México

Hinchazón o subida de peso sin razón aparente: el posible motivo detrás de tu retención de líquidos

El agua constituye entre el 60% y 80% del peso corporal total

Guardar
Hinchazón sin explicación o subida
Hinchazón sin explicación o subida de peso sin razón aparente: el posible motivo detrás de tu retención de líquidos (Freepik)

Después de las fiestas de fin de año, muchas personas notan que el peso corporal varía sin causa aparente, incluso tras retomar hábitos saludables.

Este fenómeno suele generar inquietud, pero en la mayoría de los casos responde a un motivo sencillo: la retención de líquidos.

Por qué el peso cambia de un día a otro

El agua constituye entre el 60% y 80% del peso corporal total. Su presencia es fundamental para funciones como regular la temperatura, mantener el volumen sanguíneo, transportar nutrientes y lubricar las articulaciones.

El Dr. Garth Davis, especialista en pérdida de peso del Houston Methodist Hospital, explica: “El peso por agua afecta los números de la balanza y se nota aún más cuando el cuerpo está reteniendo más líquidos de lo normal, por la razón que sea”.

Esta variabilidad diaria del peso suele estar relacionada con la cantidad de agua que el cuerpo retiene. Por ello, es común experimentar cambios sin que exista un aumento real de grasa corporal.

Por qué el peso cambia
Por qué el peso cambia de un día a otro (Freepik)

Principales causas de retención de líquidos

Numerosos factores influyen en la tendencia del cuerpo a almacenar líquidos. Entre los más frecuentes se encuentran:

  • Cambios hormonales: Especialmente durante el ciclo menstrual, las fluctuaciones hormonales pueden aumentar la retención de agua en mujeres.
  • Dieta alta en sodio y carbohidratos refinados: Los alimentos procesados, ricos en sal y azúcares, favorecen la acumulación de líquidos en los tejidos.
  • Deshidratación: No consumir suficiente agua puede llevar al cuerpo a retener líquidos como mecanismo de defensa.
  • Depósitos de glucógeno: El cuerpo almacena energía en forma de glucógeno, que retiene agua. Dietas restrictivas pueden reducir estos depósitos y eliminar agua rápidamente, lo que se traduce en una baja temporal de peso.
  • Problemas médicos: Enfermedades cardíacas, hepáticas o renales pueden alterar el equilibrio de líquidos en el organismo.
  • Uso de ciertos medicamentos: Esteroides y fármacos para la presión arterial pueden provocar retención de agua.

Si la hinchazón o el aumento de peso se presentan de manera persistente y sin causa aparente, la recomendación de los especialistas es consultar con un médico para descartar problemas de salud subyacentes.

¿El peso por agua es un aumento de peso real?

El peso por agua es “real” porque afecta el total reflejado por la balanza. Sin embargo, se trata de una fluctuación temporal, no de un incremento en la cantidad de grasa corporal. “El peso por agua puede subir y bajar por factores hormonales o por la dieta, pero no representa un cambio en la composición corporal a largo plazo”, detalla el Dr. Davis.

Los expertos sugieren monitorear el peso siempre a la misma hora, preferentemente en la mañana, para evitar interpretaciones erróneas. “Monitorear la circunferencia de la cintura es más útil que fijarse únicamente en el peso diario”, agrega el especialista.

¿El peso por agua es
¿El peso por agua es un aumento de peso real? (Freepik)

Estrategias seguras para manejar la retención de líquidos

Intentar perder peso por agua rápidamente puede generar riesgos, sobre todo si se emplean diuréticos sin supervisión médica. El Dr. Davis advierte que “el uso indiscriminado de diuréticos puede llevar a una deshidratación severa y complicaciones graves”.

En lugar de métodos extremos, los especialistas recomiendan estas estrategias:

  • Reducir el consumo de sodio: Evitar alimentos procesados y salados.
  • Mantenerse hidratado: Beber suficiente agua ayuda a regular la retención de líquidos.
  • Ejercicio regular: El movimiento mejora la circulación y facilita la eliminación de líquidos.
  • Alimentación balanceada: Priorizar frutas, verduras y granos enteros.
  • No obsesionarse con las variaciones diarias: Enfocarse en los patrones de largo plazo y no en los cambios de un solo día.

¿Cuándo consultar al médico?

Si la hinchazón aparece de forma repentina, persiste o se acompaña de otros síntomas (como dificultad para respirar, dolor o molestias), es importante buscar atención médica. La retención de líquidos ocasional es normal, pero en algunos casos puede indicar problemas de salud que requieren tratamiento.

Entender el peso y el agua corporal

La mayoría de las personas experimenta variaciones de peso por agua sin que esto tenga consecuencias negativas para la salud. “Tener algo de peso por agua es normal, y si eres una persona sana sin síntomas ni problemas médicos, no hay por qué preocuparse por eso”, concluye el Dr. Davis.

Estrategias seguras para manejar la
Estrategias seguras para manejar la retención de líquidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Conocer el patrón propio de tu cuerpo y mantener hábitos saludables es la mejor forma de afrontar los cambios de peso relacionados con la retención de líquidos. Las estrategias equilibradas y la consulta con un profesional son claves para el bienestar a largo plazo.

Temas Relacionados

HinchazónRetención de líquidosSubir de pesomexico-noticiasSaludSodio

Más Noticias

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Chiapas

El temblor sucedió a las 6:24 horas, a una distancia de 163 km de Mapastepec y tuvo una profundidad de 4.8 km

Sismo de 4.0 de magnitud

Agua de chía, fresa y avena: la bebida casera que gana terreno para bajar de peso

Estos superingredientes te ayudan en tener una dieta balanceada en beneficio de tu salud

Agua de chía, fresa y

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este domingo 1 de febrero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Estrés crónico por factores urbanos: estos son los daños graves a la salud mental y física, según la UNAM

La especialista Ingrid Vargas dijo que el estrés es una reacción mental y física normal de todos los seres vivos ante un cambio

Estrés crónico por factores urbanos:

Científico usó innovador método con bacterias para eliminar metales pesados de agua y suelos

Abraham Balam-Beberaje, investigador y egresado del Tecnológico Nacional de México- Calkiní - Itescam, de Campeche, encabeza un estudio que propone alternativas sustentables para remediar la contaminación

Científico usó innovador método con
MÁS NOTICIAS

NARCO

Abaten a tres implicados en

Abaten a tres implicados en el asesinato de dos familiares de Mario Delgado en Colima

Ataque a balazos contra policías estatales en Oaxaca deja un agresor abatido

Ataque armado en un bar de Pénjamo, Guanajuato, deja dos muertos

Asesinan a tiros a dos mujeres en Colima: son la tía y prima de Mario Delgado, titular de la SEP

Atacan con drones y armas de alto poder a policías comunitarios tras despliegue para recuperar comunidades en Guerrero

ENTRETENIMIENTO

Fallece el actor y bailarín

Fallece el actor y bailarín Gerardo Taracena a los 55 años

León Larregui y Jay de la Cueva son captados en el concierto de Kanye West en México

Ana Cecilia Azuela cuenta todo sobre “Lo que sabemos de lo que no sabemos del amor”, un musical sobre las diferentes formas de amar

Cuánto cuesta el boleto más barato para ver a Caifanes en el Auditorio Nacional

Este fue el setlist completo de Kanye West en México: ¿será el mismo para el 31 de enero?

DEPORTES

Serie del Caribe 2026: cuándo

Serie del Caribe 2026: cuándo y dónde ver cada uno de los juegos en México

Shakur Stevenson le da una lección de boxeo a Teófimo López y conquista el campeonato superligero de la OMB

João Pedro podría salir de San Luis: Cruz Azul se encontraría acelerando su llegada

Cuatro personas fueron detenidas tras un enfrentamiento entre aficionados de Puebla y Toluca a las afueras del Estadio Cuauhtémoc

“Va a ser recordado para siempre”, André Jardine reacciona a la salida de Fidalgo del América