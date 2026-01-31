Maribel Guardia se va de México en medio de conflicto legal con Imelda Tuñón, revela Olivia Collins

Maribel Guardia lleva un año sin poder ver a su nieto debido al conflicto legal entre ella e Imelda Tuñón por temas relacionados con la custodia del menor. (Fotos: Ventaneando, YouTube / @maribelguardia, Instagram)

Maribel Guardia podría abandonar México en las próximas semanas, así lo dio a conocer una de sus mejores amigas, Olivia Collins.

De acuerdo con la información que compartió la actriz en entrevista para el programa “Hoy”, su amiga se encuentra en un momento personal muy complicado, no solo por el conflicto legal que tiene con Imelda Tuñón por su nieto, también porque está considerando mudarse de país.

“Ella está en ajustes, en cambio de casa, en cambio también de país", declaró.

Maribel Guardia y Olivia Collins mantienen una sólida amistad desde hace décadas. (Foto: @oliviacollinsmx, Instagram)

Collins no aclaró si la decisión de Maribel Guardia está relacionada con el proceso legal que enfrenta; sin embargo, lamentó las declaraciones que Imelda Tuñón lanzó recientemente en contra de ella.

"Lo que le está pasando ahora con su nieto es desagradable, es muy desagradable porque esta persona le está haciendo mucho daño, digamos, entre comillas, porque también Maribel es entrona, tiene, como siempre lo digo, una inteligencia emocional maravillosa", comentó.

Y es que la viuda de Julián Figueroa y madre de su único hijo, contó que su abuelo no quería que se relacionara con el cantante por rumores que circulaban en torno a su mamá, Maribel Guardia, supuestamente era “rifada” entre hombres.

Julián Figueroa se casó con Imelda Tuñón en 2017; ese mismo año se convirtieron en padres de un niño. Lamentablemente, el cantante murió en abril de 2023 a los 27 años tras sufrir un infarto al miocardio. (IG: @julian_f.f)

Collins también habló sobre los supuestos audios que Imelda Tuñón le ha enviado a Maribel Guardia, donde el niño se expresa mal de su abuela.

“El niño ahorita no puede, digamos, tener opinión propia, pero va a llegar el día que sí. Decía Maribel que... Y se le va a dar sorpresas, muchas sorpresas”, comentó la actriz.

Y aseguró que su amiga siempre intentó apoyar a su exnuera: “Eso yo lo vi, lo viví, estuve con ellos y el niño era feliz. Maribel se preocupaba por él más que ella”.

Imelda Tuñón y su hijo se quedaron a vivir con Maribel Guardia durante casi dos años después de la muerte de su esposo. (Ig/maribelguardia)

¿A qué país se mudará Maribel Guardia?

Olivia Collins no reveló a qué país podría mudarse su amiga y ella no ha hablado al respecto. No obstante, existe la posibilidad de que se vaya a Estados Unidos con su esposo, Marco Chacón, por proyectos profesionales o a su natal Costa Rica.

Así reaccionó a las declaraciones de Imelda Tuñón

Maribel Guardia tuvo un encuentro con medios de comunicación en el aeropuerto, donde fue cuestionada sobre la anécdota que contó su exnuera en entrevista con Gustavo Adolfo Infante y esta fue su respuesta:

“Lo dijo su abuelito y yo lo que dije es que yo quería mucho a su abuelito, era un señor muy respetable. Quiero mucho a su abuelita, que es una dama y ha sido una figura muy importante, tanto el abuelo como la abuelita para Imelda”, comentó para el programa ‘Hoy’.

"Así que, por respeto al abuelito, no voy a hablar mal del abuelito“, concluyó.