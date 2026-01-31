Redes arremeten contra la transmisión del show de Kanye West en México: “Parece grabado con cámaras del Chavo del 8”

Los seguidores de Kanye West en México no han olvidado la energía y despliegue visual que marcó su única visita al país, la cual sigue inspirando altas expectativas para su retorno en 2026. (Instagram/ @st.cntrl)

El regreso de Kanye West, ahora conocido como Ye, a la Ciudad de México se convirtió en uno de los momentos musicales del año.

Miles de fanáticos esperaban no solo el espectáculo presencial en la Plaza de Toros México, sino también la transmisión exclusiva a través de ViX, el servicio de streaming de Televisa.

Sin embargo, lo que debía ser una noche memorable para los seguidores del rapero resultó en una ola de comentarios virales y críticas sobre la calidad de la emisión en línea.

Asimismo, varios internautas también aprovecharon para bromear con lo curioso que resultaba que la plataforma de streaming, conocida por tener telenovelas en su catálogo y documentales como el de El Mochaorejas, tuviera simultáneamente un concierto de alguien como el intérprete de Runaway.

Peso Pluma se convirtió en el primer mexicano que colabora con Kanye West, al participar en el tema "Gimme A Second 2". (YouTube/ Rich The Kid)

Kanye West en México: un regreso histórico

La expectativa por los conciertos de Kanye West el 30 y 31 de enero de 2026 era máxima. La Plaza de Toros México, con capacidad para más de 50 mil asistentes, recibió a miles de fans que agotaron los boletos en tiempo récord.

Para quienes no lograron conseguir entrada, ViX anunció la transmisión en vivo, prometiendo una experiencia sin retrasos ni cortes, con acceso exclusivo para suscriptores del paquete premium.

El evento, presentado como una producción de gran escala y con escenografía diseñada por el propio West, iba a mostrar un recorrido por distintas etapas de su carrera. Críticas y memes: la reacción de los usuarios a la transmisión.

El setlist promete incluir grandes éxitos como Runaway, Stronger y Flashin Lights, además de nuevas canciones y la expectativa de invitados sorpresa. (YouTube/ Kanye West)

¿Cuáles fueron las reacciones?

La emoción por ver a Ye en vivo desde casa pronto se transformó en sorpresa e ironía. Usuarios de X (antes Twitter) y otras plataformas compartieron sus impresiones sobre la calidad de la transmisión, la elección de cámaras y los cortes inesperados durante el show.

Algunos de los mensajes más virales incluyeron:

“ViX grabó el show de Kanye con las mismas cámaras que usaban para el Chavo del 8”

“¿Qué ver* con las cámaras de ViX? Enfoquen a Kanye”

“Los de @Vix transmitieron con cámaras de un Nokia, pero todavía trae el loquito de Kanye”

Los comentarios divertidos también se hicieron presentes:

“Qué surreal ViX, de repente una serie del mocha orejas, de repente La Rosa de Guadalupe, y de repente Kanye West en vivo”

“Ya en ViX viendo el livestream de Kanye y después el PRI: crónica del fin dirigido por Denise Maerker”

“El concierto de Kanye West está a 480p en ViX. Ufff, el mundial se va a ver igual que en México 86”

Las quejas se centraron principalmente en la resolución de la imagen, los planos lejanos que enfocaban a la multitud en vez del escenario y la sensación de que la producción no estaba a la altura de un evento internacional.

Muchos usuarios recurrieron al humor para expresar su frustración y resignación.

Frente a la avalancha de memes y bromas, algunos espectadores reconocieron que, pese a los problemas técnicos, la oportunidad de ver a Kanye West en vivo desde México sigue siendo histórica.