¿Te salió muñequito en la rosca? Sorprende con los tamales en forma de ternurines en CDMX

Diseño adorable, producción artesanal y sabores clásicos.

En la Ciudad de México, una propuesta gastronómica de carácter artesanal ha comenzado a llamar la atención tanto de consumidores como de usuarios en redes sociales. Se trata de los llamados “ternutamales”, tamales elaborados con formas inspiradas en figuras tiernas que evocan el estilo kawaii de la cultura japonesa.

La iniciativa forma parte de Ternufood, un proyecto que fusiona la tradición del tamal mexicano con una propuesta visual distinta. A través de técnicas manuales, figuras como ajolotes, perritos, gatitos, venados y capibaras son transformadas en piezas comestibles que priorizan la estética sin dejar de lado el sabor.

Los ternurines comestibles que se venden en la Roma.

La creadora del concepto es Sandra, quien desarrolló la idea a partir de su gusto por los tamales y su interés por la cultura japonesa. La propuesta busca ofrecer una experiencia completa, donde el impacto visual es el primer acercamiento antes de la degustación. Cada tamal es moldeado a mano, lo que convierte a cada pieza en un producto único.

Uno de los elementos distintivos del proyecto es que, al adquirir un tamal, los clientes reciben una “acta de nacimiento” del personaje, reforzando la idea de identidad individual. En algunos casos, el diseño del tamal se presenta como sorpresa, lo que añade un componente lúdico a la experiencia de compra.

Una alternativa creativa a los tamales tradicionales.

Aunque el aspecto visual es innovador, la base sigue siendo la del tamal tradicional. Ternufood ofrece tres modalidades principales: tamales completamente elaborados de masa con forma de personaje, tamales tradicionales acompañados de figuras de chocolate y tamales dulces rellenos. Los sabores abarcan opciones saladas como verde y mole, así como alternativas dulces de fresa y chocolate.

El proceso de producción es detallado y requiere tiempo, ya que cada elemento decorativo se trabaja de forma individual. Esto limita la cantidad diaria de piezas disponibles. No obstante, en fechas de alta demanda como el Día de la Candelaria, el proyecto ha logrado producir más de 200 tamales con el apoyo de un pequeño equipo.

Ternufood mezcla cultura japonesa y gastronomía mexicana.

Los ternutamales se comercializan en un puesto ubicado en el Jardín Ramón López Velarde, en la colonia Roma, alcaldía Cuauhtémoc. La difusión en redes sociales ha sido clave para su crecimiento, atrayendo incluso a visitantes provenientes de estados como Nuevo León y el Estado de México.

Además de tamales, Ternufood ofrece paletas artesanales con sabores inspirados en tradiciones y temporadas, como rosca de Reyes o pan de muerto. Todos los productos se elaboran de manera manual y sin procesos industriales.

El proyecto nació inicialmente con la intención de financiar un viaje a Japón, pero su creadora ha señalado que la marca continuará y busca consolidarse, con planes a futuro que incluyen un local fijo. Mientras tanto, los ternutamales se han posicionado como una alternativa creativa dentro de la oferta gastronómica capitalina, especialmente ante la cercanía del Día de la Candelaria.