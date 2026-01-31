México

Olivia Collins asegura que Imelda Tuñón era 'caprichosa' y 'mantenida' cuando estaba con Julián Figueroa

La amiga de Maribel Guardia fue contundente al defender a la costarricense

Durante un encuentro con la prensa, la actriz Olivia Collins lanzó fuertes declaraciones sobre su colega Imelda Tuñón, a quien calificó como “mantenida” y la señaló por su comportamiento hacia Maribel Guardia y la familia de la actriz costarricense.

Las palabras de Collins surgieron mientras abordaba la situación familiar de Guardia y los recientes desencuentros públicos que han envuelto a diversos miembros de su entorno.

Lo que dijo Olivia Collins sobre Imelda Tuñón

En la conversación con medios, Olivia Collins fue consultada sobre la cercanía que mantiene con Maribel Guardia y su opinión sobre los conflictos familiares que han salido a la luz en fechas recientes.

Collins no dudó en posicionarse en defensa de Guardia y expresó su descontento hacia el comportamiento de Imelda Tuñón.

El respaldo de Maribel Guardia
El respaldo de Maribel Guardia destaca la amistad y el reconocimiento a Olivia Collins tras su eliminación (IG)

“Esta persona, esta tipa, que yo no la quiero nada porque de verdad le está haciendo mucho daño”, declaró Collins respecto a Tuñón.

Al referirse a la relación entre Imelda Tuñón y Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia, Collins aseguró que la convivencia fue complicada.

“Era una chica caprichosa, se iba, lo dejaba ahí, estaban separados. Dormían en habitaciones diferentes, ya se quisieron divorciar y bueno, pues nada, no se llevaron bien”, relató Collins.

La actriz también acusó a Tuñón de depender económicamente de la familia Figueroa.

“Ella pues ya marcaba su interés, no simplemente por estar bien protegida, mantenida, cuidando a su hijo. Maribel participando en todos los gastos y ella pues nada más a divertirse”, sostuvo Collins ante las preguntas de la prensa.

Una jueza determinó que, luego
Una jueza determinó que, luego de 38 días bajo su custodia, el menor fuera devuelto a su madre, Imelda Tuñón. (Fotos: Ventaneando, YouTube / @maribelguardia, Instagram)

Las declaraciones incluyeron críticas hacia el comportamiento de Tuñón en torno al manejo de la relación con su hijo y con Maribel Guardia. Collins enfatizó:

“En esta vida no hay que ser malagradecidos, porque se regresa, es un boomerang”. De acuerdo con la actriz, Maribel Guardia asumió por completo el cuidado y la manutención de su nieto, mientras que Tuñón no habría mostrado el mismo compromiso.

Collins también se refirió a declaraciones anteriores de Imelda Tuñón sobre Maribel Guardia, calificándolas como ofensivas y sin fundamento.

En entrevista para el matutino
En entrevista para el matutino ‘Sale el Sol’, la cantante expresó que el posible acuerdo no implicaría una reconciliación con su suegra, quien la demandó por presunta violencia familiar. (Foto: Infobae México / Jovani Pérez)

“Hay unas declaraciones muy desagradables que Imelda emitió asegurando que su abuelo le había contado en sus épocas, que Maribel prácticamente se vendía a los hombres por 100 dólares. Me parece tan vil y tan bajo que haga eso”, expresó Collins.

En la parte final de la entrevista, Olivia Collins recalcó su respaldo a Maribel Guardia y la importancia de mantener el respeto en los asuntos familiares. “No quiero hablar de ella porque no soy su vocera, soy su amiga, soy como su hermana, pero le corresponde a ella”, puntualizó.

