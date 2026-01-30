García Harfuch revela que ‘Los Chapitos’ están detrás de ataque contra diputados de MC en Sinaloa

Los Chapitos: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar; Joaquín y Ovidio Guzmán López. (Anayeli Tapia/Infobae)

La mañana de este viernes el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch reveló que una célula vinculada a “Los Chapitos” (facción del Cártel de Sinaloa), hijos de Joaquín “El Chapo Guzmán”, fue la responsable del ataque armado contra diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC) en Culiacán, Sinaloa.

“Vamos a informar pronto, tenemos avances en la investigación. Estamos trabajando directamente en el gabinete de seguridad, las instituciones del gobierno federal. Fue una célula de ‘Los Chapitos’ y vamos a dar a conocer avances pronto”, dijo García Harfuch y conformó que además se les está apoyando con custodia policial en el hospital.

Los diputados locales de Movimiento Ciudadano (MC), Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, fueron atacados a balazos este miércoles 28 de enero de 2026 en el centro de Culiacán, Sinaloa, a escasos minutos de haber salido del Congreso del Estado, donde participaron en la comparecencia del secretario de Administración y Finanzas estatal.

El atentado ocurrió alrededor de las 12:00 horas sobre el boulevard Niños Héroes (Malecón Viejo), a la altura del paso peatonal del Ajedrez, muy cerca del Palacio Municipal.

De acuerdo con los reportes, ambos legisladores viajaban en un vehículo blanco cuando sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones desde ambos costados.

Al menos un helicóptero sobrevuela la zona Crédito: X/@Eco1_LVM

El diputado Sergio Torres resultó con heridas de gravedad, reportándose en estado crítico.

Tras el reporte de detonaciones al 911, elementos de seguridad pública y cuerpos de auxilio acudieron al sitio, que fue acordonado por varias cuadras. La unidad presentó impactos de bala en el parabrisas y en los costados.

Montoya Ojeda resultó herida por impactos de arma de fuego, mientras que Torres Félix sufrió lesiones por esquirlas.

Ambos fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente sobre su estado de salud.

Sergio Torres Félix, líder estatal de MC y exalcalde de Culiacán

Sergio Torres Félix, nacido en Culiacán el 5 de junio de 1966, es diputado local por representación proporcional y coordinador estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa.

Cuenta con una extensa trayectoria política y administrativa tanto a nivel municipal como estatal y federal.

Antes de integrarse a MC, militó en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), donde llegó a ser presidente del Comité Directivo Municipal en Culiacán. Fue regidor, diputado local y posteriormente presidente municipal de Culiacán de 2014 a 2016.

También se desempeñó como diputado federal, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento y secretario de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado.

Actualmente, en el Congreso del Estado forma parte de la Junta de Coordinación Política y participa en comisiones como Fiscalización, Justicia, Derechos Humanos y Pesca y Acuacultura.

Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, diputada local y perfil social de MC

Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda es diputada local de Movimiento Ciudadano por la vía de representación proporcional.

Su carrera se ha desarrollado principalmente en la administración pública municipal y estatal, así como en el trabajo social y comunitario.

Ha ocupado cargos como directora general del DIF Culiacán, regidora del Ayuntamiento, directora de Desarrollo Pesquero en la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado y coordinadora administrativa en áreas como Obras Públicas, Participación Ciudadana y Desarrollo Social.

También fue candidata de MC a la presidencia municipal de Culiacán.

Dentro del Congreso del Estado preside la Comisión de Atención a la Familia, Niñas, Niños y Adolescentes y es vocal en comisiones de educación, igualdad de género, derechos laborales, diversidad sexual e inclusión.

Estado de salud de los diputados

El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, informó la tarde de este juevews el estado de salud de los diputados atacados a balazos en Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con sus declaraciones, el diputado local y presidente estatal del partido, Sergio Torres Félix, permanece hospitalizado en estado delicado pero estable, luego de ser sometido a una intervención quirúrgica que fue reportada como exitosa.

Álvarez Máynez explicó que, debido a la gravedad de las heridas sufridas por Torres Félix en la cabeza, los médicos mantienen un periodo de observación de al menos 48 horas, tiempo necesario para que disminuya la inflamación cerebral y se pueda emitir un diagnóstico más preciso sobre su evolución.

En el mismo ataque resultó herida la diputada local Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, quien también fue intervenida quirúrgicamente.

Según el dirigente partidista, Montoya ha permanecido consciente; sin embargo, perdió un ojo y presenta lesiones neurológicas que requieren cuidados especializados y atención extrema.

Su estado de salud fue descrito como grave, aunque estable.

Reforzaron seguridad en Sinaloa

Algunos de los efectivos enviados (Defensa)

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó sobre el despliegue en Sinaloa de mil 600 de sus integrantes, entre los que se encuentran 90 que pertenecen al Cuerpo de Fuerzas Especiales. Dicho movimiento fue informado el 29 de enero, sucede un día después del ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano en la capital del estado.

El Ejército detalló que los elementos fueron desplegados vía aérea desde diversos puntos del país hasta Mazatlán y Culiacán, lo anterior a través de cuatro aeronaves de transporte pesado pertenecientes a la Fuerza Aérea Mexicana.

Los uniformados tienen la misión específica de coordinarse con las autoridades de los tres niveles de gobierno y con ello efectuar tareas de disuasión, prevención y patrullajes.

De igual manera el despliegue militar de más mil 500 efectivos busca reforzar las labores que ya realiza la III Región Militar y 9/a. Zona Militar y de esta manera apoyar en la disuasión de actividades criminales realizadas por grupos delictivos que tienen presencia en Sinaloa.

“A las 0840 horas del 29 de enero de 2026, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, 1,600 efectivos del Ejército Mexicano iniciaron su despliegue vía aérea de diferentes puntos de la República en 4 aeronaves de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana hacia los municipios de Culiacán y Mazatlán”, destacó la institución militar a través de su cuenta de X