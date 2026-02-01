México

Reforma electoral: Manuel Velasco, del PVEM, afirma estar abierto al diálogo

El futuro requerirá analizar a fondo los balances institucionales en cada ronda de negociación de la propuesta

Guardar
Manuel Velasco, coordinador del Partido
Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado, expresó la disposición de su partido para participar en el diálogo sobre la reforma electoral. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, reafirmó la disposición de su partido para participar en el diálogo sobre la reforma electoral, siempre y cuando las propuestas presentadas favorezcan a la democracia y a la ciudadanía mexicana.

“Nosotros estamos abiertos a dialogar y a buscar la mejor reforma que sea en beneficio de México”, declaró Velasco este 1 de febrero en la Cámara de Senadores a medios.

El legislador hizo referencia al debate actual sobre los diputados plurinominales, destacando que el PVEM no descarta analizar este tema dentro de la negociación política.

Según Velasco, “incluso el partido de oposición Acción Nacional decía que estaba abierto a cambiar el método y yo creo que todos debemos estar abiertos a dialogar y ver cuál sea la mejor propuesta que sea en beneficio de México”. Insistió en que una reforma electoral debe ser incluyente y escuchar a todas las fuerzas representadas en el Congreso.

Límites del apoyo del Partido Verde a la reforma electoral

Velasco enfatizó que la reforma
Velasco enfatizó que la reforma electoral debe favorecer a la democracia y a la ciudadanía mexicana para contar con el apoyo del Partido Verde. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Respecto a los límites que guían la negociación, Velasco aclaró la postura del Partido Verde: “No vemos con malos ojos escuchar y estar abiertos al diálogo y no cerrarnos a ningún tema, pero eso no quiere decir que vayamos a estar de acuerdo con una propuesta que no vaya en beneficio de la democracia y del pueblo.

Velasco subrayó que el PVEM analizará detenidamente cada planteamiento, pero solo apoyarán iniciativas que consideren favorables para el sistema democrático y la sociedad.

En cuanto al proceso legislativo, el senador comentó que las negociaciones avanzan con paciencia. “Yo creo que es importante primero recibir cuál va a ser la propuesta ya última. Todavía va a ser un camino largo y hay que ser paciente, expresó.

Según Velasco, las mesas de diálogo se han establecido tanto con la Secretaría de Gobernación como con la presidencia de la Comisión.

Morena consolida su alianza con PT y el PVEM

La coalición conformada por Morena,
La coalición conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde reiteró su cohesión electoral rumbo al 2027. Crédito: Archivo Infobae.

En el escenario político, la alianza formada por Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde ha reiterado su cohesión de cara a las elecciones de 2027. Según Luisa María Alcalde, líder nacional de Morena, aseguró en conferencia de prensa que la coalición “está más fuerte que nunca rumbo al 2027”.

Por su parte, Alberto Anaya, coordinador del PT, reafirmó que su partido “es y será el aliado más sólido de la Cuarta Transformación”, subrayando la unidad de la coalición.

Aunque han surgido desacuerdos internos, especialmente respecto a la eliminación de los diputados plurinominales teorizada en la reforma electoral, los partidos aliados sostienen la prioridad de mantener una mayoría calificada para respaldar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La oposición, integrada por el PRI y el PAN, busca aprovechar estas diferencias, mientras los dirigentes oficialistas mantienen el mensaje de cohesión. Alcalde remarcó: “La oposición que no tiene proyecto, que no tiene agenda, se frota las manos de vernos divididos, así que desde aquí les decimos fuerte y claro que este Movimiento de Transformación, que esta alianza está más fuerte que nunca”.

Temas Relacionados

Reforma ElectoralManuel VelascoPVEMSenadoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Natalia Lafourcade y Carín León, únicos mexicanos ganadores del Grammy 2026

‘Mejor Álbum de Pop Latino’ y ‘Mejor Álbum de Música Mexicana’ son las categorías en que los compositores se alzaron en la importante entrega del gramófono, enfrentándose a figuras como Carol G, Alejandro Sanz y Grupo Frontera

Natalia Lafourcade y Carín León,

Los primos Alejandra y Noé salieron de un bar en Tlalnepantla y desaparecieron

Dejaron el establecimiento el 30 de enero y sus celulares fueron apagados el 31, viajaban en un auto Jetta 2006 color gris plata

Los primos Alejandra y Noé

Sujetos armados asesinaron a Joaquín Aquino, director de Obras Públicas de Coatzingo, Puebla

El ataque donde el funcionario perdió la vida fue realizado afuera de su residencia en el municipio de Xochiltepec

Sujetos armados asesinaron a Joaquín

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta es la calidad del aire del 1 de febrero

Diariamente y cada hora se realiza un monitoreo de la calidad del ambiente en la capital del país y zona conurbada del Edomex

¿Contingencia ambiental en CDMX? Esta

Cuánto pulque es saludable tomar al día para obtener sus beneficios y prevenir efectos adversos

Hoy se celebra el Día del Pulque en la CDMX por lo cual te contamos cómo consumirlo para aprovechar al máximo sus nutrientes

Cuánto pulque es saludable tomar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Rocha Moya anuncia megaproyecto en

Rocha Moya anuncia megaproyecto en Concordia tras secuestro de mineros

No son sólo 10 mineros desaparecidos en Sinaloa, son 14, los secuestraron el mismo día

Un taladro, videojuegos de Call of Duty, celulares y armas fueron encontrados en revisión a penales de Sinaloa

Procesan a David Silva Palacios, alias “El Chimpa”, líder del CJNG en Jalisco

Mario Delgado despide con emotivo mensaje a su tía y prima

ENTRETENIMIENTO

Natalia Lafourcade y Carín León,

Natalia Lafourcade y Carín León, únicos mexicanos ganadores del Grammy 2026

Paté de Fuá llega al Teatro Metropolitan por sus 20 años: fecha y preventa para la banda mexicana de jazz fusión

Ximena Sariñana revela el origen de las canciones de ‘Amarte duele’

Karime Pindter y Sebastián Yatra desatan furor con video y anuncio de concierto en CDMX

Cristian Castro suma nuevas fechas en el Auditorio Nacional tras agotar conciertos

DEPORTES

David Faitelson elogia buena racha

David Faitelson elogia buena racha de Chivas en la Liga MX: “Es bueno para el futbol mexicano”

Raúl Jiménez llega a 100 partidos en el Fulham y lo celebra con un gol ante el Manchester United

‘Loco’ Abreu revela por qué Gilberto Mora no ha regresado a las canchas tras presentar pubalgia

Super Bowl 2026: productores michoacanos exportarán más de 120 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos

San Siro: Explora la historia del mítico estadio que abrirá los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 con el desfile de la delegación mexicana