México

México asumió la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico: presenta propuesta de trabajo impulsada

El anuncio fue hecho por la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

La Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Economía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que México asumió la Presidencia Pro Tempore (PPT) de la Alianza del Pacífico. (Foto: Economía)

Este 30 de enero de 2026 se dio a conocer que México ha asumido la Presidencia Pro Tempore de la Alianza del Pacífico, marcando una coyuntura relevante para los países miembros de este mecanismo de integración. Desde el anuncio oficial, las autoridades mexicanas han subrayado que su gestión estará orientada a traducir la cooperación regional en beneficios tangibles para las sociedades latinoamericanas, en un contexto internacional que presenta retos sociales, económicos, comerciales y ambientales de creciente complejidad.

Estrategia de resultados y consenso

México ha reafirmado su compromiso con la Alianza del Pacífico al poner en marcha una estrategia pragmática que, según las autoridades, estará basada en resultados concretos y medibles. Esta visión pretende fortalecer la capacidad de respuesta del mecanismo ante los desafíos actuales, siempre respetando su esencia: flexibilidad, apertura y toma de decisiones por consenso.

Uno de los enfoques clave de esta presidencia será la redefinición del relacionamiento externo de la Alianza. Para ello, México impulsará una colaboración más estrecha con los Estados Observadores y socios estratégicos, apostando por proyectos de alto valor agregado que aprovechen capacidades técnicas, financieras e institucionales. El objetivo es consolidar a la Alianza como una plataforma relevante en el escenario internacional.

Ejes prioritarios para la integración

Durante su gestión, México ha planteado una agenda integral que prioriza el desarrollo incluyente y el bienestar de la población. Los ejes centrales de trabajo serán:

  • Apoyo a las juventudes y fortalecimiento de sus capacidades.
  • Promoción de la inclusión y la igualdad de género.
  • Defensa y preservación del medio ambiente.
  • Impulso decidido a la educación y la cultura.

En materia financiera, la presidencia mexicana prevé fortalecer la inclusión y la innovación, fomentar las finanzas sostenibles, mejorar la gestión de riesgos climáticos y ampliar el acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas a los mercados de capitales. De igual manera, se dará prioridad al financiamiento para inversión productiva y el desarrollo industrial, con miras a incrementar la resiliencia económica de la región.

El sector económico-comercial también estará en el centro de la agenda, con énfasis en industrias estratégicas como los semiconductores, automotriz, aeroespacial, dispositivos médicos, electromovilidad y tierras raras. Además, se impulsará la atracción de inversiones en infraestructura logística y conectividad digital, así como el fortalecimiento de las Pymes mediante la relocalización de cadenas productivas.

Expansión y visión de futuro

México se ha comprometido a avanzar en la ampliación del mecanismo, dando seguimiento a la adhesión de Costa Rica como Estado Miembro y a la integración de Singapur como Estado Asociado. Esta apuesta por una Alianza más robusta, diversa y conectada responde a la necesidad de aumentar su presencia y capacidad de incidencia en el entorno global.

La presidencia mexicana busca consolidar a la Alianza del Pacífico como un espacio de cooperación eficaz, enfocado en una integración cada vez más profunda, solidaria y orientada al desarrollo sostenible e incluyente, sin perder de vista su vocación económica y comercial.

