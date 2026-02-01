Adultos mayores ya pueden tramitar la CURP biométrica: requisitos, costos y dónde hacerlo

La CURP biométrica es una versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población que, además de los datos tradicionales, incorpora huellas dactilares, fotografía, firma digital y, en algunos casos, el registro del iris. Su objetivo es fortalecer la verificación de identidad de las personas y reducir errores, duplicidades o fraudes en trámites oficiales.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la implementación de la CURP biométrica se realizará de manera gradual en todo el país. Este nuevo formato permitirá que el documento pueda utilizarse como identificación oficial, con validez similar a otros documentos vigentes.

¿Es obligatoria la CURP biométrica para adultos mayores?

Por el momento, no es obligatoria. La Secretaría de Gobernación ha aclarado que el trámite es voluntario y solo puede realizarse con el consentimiento expreso de la persona interesada, incluidos los adultos mayores.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado que nadie está obligado a tramitarla en 2026; sin embargo, también ha señalado que la CURP biométrica será clave para facilitar trámites gubernamentales, el acceso a programas sociales y la localización de personas desaparecidas en el país.

Se espera que las modificaciones a la ley que avalan este documento entren pronto en vigor.

Requisitos para que los adultos mayores realicen el trámite

Para tramitar la CURP biométrica, los adultos mayores deben acudir de manera presencial a los módulos autorizados, ya que es indispensable la captura de datos biométricos. Los documentos que normalmente se solicitan son:

Identificación oficial vigente , como INE, pasaporte o cédula profesional.

CURP tradicional , para validar la información registrada.

Acta de nacimiento, principalmente para cotejo de datos (en adultos mayores suele solicitarse solo en casos específicos).

Durante la cita, el personal autorizado captura las huellas dactilares, toma la fotografía y digitaliza la firma. Al finalizar el proceso, el solicitante recibe un comprobante de inscripción al Registro Nacional de Población, generalmente enviado al correo electrónico proporcionado.

Costos y dónde tramitar la CURP biométrica

Uno de los puntos más importantes es que el trámite es completamente gratuito. No se cobra ningún derecho, cuota o servicio adicional, por lo que las autoridades recomiendan evitar intermediarios o gestores.

La CURP biométrica puede tramitarse en:

Módulos del RENAPO habilitados en distintas entidades.

Oficinas del Registro Civil de cada estado.

Módulos móviles, que en algunos casos se instalan en plazas públicas o centros comunitarios para facilitar el acceso a adultos mayores.

Recomendaciones para los adultos mayores

Antes de acudir al trámite, se recomienda verificar que los datos personales estén correctos, llevar documentos en buen estado y conservar el comprobante entregado al finalizar el registro. En caso de errores, estos pueden solicitarse para corrección en el mismo módulo.

Aunque la CURP biométrica no es obligatoria por ahora, representa un paso importante hacia un sistema de identificación más seguro. Para los adultos mayores, tramitarla con anticipación puede facilitar el acceso a trámites y apoyos sociales en los próximos años.