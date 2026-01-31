Marina capacita a elementos para combatir amenazas nucleares y químicas durante el Mundial 2026

Foto: Marina

La Secretaría de Marina (Semar) llevo a cabo un adiestramiento para su personal con el objetivo de detectar y neutralizar distintas amenazas químicas, nucleares, radiólogos y biológicas durante la realización de la Copa Mundial de Futbol 2026.

Durante la capacitación, 34 elementos navales desarrollaron sus capacidades para detectar, identificar, contener y neutralizar amenazas con el uso de equipo tecnológico.

Foto: Marina

A través de estos instrumentos, el personal de Marina podrá responder de manera pronta y eficiente para neutralizar amenazas, así como para llevar a cabo la descontaminación de los navales con base y apego en las normas nacionales e internacionales.

Brindarán seguridad durante el Mundial 2026

El personal naval recibió capacitación para realizar la descontaminación de quienes atiendan amenazas nucleares o químicas durante el Mundial 2026. Foto: Marina

La Marina destacó que las mujeres y hombres navales que realizaron este curso se desempeñarán como el personal que brinde respuesta inmediata en las instalaciones asignadas a la Institución durante la Copa Mundial de Futbol 2026.

Con estos conocimientos, el personal reforzó sus capacidades para combatir amenazas y brindar atención durante la realización de los partidos del Mundial 2026, con lo que buscan salvaguardar la integridad de la ciudadanía.

La Semar informó que 34 de sus elementos recibieron capacitación para la atención de incidentes químicos como parte del reforzamiento de la seguridad durante el Mundial 2026 Crédito: Semar

El curso de capacitación, denominado “Primer adiestramiento para la atención de incidentes químicos, biólogos, radiólogos y nucleares”, se realizó del 12 al 30 de enero de este año, en las instalaciones de la Unidad Naval de Operaciones Especiales, ubicado en el municipio de Donato Guerra del Estado de México.

Además, se llevó a cabo una segunda fase de práctica en la Estación Naval Avanzada de Laguna Verde, ubicada en el estado de Veracruz.

Militares mexicanos y estadounidenses recibieron capacitación rumbo al Mundial 2026

Cabe señalar que en los últimos meses las fuerzas de seguridad mexicanas han realizado diversas capacitaciones en materia de seguridad rumbo al Mundial 2026.

Desde policías estatales hasta elementos de las Fuerzas Armadas han realizado adiestramientos conjuntos con corporaciones como la DEA y el FBI para fortalecer su capacidad de respuesta ante amenazas.

Foto: SSP Michoacán

Una de ellas ocurrió en diciembre de 2025, cuando militares de México y Estados Unidos completaron el entrenamiento conjunto en la plataforma de análisis del Sistema de Conciencia Ampliada de Dominio (EDA, por sus siglas en inglés) con vistas a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La capacitación, parte de los trabajos de la Mesa Redonda de Cooperación Militar Bilateral (BMCR), se desarrolló del 20 de octubre al 7 de noviembre de 2025 en instalaciones de la Secretaría de Marina, en la Ciudad de México.

La meta fue formar nuevos analistas en el manejo del Sistema de Conciencia Ampliada de Dominio, una herramienta digital que permite procesar datos en tiempo real y refuerza la reacción conjunta ante posibles amenazas en la frontera compartida.

Durante las jornadas, integrantes de la Armada, Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional de México, junto a elementos del Comando Norte de los Estados Unidos, participaron en simulaciones operativas y análisis de escenarios fronterizos reales.

Capacitación militar México EU Mundial 2026 (@SEMAR_mx/X)

Se promovió el intercambio técnico y la cooperación, con el objetivo de robustecer el monitoreo y la capacidad de respuesta ante riesgos regionales.

La iniciativa se enmarca en los esfuerzos de ambos países para modernizar los esquemas de seguridad y garantizar entornos protegidos durante eventos internacionales de alta concurrencia, como el Mundial 2026.