México

Rosa Icela Rodríguez encarga a diputados de Morena la reforma electoral y reducción de jornada laboral: pide lealtad a la 4T

La secretaria de Gobernación acudió a la reunión plenaria de Morena donde aseguró que el diálogo prevalece en la administración de Claudia Sheinbaum

La secretaria de Gobernación pidió a diputados de Morena trabajar reformas como la electoral impulsada por Sheinbaum

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, solicitó a los diputados de Morena priorizar la aprobación de la reforma electoral y la reducción de la jornada laboral, entre otras reformas, durante la plenaria del grupo parlamentario este 31 de enero de 2026.

Desde el presídium, la funcionaria federal instó a los legisladores a mantener la lealtad al proyecto de la Cuarta Transformación y reconoció el respaldo social al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Reconocimiento a la labor legislativa y respaldo al cambio

Durante su intervención, la secretaria de Gobernación agradeció a las diputadas y diputados por su papel en la construcción del andamiaje legal que ha permitido los cambios de régimen impulsados por la actual administración federal.

Subrayó que la labor legislativa ha sido esencial para aprobar reformas constitucionales en materia de igualdad sustantiva, protección de las mujeres, programas sociales y soberanía nacional, así como para fortalecer la política de seguridad y la procuración de justicia.

La funcionaria resaltó algunos resultados del trabajo parlamentario:

  • Se impulsó la protección del maíz nativo y se prohibió la siembra de maíz transgénico.
  • Se aprobaron leyes para fortalecer la investigación e inteligencia policial.
  • Se prohibió el nepotismo y la reelección en cargos de elección popular.
  • Se logró la reforma al poder judicial.
  • Se fortaleció la política de derechos humanos y la atención a víctimas.

“En la Secretaría de Gobernación trabajamos todos los días para mantener la gobernabilidad en el país, garantizar la estabilidad, la eficacia y la legitimidad del sistema político que impulsamos”, expresó la secretaria ante el pleno, enfatizando el respaldo institucional que otorga el ejecutivo federal al trabajo legislativo.

Rosa Icela Rodríguez acudió a
Rosa Icela Rodríguez acudió a la Plenaria de Morena en la Cámara de Diputados. (Foto: x/@rosaicela_)

Llamado a consolidar las reformas pendientes

La secretaria de Gobernación remarcó la importancia de concluir el proceso de reformas clave. Pidió a los legisladores mantener el compromiso y el impulso que ha caracterizado su trabajo, enfocándose en la reforma electoral y la reducción de la jornada laboral a cuarenta horas semanales. También mencionó la necesidad de modificar el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

Rodríguez enfatizó la relevancia de estos cambios para consolidar el proyecto político de la Cuarta Transformación:

  • Reforma electoral con base en la participación social y el diálogo abierto.
  • Reducción de la jornada laboral como parte de la agenda de derechos laborales.
  • Actualización de leyes penales y de seguridad.

La confianza del pueblo es sagrada y nuestra lealtad al proyecto debe ser absoluta”, aseveró la secretaria, quien instó a los diputados a no fallar en la consolidación del legado del movimiento.

En su exposición, Rosa Icela Rodríguez detalló acciones del gobierno en temas de gobernabilidad, justicia social y derechos humanos. Mencionó la solución a conflictos laborales históricos, como el caso de Cananea, Sonora, y la atención a desplazamientos por violencia en regiones indígenas de Oaxaca.

También reportó la entrega de bienes decomisados a familias en situación de pobreza, la retirada de armas de fuego de las calles y avances en la política nacional de identidad.

Temas Relacionados

Rosa Icela RodríguezSecretaría de GobernaciónRicardo MonrealPlenaria de MorenaClaudia SheinbaumPolítica Mexicanamexico-noticias

