México

Maribel Guardia se va de México en medio de conflicto legal con Imelda Tuñón, revela Olivia Collins

Según la actriz, su mejor amiga está haciendo ajustes en su vida personal y uno de ellos es mudarse de país

Guardar
Maribel Guardia lleva un año
Maribel Guardia lleva un año sin poder ver a su nieto debido al conflicto legal entre ella e Imelda Tuñón por temas relacionados con la custodia del menor. (Fotos: Ventaneando, YouTube / @maribelguardia, Instagram)

Maribel Guardia podría abandonar México en las próximas semanas, así lo dio a conocer una de sus mejores amigas, Olivia Collins.

De acuerdo con la información que compartió la actriz en entrevista para el programa “Hoy”, su amiga se encuentra en un momento personal muy complicado, no solo por el conflicto legal que tiene con Imelda Tuñón por su nieto, también porque está considerando mudarse de país.

“Ella está en ajustes, en cambio de casa, en cambio también de país", declaró.

Maribel Guardia y Olivia Collins
Maribel Guardia y Olivia Collins mantienen una sólida amistad desde hace décadas. (Foto: @oliviacollinsmx, Instagram)

Collins no aclaró si la decisión de Maribel Guardia está relacionada con el proceso legal que enfrenta; sin embargo, lamentó las declaraciones que Imelda Tuñón lanzó recientemente en contra de ella.

"Lo que le está pasando ahora con su nieto es desagradable, es muy desagradable porque esta persona le está haciendo mucho daño, digamos, entre comillas, porque también Maribel es entrona, tiene, como siempre lo digo, una inteligencia emocional maravillosa", comentó.

Y es que la viuda de Julián Figueroa y madre de su único hijo, contó que su abuelo no quería que se relacionara con el cantante por rumores que circulaban en torno a su mamá, Maribel Guardia, supuestamente era “rifada” entre hombres.

Julián Figueroa se casó con
Julián Figueroa se casó con Imelda Tuñón en 2017; ese mismo año se convirtieron en padres de un niño. Lamentablemente, el cantante murió en abril de 2023 a los 27 años tras sufrir un infarto al miocardio. (IG: @julian_f.f)

Collins también habló sobre los supuestos audios que Imelda Tuñón le ha enviado a Maribel Guardia, donde el niño se expresa mal de su abuela.

El niño ahorita no puede, digamos, tener opinión propia, pero va a llegar el día que sí. Decía Maribel que... Y se le va a dar sorpresas, muchas sorpresas”, comentó la actriz.

Y aseguró que su amiga siempre intentó apoyar a su exnuera: “Eso yo lo vi, lo viví, estuve con ellos y el niño era feliz. Maribel se preocupaba por él más que ella”.

Imelda Tuñón y su hijo
Imelda Tuñón y su hijo se quedaron a vivir con Maribel Guardia durante casi dos años después de la muerte de su esposo. (Ig/maribelguardia)

¿A qué país se mudará Maribel Guardia?

Olivia Collins no reveló a qué país podría mudarse su amiga y ella no ha hablado al respecto. No obstante, existe la posibilidad de que se vaya a Estados Unidos con su esposo, Marco Chacón, por proyectos profesionales o a su natal Costa Rica.

Así reaccionó a las declaraciones de Imelda Tuñón

Maribel Guardia tuvo un encuentro con medios de comunicación en el aeropuerto, donde fue cuestionada sobre la anécdota que contó su exnuera en entrevista con Gustavo Adolfo Infante y esta fue su respuesta:

“Lo dijo su abuelito y yo lo que dije es que yo quería mucho a su abuelito, era un señor muy respetable. Quiero mucho a su abuelita, que es una dama y ha sido una figura muy importante, tanto el abuelo como la abuelita para Imelda”, comentó para el programa ‘Hoy’.

"Así que, por respeto al abuelito, no voy a hablar mal del abuelito“, concluyó.

Temas Relacionados

Maribel GuardiaImelda TuñónOlivia CollinsMarco ChacónJulián Figueroamexico-entretenimientomexico-noticias

Más Noticias

Alertan por repunte de sarampión en México: baja vacunación preocupa a especialistas

De acuerdo a la UNAM, la inmunización no ha sido suficiente para mantener una cobertura del 95%

Alertan por repunte de sarampión

Temblor en México hoy: más de 6 mil réplicas del sismo de San Marcos, Guerrero de magnitud 6.5

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: más

Guerrero registra sismo de magnitud 4.3

Los datos preliminares del sismo fueron proporcionados inmediatamente por el Servicio Sismológico Nacional

Guerrero registra sismo de magnitud

El gesto que Luis Miguel tuvo con Pedro Torres en su funeral | Foto

Familiares y amigos se reunieron en una funeraria de la Ciudad de México para despedir al reconocido productor

El gesto que Luis Miguel

Jornada de 40 horas laborales: lista en el Senado, a días de aprobarse, se aplicaría de forma escalonada

Con el dictamen finalizado, la cámara alta planea aprobar la reducción de las horas de trabajo en la próxima sesión, impulsando un cambio histórico en el país

Jornada de 40 horas laborales:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen a dos personas armadas

Detienen a dos personas armadas por presunto robo en la Cuauhtémoc: hay un menor de edad

Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio reiteran colaboración en materia de seguridad regional durante llamada

Embajador de EEUU celebra detención del “Palillo”, jefe de plaza de Los Mayos

Capturan al líder de “Los Kena”, célula ligada a La Unión Tepito en CDMX

Civiles armados atacan a policías estatales de Zacatecas: se registró una explosión durante el enfrentamiento

ENTRETENIMIENTO

Majo Aguilar admite que no

Majo Aguilar admite que no está invitada a la boda de Ángela y Nodal este 2026: “Es familia”

El gesto que Luis Miguel tuvo con Pedro Torres en su funeral | Foto

Nora Salinas reaparece en televisión tras seis años alejada: así luce hoy

Redes arremeten contra la transmisión del show de Kanye West en México: “Parece grabado con cámaras del Chavo del 8”

Hijo de Lucía Méndez comparte desgarrador mensaje en memoria de su padre Pedro Torres: “Fuiste mi roble”

DEPORTES

Efraín Juárez rompe el silencio

Efraín Juárez rompe el silencio sobre Antuna y explica por qué llegó a Pumas en pleno Clausura 2026

Papá de Checo Pérez rompe el silencio sobre Lucía Méndez y se deja ver acompañado de una nueva pareja

Emilio Azcárraga se presenta en Coapa durante la mala racha del América

Árbitras mexicanas dirigirán la primera Final de la Copa Intercontinental Femenina de la FIFA

Rayados “es una familia”: la despedida de Germán Berterame tras su salida de Monterrey