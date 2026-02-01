Ataque armado en un bar de Pénjamo, Guanajuato, deja dos muertos

El ataque ocurrió a unas calles de la Presidencia Municipal. (Foto: Cuartoscuro)

Un ataque armado se registró al interior del bar “Montecarlo”, ubicado en el centro del municipio de Pénjamo en Guanajuato, en el que dos personas fueron asesinadas.

De acuerdo con reportes de medios locales, los atacantes irrumpieron en el bar alrededor de las 22:00 horas de este viernes.

El sitio, ubicado en la esquina de las calles 5 de Mayo y Mina, se encuentra a solo una cuadra de la Presidencia Municipal. y el jardín principal.

Los datos refieren que al menos cuatro hombres armados con rifles de alto poder, descendieron de un vehículo e ingresaron al bar. Luego de ubicar a sus víctimas, los sujetos dispararon en su contra a corta distancia y huyeron del sitio.

Testigos del hecho alertaron a la Policía Municipal para solicitar ayuda, por lo que arribaron elementos de la Guardia Nacional (GN), Ejército y Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes confirmaron la muerte de ambas víctimas.

Imagen ilustrativa de una escena del crimen (REUTERS/Jose Luis Gonzalez | Archivo)

La zona quedó resguardada con cinta amarilla para proteger indicios balísticos y otras evidencias relevantes.

Una vez iniciadas las pesquisas, peritos y agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía Regional del Estado acudieron desde Irapuato para recabar pruebas y ordenar el traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense.

De acuerdo con el Periódico AM, una de las víctimas fue identificada como Gustavo “N”, de 44 años, propietario del bar. En tanto, la segunda persona asesinada no fue identificada en el lugar.

Las autoridades municipales aseguraron que desde el primer momento se brindó atención hecho violento y se estableció colaboración con las corporaciones de seguridad y procuración de justicia para realizar las investigaciones correspondientes y esclarecer los acontecimientos.

Desde la noche del viernes, las autoridades clausuraron el establecimiento y reforzaron su coordinación para resguardar la legalidad y seguridad en la demarcación, al tiempo que la Fiscalía General del Estado investiga el caso.

La cifra de homicidios en febrero creció en comparación con los datos registrados el mes pasado. (SSP Guanajuato)

Hasta el momento, los diversos operativos realizados por las fuerzas de seguridad no lograron la detención de los responsables ni han permitido esclarecer el móvil.

Este hecho se suma a la reciente agresión armada ocurrida el domingo 25 de enero en una cancha de futbol ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato, la cual dejó al menos 11 personas muertas.

Fuentes federales detallaron que el ataque ocurrió debido a la lucha entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Santa Rosa de Lima, ya que tras el hecho las autoridades hallaron mensajes relacionados con la segunda organización criminal.

Entre las víctimas, cinco habrían estado vinculadas con el CJNG. Investigaciones iniciales revelan que los agresores tenían como objetivo a supuestos integrantes de esta organización criminal que trabajaban en una empresa de seguridad privada.

Miembros de la Guardia Nacional en la escena del crimen (REUTERS/Juan Moreno)

La autoridad identificó como uno de los implicados en el ataque a Moisés Soto Bermúdez, señalado como líder de un grupo de choque llamado Los Marros.

Además, se busca a Mario Eleazar Lara Belman, alias Negro, Camorro o Gallo, quien enfrenta acusaciones por homicidio calificado y es considerado generador de violencia en varias ciudades de Guanajuato. También se le relaciona con delitos como secuestro, extorsión, venta de drogas y desaparición forzada.