Abaten a tres implicados en el asesinato de dos familiares de Mario Delgado en Colima

Imagen ilustrativa de una escena del crimen (REUTERS/Jose Luis Gonzalez | Archivo)

Luego de que se registró el asesinato de dos mujeres durante la madrugada de este sábado 31 de enero en la ciudad de Colima, Colima, las autoridades lograron ubicar a tres de los presuntos implicados, quienes fueron abatidos tras un enfrentamiento armado.

Las víctimas del ataque fueron identificadas como Sheila María Eugenia Amezcua Delgado, de 49 años de edad, y María Eugenia Delgado Guizar, de 72 años, prima y tía, respectivamente, del titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo.

El asesinato se registró alrededor de las 04:30 horas, cuando sujetos armados ingresaron a un domicilio, ubicado en la colonia Placetas Estadio del centro de la capital.

La Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informó que tras el reporte de los hechos, elementos de la Fiscalía Estatal acudieron al sitio para realizar el levantamiento de la escena del crimen, mientras que la Policía de Investigación (PDI) comenzó las indagatorias.

Las mujeres fueron asesinadas la madrugada de este sábado. Foto: Redes Sociales

Las autoridades lograron dar seguimiento a los presuntos implicados en el doble homicidio a través del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones, Cómputo e Inteligencia de Colima (C5i), quienes con apoyo de corporaciones estatales y federales lograr identificar el vehículo utilizado en el crimen.

Además, en los videos pudieron identificar a algunas de las personas que participaron en la agresión armada, por lo que establecieron un operativo de búsqueda que permitió ubicar por la tarde el autor color azul claro, marca Chevrolet modelo Groove, al exterior de un domicilio del municipio de Villa de Álvarez.

Los elementos de seguridad arribaron a la vivienda, ubicada en la colonia Punta Diamante, donde fueron agredidos a balazos.

Tras el intercambio de balas, tres agresores fueron abatidos en el lugar, mientras que un elemento de la Fiscalía General del Estado resultó herido por un disparo de arma de fuego, quien se reporta fuera de peligro.

Autoridades localizaron indicios del doble homicidio

(Foto: Secretaría de Seguridad Pública Colima)

Tras acordonar la zona para realizar las diligencias correspondientes, elementos de la Policía de Investigación ingresaron al domicilio, donde localizaron armas y diversos indicios que coinciden con la información obtenida por videos en los que aparecen los responsables del asesinato de las mujeres.

Entre los objetos se halló un marro y la ropa utilizada en los hechos por los presuntos agresores.

La Fiscalía del Estado informó que el doble homicidio ya es investigado bajo el protocolo de feminicidio y los principios de perspectiva de género.

Vínculo con Mario Delgado

Fue a través de redes sociales que Felipe Delgado, diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y hermano del titular de la SEP, confirmó que una de las víctimas era su tía y que se dedicaba a vender alimentos.

Foto: Captura de pantalla / Facebook

Además, el diputado detalló que un sitio cercano a donde se cometió el crimen era conocido como “Picadero”, en el que se encontraba una vivienda abandonada.

“Constantemente mi tía tenía problemas porque drogadictos en su viaje se brincaba a la azotea de mi tía. Reportaba y reportaba a las autoridades, pero nada (sic)”, afirmó en la misma publicación.

Horas más tarde, Mario Delgado confirmo el parentesco de las mujeres asesinadas y lamentó la brutalidad de los hechos.