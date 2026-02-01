Agredieron a balazos al alcalde de Temoac, Morelos, Valentín Lavín Romero

El presidente municipal de Temoac, Valentín Lavín Romero, fue atacado a balazos este miércoles sobre la carretera federal México–Oaxaca, a la altura del poblado de Amayuca en Jantetelco.

Según los primeros reportes, no se ha informado sobre personas detenidas y las autoridades no han presentado un comunicado oficial respecto a los motivos del ataque o la condición de Lavín Romero. Tras el ataque, la zona permaneció bajo resguardo de fuerzas de seguridad y se desplegó un operativo para intentar ubicar a los responsables.

El incidente se reportó alrededor de las 15:29, cuando testigos alertaron sobre detonaciones de arma de fuego cerca de la gasolinera El Faro. Al llegar, policías confirmaron que el herido era Lavín Romero. Paramédicos atendieron de inmediato al funcionario en el lugar y luego fue trasladado a un hospital para atención médica especializada.

El ataque fue ejecutado por hombres que se desplazaban en motocicleta y realizado con precisión en las inmediaciones de una gasolinería de la comunidad de Amayuca, en la franja limítrofe entre Temoac y Jantetelco, lo que se suma a un patrón de violencia en Morelos con diversas agresiones dirigidas contra actores políticos locales.

El edil resultó lesionado por impactos de arma de fuego y fue trasladado de urgencia a un hospital de la región, donde fuentes médicas y autoridades locales lo reportan fuera de peligro.

El alcalde Lavín Romero resultó herido tras un ataque armado registrado cerca de las 15:30 horas, mientras circulaba en un vehículo particular junto a su esposa.

De acuerdo con una versión preliminar, Lavín Romero sufrió un impacto de bala en la cadera, aunque su vida no estaría en peligro. El funcionario fue trasladado de inmediato para recibir atención médica.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre la cantidad de atacantes, el tipo de armas empleadas ni las características de la posible huida. Tampoco se ha confirmado si existen testigos presenciales que hayan aportado información relevante.

Personal de seguridad permanece en el sitio, donde ha iniciado las diligencias forenses, la recopilación de pruebas balísticas y la preservación de la escena.

Valentín Lavín gobierna Temoac desde enero de 2025 y ya había ocupado el cargo entre 2019 y 2021. El municipio, ubicado en la zona oriente de Morelos, enfrenta desafíos de seguridad en el pasado. Por ejemplo, en 2018, cuando era alcalde electo, tres familiares de su esposa fueron asesinadas en un ataque armado en Huazulco, un hecho que generó conmoción y que fue investigado por la fiscalía estatal sin resolver públicamente los móviles.