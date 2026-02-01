Hinchazón o subida de peso sin razón aparente: el posible motivo detrás de tu retención de líquidos

Hinchazón sin explicación o subida de peso sin razón aparente: el posible motivo detrás de tu retención de líquidos (Freepik)

Después de las fiestas de fin de año, muchas personas notan que el peso corporal varía sin causa aparente, incluso tras retomar hábitos saludables.

Este fenómeno suele generar inquietud, pero en la mayoría de los casos responde a un motivo sencillo: la retención de líquidos.

Por qué el peso cambia de un día a otro

El agua constituye entre el 60% y 80% del peso corporal total. Su presencia es fundamental para funciones como regular la temperatura, mantener el volumen sanguíneo, transportar nutrientes y lubricar las articulaciones.

El Dr. Garth Davis, especialista en pérdida de peso del Houston Methodist Hospital, explica: “El peso por agua afecta los números de la balanza y se nota aún más cuando el cuerpo está reteniendo más líquidos de lo normal, por la razón que sea”.

Esta variabilidad diaria del peso suele estar relacionada con la cantidad de agua que el cuerpo retiene. Por ello, es común experimentar cambios sin que exista un aumento real de grasa corporal.

Por qué el peso cambia de un día a otro (Freepik)

Principales causas de retención de líquidos

Numerosos factores influyen en la tendencia del cuerpo a almacenar líquidos. Entre los más frecuentes se encuentran:

Cambios hormonales: Especialmente durante el ciclo menstrual, las fluctuaciones hormonales pueden aumentar la retención de agua en mujeres.

Dieta alta en sodio y carbohidratos refinados: Los alimentos procesados, ricos en sal y azúcares, favorecen la acumulación de líquidos en los tejidos.

Deshidratación: No consumir suficiente agua puede llevar al cuerpo a retener líquidos como mecanismo de defensa.

Depósitos de glucógeno: El cuerpo almacena energía en forma de glucógeno, que retiene agua. Dietas restrictivas pueden reducir estos depósitos y eliminar agua rápidamente, lo que se traduce en una baja temporal de peso.

Problemas médicos: Enfermedades cardíacas, hepáticas o renales pueden alterar el equilibrio de líquidos en el organismo.

Uso de ciertos medicamentos: Esteroides y fármacos para la presión arterial pueden provocar retención de agua.

Si la hinchazón o el aumento de peso se presentan de manera persistente y sin causa aparente, la recomendación de los especialistas es consultar con un médico para descartar problemas de salud subyacentes.

¿El peso por agua es un aumento de peso real?

El peso por agua es “real” porque afecta el total reflejado por la balanza. Sin embargo, se trata de una fluctuación temporal, no de un incremento en la cantidad de grasa corporal. “El peso por agua puede subir y bajar por factores hormonales o por la dieta, pero no representa un cambio en la composición corporal a largo plazo”, detalla el Dr. Davis.

Los expertos sugieren monitorear el peso siempre a la misma hora, preferentemente en la mañana, para evitar interpretaciones erróneas. “Monitorear la circunferencia de la cintura es más útil que fijarse únicamente en el peso diario”, agrega el especialista.

¿El peso por agua es un aumento de peso real? (Freepik)

Estrategias seguras para manejar la retención de líquidos

Intentar perder peso por agua rápidamente puede generar riesgos, sobre todo si se emplean diuréticos sin supervisión médica. El Dr. Davis advierte que “el uso indiscriminado de diuréticos puede llevar a una deshidratación severa y complicaciones graves”.

En lugar de métodos extremos, los especialistas recomiendan estas estrategias:

Reducir el consumo de sodio: Evitar alimentos procesados y salados.

Mantenerse hidratado: Beber suficiente agua ayuda a regular la retención de líquidos.

Ejercicio regular: El movimiento mejora la circulación y facilita la eliminación de líquidos.

Alimentación balanceada: Priorizar frutas, verduras y granos enteros.

No obsesionarse con las variaciones diarias: Enfocarse en los patrones de largo plazo y no en los cambios de un solo día.

¿Cuándo consultar al médico?

Si la hinchazón aparece de forma repentina, persiste o se acompaña de otros síntomas (como dificultad para respirar, dolor o molestias), es importante buscar atención médica. La retención de líquidos ocasional es normal, pero en algunos casos puede indicar problemas de salud que requieren tratamiento.

Entender el peso y el agua corporal

La mayoría de las personas experimenta variaciones de peso por agua sin que esto tenga consecuencias negativas para la salud. “Tener algo de peso por agua es normal, y si eres una persona sana sin síntomas ni problemas médicos, no hay por qué preocuparse por eso”, concluye el Dr. Davis.

Estrategias seguras para manejar la retención de líquidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocer el patrón propio de tu cuerpo y mantener hábitos saludables es la mejor forma de afrontar los cambios de peso relacionados con la retención de líquidos. Las estrategias equilibradas y la consulta con un profesional son claves para el bienestar a largo plazo.