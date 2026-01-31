México

Los mejores memes que dejó el concierto de Kanye West en La Monumental Plaza de Toros México

El artista se presentó antes más de 40 mil fanáticos mexicanos

El esperado retorno de Kanye West a los escenarios mexicanos se concretó tras casi dos décadas de ausencia, cautivando a 40 mil personas en la Monumental Plaza de Toros México.

La presentación estuvo marcada por el debut profesional de North West, su hija mayor, quien compartió escena con el artista.

Kanye West optó por una producción potencialmente visual: sobre el piso blanco —sin grandes estructuras lumínicas—, el ambiente evocaba el paisaje lunar a través de proyecciones.

La llegada de Kanye, actualmente conocido como Ye, puso fin a 17 años de espera para sus seguidores mexicanos.

¿Cómo fue el concierto de Kanye West?

El artista inició el concierto con el coro de Heartless, alcanzando de inmediato la ovación del público. A lo largo de dos horas y media, Ye interpretó éxitos como Can’t tell me nothing, Mercy, Blood on the leaves, On sight y Bound 2, entre otros.

El repertorio incluyó también una mirada al presente y futuro de Ye. El rapero interpretó varias piezas del disco Bully: Preacher Man, Beauty and the Beast, All the love. Un momento destacado se vivió con Last Breath, colaboración con Peso Pluma, aunque el artista mexicano no apareció en escena a pesar de ciertos rumores.

La interacción del público alcanzó su punto máximo durante Famous. El setlist avanzó con Run This Town y Four Five Seconds, antes de revisitar la época dorada de West con Jesus Walks, Through the wire, Goodlife, Homecoming, All of the lights, Stronger y Runaway.

El cierre del espectáculo evidenció el tránsito entre etapas creativas: luego de despedirse tranquilamente, Kanye West dejó el ruedo tras ofrecer un repaso por su carrera y una introducción a su nuevo álbum, acompañado por la presencia indiscutible de North West y una puesta en escena que apostó por el minimalismo.

¿A qué hora es el segundo show de Ye y por dónde se puede ver?

La transmisión digital en ViX Premium representa otra de las novedades: estará disponible únicamente para quienes cuenten con una suscripción paga a la plataforma.

Los usuarios podrán acceder a la app desde cualquier dispositivo compatible, asegurando cobertura nacional al mismo horario del evento presencial, es decir, a las 20:00 h.

El acceso a la señal en vivo exige contratar uno de los planes de pago que la plataforma ofrece para este tipo de contenido exclusivo.

