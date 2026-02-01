Reforma electoral: Manuel Velasco, del PVEM, afirma estar abierto al diálogo

Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde en el Senado, expresó la disposición de su partido para participar en el diálogo sobre la reforma electoral. (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

Manuel Velasco, coordinador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado, reafirmó la disposición de su partido para participar en el diálogo sobre la reforma electoral, siempre y cuando las propuestas presentadas favorezcan a la democracia y a la ciudadanía mexicana.

“Nosotros estamos abiertos a dialogar y a buscar la mejor reforma que sea en beneficio de México”, declaró Velasco este 1 de febrero en la Cámara de Senadores a medios.

El legislador hizo referencia al debate actual sobre los diputados plurinominales, destacando que el PVEM no descarta analizar este tema dentro de la negociación política.

Según Velasco, “incluso el partido de oposición Acción Nacional decía que estaba abierto a cambiar el método y yo creo que todos debemos estar abiertos a dialogar y ver cuál sea la mejor propuesta que sea en beneficio de México”. Insistió en que una reforma electoral debe ser incluyente y escuchar a todas las fuerzas representadas en el Congreso.

Límites del apoyo del Partido Verde a la reforma electoral

Velasco enfatizó que la reforma electoral debe favorecer a la democracia y a la ciudadanía mexicana para contar con el apoyo del Partido Verde. FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM

Respecto a los límites que guían la negociación, Velasco aclaró la postura del Partido Verde: “No vemos con malos ojos escuchar y estar abiertos al diálogo y no cerrarnos a ningún tema, pero eso no quiere decir que vayamos a estar de acuerdo con una propuesta que no vaya en beneficio de la democracia y del pueblo”.

Velasco subrayó que el PVEM analizará detenidamente cada planteamiento, pero solo apoyarán iniciativas que consideren favorables para el sistema democrático y la sociedad.

En cuanto al proceso legislativo, el senador comentó que las negociaciones avanzan con paciencia. “Yo creo que es importante primero recibir cuál va a ser la propuesta ya última. Todavía va a ser un camino largo y hay que ser paciente”, expresó.

Según Velasco, las mesas de diálogo se han establecido tanto con la Secretaría de Gobernación como con la presidencia de la Comisión.

Morena consolida su alianza con PT y el PVEM

La coalición conformada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde reiteró su cohesión electoral rumbo al 2027. Crédito: Archivo Infobae.

En el escenario político, la alianza formada por Morena, Partido del Trabajo y el Partido Verde ha reiterado su cohesión de cara a las elecciones de 2027. Según Luisa María Alcalde, líder nacional de Morena, aseguró en conferencia de prensa que la coalición “está más fuerte que nunca rumbo al 2027”.

Por su parte, Alberto Anaya, coordinador del PT, reafirmó que su partido “es y será el aliado más sólido de la Cuarta Transformación”, subrayando la unidad de la coalición.

Aunque han surgido desacuerdos internos, especialmente respecto a la eliminación de los diputados plurinominales teorizada en la reforma electoral, los partidos aliados sostienen la prioridad de mantener una mayoría calificada para respaldar al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

La oposición, integrada por el PRI y el PAN, busca aprovechar estas diferencias, mientras los dirigentes oficialistas mantienen el mensaje de cohesión. Alcalde remarcó: “La oposición que no tiene proyecto, que no tiene agenda, se frota las manos de vernos divididos, así que desde aquí les decimos fuerte y claro que este Movimiento de Transformación, que esta alianza está más fuerte que nunca”.