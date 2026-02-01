Reforma electoral: PAN reta a Sheinbaum a incluir nulidad por crimen organizado y se abre a discutir plurinominales

PAN afirmó que de haber diálogo sobre la reforma electoral participarán. (Foto: PAN)

Durante la sesión plenaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, la Reforma Electoral se ubicó nuevamente en el centro del debate político nacional tras el llamado del blanquiazul al gobierno federal y a la presidenta, en el que exigió medidas estrictas contra la infiltración del crimen organizado en las elecciones.

El partido blanquiazul planteó la necesidad de anular comicios e incluso extinguir partidos políticos cuando se compruebe la injerencia de recursos ilícitos provenientes del crimen organizado, desafiando públicamente a la presidenta a asumir este compromiso.

Nulidad electoral y combate a la injerencia criminal

Durante una reunión plenaria con senadores y dirigentes del partido, Jorge Romero, presidente nacional del PAN, cuestionó si el oficialismo aceptaría incluir la nulidad inmediata de elecciones y la desaparición de partidos involucrados con el crimen organizado.

“¿Se animan a esto que plantea Acción Nacional?”, retó Romero, subrayando la urgencia de fortalecer los mecanismos legales frente a lo que denominó un “narco pacto” en distintos niveles de gobierno.

En ese contexto, el PAN reiteró su disposición para participar en la discusión sobre la representación proporcional, los llamados plurinominales, siempre que se garantice un proceso más democrático y transparente en la selección de candidatos.

Propuestas clave del PAN para la reforma electoral

La dirigencia blanquiazul y su bancada en el Senado y la Cámara de Diputados delinearon un paquete de propuestas orientadas a devolver el poder a la ciudadanía y limitar el control de las cúpulas partidistas. Entre los principales puntos destacan:

Segunda vuelta electoral para garantizar mayor legitimidad.

Implementación de elecciones primarias abiertas.

Eliminación de la sobrerrepresentación legislativa.

Urnas electrónicas para agilizar y transparentar los comicios.

(Foto: PAN)

El PAN insistió en que la sobrerrepresentación ha permitido el dominio de una mayoría artificial que, según sus líderes, responde a intereses ajenos a la voluntad popular y acusó al partido en el poder de manipular los órganos autónomos para afianzar su control político.

Agenda de 7 ejes impulsada por el PAN

La coordinación entre las bancadas del PAN en ambas cámaras fue resaltada por Elías Lixa Abimerhi, quien aseguró que esta unidad ha sido clave para enfrentar iniciativas del oficialismo que consideran lesivas para la democracia.

Lixa enfatizó: “Hoy trabajamos en unidad con el Senado, con comunicación permanente y con una coordinación que ningún otro grupo parlamentario tiene en ambas cámaras”.

En la agenda legislativa anunciada por el grupo parlamentario del PAN, se priorizan siete ejes fundamentales:

Democracia y combate a la corrupción.

Seguridad.

Justicia.

Desarrollo económico.

Desarrollo social.

Medio ambiente.

Política exterior.

Como resultado de su trabajo coordinado, el PAN logró modificar propuestas en materia de extorsión, evitando la reducción de sanciones para delincuentes y servidores públicos coludidos.

Por su parte, la dirigencia reiteró que toda decisión respecto a la reforma electoral evaluará el paquete completo de cambios y no solo modificaciones aisladas. El PAN puntualizó que, aunque está abierto a discutir nuevas fórmulas de representación proporcional si se garantiza un sistema más justo, rechazará cualquier reforma que, en conjunto, dañe la democracia o fortalezca prácticas autoritarias.