuando Aquino llegaba a su domicilio.

Los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones, propinando al menos nueve disparos contra el vehículo.

De acuerdo con testigo, el funcionario recibió al menos seis heridas de bala, como confirmaron los servicios de emergencia en el sitio.

El ataque ocurrió sobre las calles Corregidora y Zaragoza, en la colonia Alta Vista.

Vecinos narraron que un amigo cercano de la víctima fue el primero en acercarse tras el ataque. Al escuchar los disparos, este vecino salió de su domicilio y encontró a Joaquín Norberto Aquino Martínez aún con vida, pero gravemente herido y con manchas de sangre.

La escena ocurrió en plena vía pública, mientras otros habitantes de la zona se acercaban al lugar, alertados por el estruendo de los disparos y la llegada de los servicios de emergencia.

Reacción de las autoridades y despliegue policial

Elementos de la Policía Municipal acudieron rápidamente al lugar y procedieron a acordonar la zona para preservar la escena.

Los paramédicos confirmaron el fallecimiento de Aquino Martínez, director de Obras Públicas.

Más tarde, agentes de la Policía Estatal reforzaron la seguridad perimetral, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla inició las primeras diligencias.

Los peritos de la Fiscalía llevaron a cabo el levantamiento del cadáver y la recolección de pruebas en el sitio del ataque.

Hasta el momento las autoridades no han revelado posibles líneas de investigación ligadas al asesinato ni se han reportado personas detenidas.

Ayuntamiento guarda silencio

El servidor asesinado trabajaba como director de obras públicas del municipio de Coatzingo. Crédito: Municipio de Acatzingo

A pesar de la gravedad del hecho, el ayuntamiento de Coatzingo no ha emitido hasta ahora un comunicado oficial respecto al asesinato de su director de Obras Públicas.

De igual forma, no hay declaraciones en las redes oficiales del presidente municipal, Abel Chávez Orea, integrante del Partido Verde.

Mientras tanto, las investigaciones siguen su curso y la comunidad permanece a la espera de respuestas, en un clima de incertidumbre y expectativa por el esclarecimiento del crimen en contra del servidor público.