México

Sujetos armados asesinaron a Joaquín Aquino, director de Obras Públicas de Coatzingo, Puebla

El ataque donde el funcionario perdió la vida fue realizado afuera de su residencia en el municipio de Xochiltepec

Guardar
El servidor público habría sido
El servidor público habría sido atacado por sujetos abordo de una motocicleta.(Imagen Ilustrativa Infobae)

El sábado 31 de enero de 2026, el municipio de Coatzingo, Puebla, se vio conmocionado tras el homicidio de Joaquín Norberto Aquino Martínez, quien ejercía el puesto de director de Obras Públicas en la actual administración encabezada por Abel Chávez Orea.

El funcionario, de 32 años, fue atacado cuando llegaba a su domicilio en el municipio de Xochiltepec, ubicado a poco más de media hora de distancia con Coatzingo.

El hecho, reportado por medios locales, generó alarma entre los habitantes.

Hasta el momento las autoridades han emitido pronunciamientos por el hecho.

Ataque directo en la colonia Alta Vista

De acuerdo con medios locales como Periódico Central, el ataque ocurrió aproximadamente a las 17 horas del pasado sábado 31 de enero, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la camioneta Nissan, modelo NP300, color gris.

Según reportes, el atentado fue perpetrado cuando Aquino llegaba a su domicilio.

Los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones, propinando al menos nueve disparos contra el vehículo.

De acuerdo con testigo, el funcionario recibió al menos seis heridas de bala, como confirmaron los servicios de emergencia en el sitio.

El ataque ocurrió sobre las calles Corregidora y Zaragoza, en la colonia Alta Vista.

Vecinos narraron que un amigo cercano de la víctima fue el primero en acercarse tras el ataque. Al escuchar los disparos, este vecino salió de su domicilio y encontró a Joaquín Norberto Aquino Martínez aún con vida, pero gravemente herido y con manchas de sangre.

La escena ocurrió en plena vía pública, mientras otros habitantes de la zona se acercaban al lugar, alertados por el estruendo de los disparos y la llegada de los servicios de emergencia.

Reacción de las autoridades y despliegue policial

Elementos de la Policía Municipal acudieron rápidamente al lugar y procedieron a acordonar la zona para preservar la escena.

Los paramédicos confirmaron el fallecimiento de Aquino Martínez, director de Obras Públicas.

Más tarde, agentes de la Policía Estatal reforzaron la seguridad perimetral, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Puebla inició las primeras diligencias.

Los peritos de la Fiscalía llevaron a cabo el levantamiento del cadáver y la recolección de pruebas en el sitio del ataque.

Hasta el momento las autoridades no han revelado posibles líneas de investigación ligadas al asesinato ni se han reportado personas detenidas.

Ayuntamiento guarda silencio

El servidor asesinado trabajaba como
El servidor asesinado trabajaba como director de obras públicas del municipio de Coatzingo. Crédito: Municipio de Acatzingo

A pesar de la gravedad del hecho, el ayuntamiento de Coatzingo no ha emitido hasta ahora un comunicado oficial respecto al asesinato de su director de Obras Públicas.

De igual forma, no hay declaraciones en las redes oficiales del presidente municipal, Abel Chávez Orea, integrante del Partido Verde.

Mientras tanto, las investigaciones siguen su curso y la comunidad permanece a la espera de respuestas, en un clima de incertidumbre y expectativa por el esclarecimiento del crimen en contra del servidor público.

Temas Relacionados

AsesinatoServidor públicoCoatzingoPueblaDirector de Obras PúblicasAtaque armadoViolencia contra servidoresSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

UNAM desarrolla proteína inteligente que brinda todos los aminoácidos esenciales y de fácil digestión

Una innovación mexicana promete mejorar la calidad de vida de quienes viven con enfermedades metabólicas y de quienes envejecen en un mundo con recursos restringidos

UNAM desarrolla proteína inteligente que

Reforma electoral: Manuel Velasco, del PVEM, afirma estar abierto al diálogo

El futuro requerirá analizar a fondo los balances institucionales en cada ronda de negociación de la propuesta

Reforma electoral: Manuel Velasco, del

Álvaro Fidalgo se va del América: así fue la despedida que dedicó a la afición

El mediocampista se prepara para regresar el futbol europeo, pero antes de partir agradeció el cariño de los americanistas y dejó abierta la posibilidad de regresar

Álvaro Fidalgo se va del

Natalia Lafourcade y Carín León, únicos mexicanos ganadores del Grammy 2026

‘Mejor Álbum de Pop Latino’ y ‘Mejor Álbum de Música Mexicana’ son las categorías en que los compositores se alzaron en la importante entrega del gramófono, enfrentándose a figuras como Carol G, Alejandro Sanz y Grupo Frontera

Natalia Lafourcade y Carín León,

Los primos Alejandra y Noé salieron de un bar en Tlalnepantla y desaparecieron

Dejaron el establecimiento el 30 de enero y sus celulares fueron apagados el 31, viajaban en un auto Jetta 2006 color gris plata

Los primos Alejandra y Noé
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rocha Moya anuncia megaproyecto en

Rocha Moya anuncia megaproyecto en Concordia tras secuestro de mineros

No son sólo 10 mineros desaparecidos en Sinaloa, son 14, los secuestraron el mismo día

Un taladro, videojuegos de Call of Duty, celulares y armas fueron encontrados en revisión a penales de Sinaloa

Procesan a David Silva Palacios, alias “El Chimpa”, líder del CJNG en Jalisco

Mario Delgado despide con emotivo mensaje a su tía y prima

ENTRETENIMIENTO

Natalia Lafourcade y Carín León,

Natalia Lafourcade y Carín León, únicos mexicanos ganadores del Grammy 2026

Paté de Fuá llega al Teatro Metropolitan por sus 20 años: fecha y preventa para la banda mexicana de jazz fusión

Ximena Sariñana revela el origen de las canciones de ‘Amarte duele’

Karime Pindter y Sebastián Yatra desatan furor con video y anuncio de concierto en CDMX

Cristian Castro suma nuevas fechas en el Auditorio Nacional tras agotar conciertos

DEPORTES

Álvaro Fidalgo se va del

Álvaro Fidalgo se va del América: así fue la despedida que dedicó a la afición

David Faitelson elogia buena racha de Chivas en la Liga MX: “Es bueno para el futbol mexicano”

Raúl Jiménez llega a 100 partidos en el Fulham y lo celebra con un gol ante el Manchester United

‘Loco’ Abreu revela por qué Gilberto Mora no ha regresado a las canchas tras presentar pubalgia

Super Bowl 2026: productores michoacanos exportarán más de 120 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos