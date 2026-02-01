México

Adultos mayores ya pueden tramitar la CURP biométrica: requisitos, costos y dónde hacerlo

El documento forma parte de la modernización del sistema de identificación oficial en el país

Guardar

La CURP biométrica es una versión actualizada de la Clave Única de Registro de Población que, además de los datos tradicionales, incorpora huellas dactilares, fotografía, firma digital y, en algunos casos, el registro del iris. Su objetivo es fortalecer la verificación de identidad de las personas y reducir errores, duplicidades o fraudes en trámites oficiales.

De acuerdo con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la implementación de la CURP biométrica se realizará de manera gradual en todo el país. Este nuevo formato permitirá que el documento pueda utilizarse como identificación oficial, con validez similar a otros documentos vigentes.

¿Es obligatoria la CURP biométrica para adultos mayores?

Por el momento, no es obligatoria. La Secretaría de Gobernación ha aclarado que el trámite es voluntario y solo puede realizarse con el consentimiento expreso de la persona interesada, incluidos los adultos mayores.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha reiterado que nadie está obligado a tramitarla en 2026; sin embargo, también ha señalado que la CURP biométrica será clave para facilitar trámites gubernamentales, el acceso a programas sociales y la localización de personas desaparecidas en el país.

Se espera que las modificaciones
Se espera que las modificaciones a la ley que avalan este documento entren pronto en vigor.

Requisitos para que los adultos mayores realicen el trámite

Para tramitar la CURP biométrica, los adultos mayores deben acudir de manera presencial a los módulos autorizados, ya que es indispensable la captura de datos biométricos. Los documentos que normalmente se solicitan son:

  • Identificación oficial vigente, como INE, pasaporte o cédula profesional.
  • CURP tradicional, para validar la información registrada.
  • Acta de nacimiento, principalmente para cotejo de datos (en adultos mayores suele solicitarse solo en casos específicos).

Durante la cita, el personal autorizado captura las huellas dactilares, toma la fotografía y digitaliza la firma. Al finalizar el proceso, el solicitante recibe un comprobante de inscripción al Registro Nacional de Población, generalmente enviado al correo electrónico proporcionado.

Costos y dónde tramitar la CURP biométrica

Uno de los puntos más importantes es que el trámite es completamente gratuito. No se cobra ningún derecho, cuota o servicio adicional, por lo que las autoridades recomiendan evitar intermediarios o gestores.

La CURP biométrica puede tramitarse en:

  • Módulos del RENAPO habilitados en distintas entidades.
  • Oficinas del Registro Civil de cada estado.
  • Módulos móviles, que en algunos casos se instalan en plazas públicas o centros comunitarios para facilitar el acceso a adultos mayores.

Recomendaciones para los adultos mayores

Antes de acudir al trámite, se recomienda verificar que los datos personales estén correctos, llevar documentos en buen estado y conservar el comprobante entregado al finalizar el registro. En caso de errores, estos pueden solicitarse para corrección en el mismo módulo.

Aunque la CURP biométrica no es obligatoria por ahora, representa un paso importante hacia un sistema de identificación más seguro. Para los adultos mayores, tramitarla con anticipación puede facilitar el acceso a trámites y apoyos sociales en los próximos años.

Temas Relacionados

CURP biométricaCURP biométrica 2026adultos mayoresMódulos RENAPOtrámites 2026mexico-noticias

Más Noticias

¿Quién sustituirá a Adán Augusto como coordinador de Morena en el Senado?

La transferencia de liderazgo se da en un momento en que Morena enfrenta retos internos y externos

¿Quién sustituirá a Adán Augusto

Lo pararon para revisión pero chofer de tráiler disparó a policías y desató persecución de película

Ocurrió en Los Reyes La Paz, Municipio de La Paz, Estado de México donde el conductor de la unidad de transporte golpeó a varios autos en su huida

Lo pararon para revisión pero

Incrementan medidas de seguridad en Chiapas tras el estado de sitio de Guatemala

El sector empresarial de Tapachula demanda vigilancia permanente para evitar la entrada de pandillas y proteger la seguridad y estabilidad económicas

Incrementan medidas de seguridad en

Cristian Castro suma nuevas fechas en el Auditorio Nacional tras agotar conciertos

El cantante amplía su agenda en la Ciudad de México y confirma más presentaciones en distintas ciudades del país

Cristian Castro suma nuevas fechas

Efemérides del 1 de febrero: qué pasó un día cómo hoy

Eventos que transformaron el camino de la humanidad y que se recuerdan este sábado

Efemérides del 1 de febrero:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Un taladro, videojuegos de Call

Un taladro, videojuegos de Call of Duty, celulares y armas fueron encontrados en revisión a penales de Sinaloa

Procesan a David Silva Palacios, alias “El Chimpa”, líder del CJNG en Jalisco

Mario Delgado despide con emotivo mensaje a su tía y prima

Abaten a tres implicados en el asesinato de dos familiares de Mario Delgado en Colima

Ataque a balazos contra policías estatales en Oaxaca deja un agresor abatido

ENTRETENIMIENTO

Cristian Castro suma nuevas fechas

Cristian Castro suma nuevas fechas en el Auditorio Nacional tras agotar conciertos

Famoso antro LGBT+ en CDMX anuncia el veto de la música de Nicki Minaj: “Solo artistas que respeten la diversidad”

¡Michelle Renaud y Matías Novoa ya son papás! Famosos de Televisa comparten la primera foto de su bebé: “Vida”

María José prepara nuevas canciones y promete temas “cortavenas” para su próximo disco

Diablos Rojos Femenil y Stitch se unen para una colección conmemorativa

DEPORTES

‘Loco’ Abreu revela por qué

‘Loco’ Abreu revela por qué Gilberto Mora no ha regresado a las canchas tras presentar pubalgia

Super Bowl 2026: productores michoacanos exportarán más de 120 mil toneladas de aguacate a Estados Unidos

San Siro: Explora la historia del mítico estadio que abrirá los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 con el desfile de la delegación mexicana

América vs Pumas: a qué hora y dónde ver el Clásico Capitalino en la Jornada 6 de la Liga MX Femenil

José Ramón Fernández reconoce a Álvaro Fidalgo y advierte que hará falta en Coapa: “El América va a resentir”