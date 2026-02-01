México

Esta sería la estrategia de “El Mencho” en la guerra de Los Chapitos y Los Mayos, según un exagente de la DEA

Desde el año pasado se han identificado diversos indicios de una alianza entre los hijos de “El Chapo” y el CJNG

El futuro de El Mencho, Iván Archivaldo y El Mayito Flaco está en juego. (Anayeli Tapia/Infobae)

El Cártel de Sinaloa enfrenta una disputa interna desde septiembre de 2024 tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder de la organización criminal, lo que provocó que sus facciones se dividieran.

Los Chapitos, liderados por Iván Archivaldo Guzmán y su hermano Jesús Alfredo, han comenzado a sufrir bajas significativas en los últimos meses, frente a algunas pocas de Los Mayos, quienes están bajo las órdenes de Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”.

Ante las detenciones y los constantes enfrentamientos entre facciones, Los Chapitos formaron una alianza con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización criminal liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, la cual comenzó a visibilizarse desde finales de 2024.

Este acuerdo cobró notoriedad con el ingreso de sicarios del CJNG a Sinaloa, así como con la aparición de mantas firmadas por ambas organizaciones, incluso con el decomiso de equipo táctico con sus siglas en Culiacán.

De enviar sicarios a combatir a Los Mayos: la estrategia que tendría “El Mencho”

Hombres armados, supuestos integrantes del CJNG, posaron frente a las letras turísticas de Cacalotán, sindicatura de El Rosario, Sinaloa. (Anayeli Tapia/Infobae)

En las últimas semanas se ha registrado un aumento en la violencia en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, la cual se ubica al sur de la entidad.

David Saucedo, experto en seguridad pública y crimen organizado, explicó que los constantes enfrentamientos y balaceras ocurridas en esa región del estado se deben a que sicarios del CJNG están ingresando desde el sur para combatir a Los Mayos.

Ante este panorama, el exdirector de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés), Mike Vigil, explicó en entrevista con Infobae México cuál sería la estrategia que “El Mencho” tendría frente a la guerra que mantiene el Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con Vigil, Los Chapitos estarían tratando de obtener aún más apoyo por parte del CJNG para hacer frente a los enfrentamientos, ya que les podría permitir ganar la guerra; sin embargo, considera que “El Mencho” ha analizado bien los beneficios que tendría en caso de hacerlo.

¿Enviar apoyo desmedido o esperar su caída?

Grafiti sobre banqueta anunció la alianza del CJNG con la facción de Los Chapitos. (X @thepuni26470896)

El exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA señaló que el CJNG tendría como estrategia el posible control del territorio que le permitiría la caída del Cártel de Sinaloa ante la guerra.

“El Mencho es un narcotraficante muy astuto, muy inteligente. Si no, no hubiera durado por tanto tiempo como jefe del Cártel de Jalisco. Yo creo que él sí les puede brindar apoyo (a Los Chapitos), pero él piensa como un general de guerra, y él sabe que es mejor para su cártel si se van debilitando Los Mayos, pero también Los Chapitos que quedan, porque entonces él podía tomar control de todo. El Cártel de Jalisco podría ser el más poderoso que existiera en México”, afirmó en entrevista.

Es así que Vigil consideró que el CJNG está brindando apoyo mínimo a Los Chapitos, ya que su organización podría beneficiarse con la caída de ambas facciones.

“Yo no creo que él se vaya a meter en una guerra total contra Los Mayos apoyando a Los Chapitos, El Mencho nada más va a estar ahí sentado esperando hasta que se acaben ellos mismos para luego entrar y tomar el control”, aseguró.

La alianza entre Los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación. (Infobae)

A más de un año del comienzo de la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa, en el estado se han registrado más de 2 mil asesinatos, esto pese al despliegue de militares para reforzar la seguridad.

