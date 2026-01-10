México

Detienen a funcionarios de Puebla que protegían y filtraban información a “La Barredora”

Las personas detenidas formarían parte del grupo criminal “La Cofradía”

Autoridades detuvieron a funcionarios públicos
Autoridades detuvieron a funcionarios públicos relacionados con La Barredora. (Especial)

Este 9 de enero de 2026, un duro golpe a la infiltración del crimen organizado en las instituciones de seguridad pública sacudió a Puebla tras la detención de cuatro personas, entre ellas tres funcionarios municipales, por su presunta relación con el grupo delictivo “La Barredora y el asesinato de dos policías en marzo de 2025.

Las autoridades estatales y federales señalaron que los aprehendidos habrían aprovechado su posición para proteger a la organización criminal y filtrar información clave sobre operativos policiales.

Detenciones tras operación coordinada

Las capturas se lograron como parte de la Operación COFRADÍA, en la que participaron la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE).

Las autoridades cumplieron órdenes de aprehensión contra Hugo “N”, Atanacio “N” y Rocío “N”, quienes prestaban servicios en la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla, además de Ana Belem “N”, presunta colaboradora civil. Según informes oficiales, los funcionarios detenidos formaban parte de una red interna dedicada a brindar protección y apoyo logístico a “La Barredora”.

Vínculos, filtraciones y homicidio

Las investigaciones de la FGE revelaron que los ahora detenidos presuntamente participaron en el homicidio de dos policías municipales ocurrido el 1 de marzo de 2025 en la colonia Del Valle. Ese día, los inculpados habrían llegado en dos vehículos al domicilio donde privaron de la vida a los agentes con armas largas, en aparente represalia por negarse a colaborar con actividades criminales.

Los detenidos en Puebla operaban
Los detenidos en Puebla operaban desde una estructura criminal conocida como “La Cofradía”.

El expediente apunta a que los funcionarios capturados mantenían comunicación directa con “La Barredora” y operaban desde una estructura criminal conocida como “La Cofradía.

Desde sus cargos, filtraban información sobre movimientos y operativos a la célula delictiva, lo que facilitó eludir acciones policiales y consolidar su influencia en la zona.

Las detenciones ocurrieron en las propias instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quienes enfrentarán cargos por homicidio calificado y responderán por los delitos adicionales que surjan durante el proceso judicial.

Datos relevantes sobre los últimos avances en detenciones de <i>La Barredora</i>

  1. Cuatro personas, entre ellas tres funcionarios municipales de Puebla, fueron detenidas por su presunta relación con el grupo criminal “La Barredora” y el asesinato de dos policías en 2025.
  2. Las detenciones ocurrieron durante la Operación COFRADÍA, coordinada por autoridades estatales y federales.
  3. Los detenidos habrían filtrado información policial y brindado apoyo logístico al grupo delictivo desde dentro de la corporación.
  4. Los acusados enfrentan cargos por homicidio calificado y otros delitos, y están recluidos en centros de alta seguridad mientras avanza el proceso judicial.

