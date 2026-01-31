México

Feria del Mezcal y la Cerveza en la CDMX: celebra el Día de San Valentín de una manera única

Este festival tiene el objetivo de resaltar a los productores locales y capturen el interés por probar mezclas nuevas o clásicas

Feria del Mezcal y la
Feria del Mezcal y la Cerveza. (Visuales IA)

La Feria del Mezcal y la Cerveza llegará a la Ciudad de México con una amplia variedad de sabores tradicionales y propuestas artesanales, para darle a los aficionados de estas bebidas alcohólicas una experiencia única.

El evento se llevará a cabo el próximo 14 y 15 de febrero, por lo que es la oportunidad perfecta para que las personas interesadas puedan pasar un buen rato en compañía de pareja o amigos como celebración del Día del Amor y la Amistad.

Este festival de bebidas tiene el objetivo de resaltar a los productores locales, y alguno que otro internacional, ofreciendo una mezcla de aromas y sabores que capturan el interés de los curiosos por probar mezclas nuevas o clásicas.

¿Dónde se realiza la Feria del Mezcal y la Cerveza?

La feria tendrá lugar en el Centro de Convenciones y Exposiciones Tlatelolco, en la Sala de Ensayo Jaguar, ubicado en Manuel González 171, San Simón Tolnahuac, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Se podrá disfrutar en el fin de semana de San Valentín, con un horario de apertura de 12:00 horas hasta el cierre a las 21:00. Ambos días tendrán la misma distribución de tiempo, para que los asistentes puedan disfrutar 9 horas de un espacio agradable con sus bebidas favoritas. A pesar de la venta de alcohol, el evento es familiar.

Feria del Mezcal y la
Feria del Mezcal y la Cerveza. (captura de pantalla)

Costo de la entrada

La entrada general tiene un costo de 30 pesos por persona, el boleto le permite a cada uno de los visitantes el acceso completo a todo el evento y a las áreas comunes dentro del recinto, así como a la zona de cosplay y música en vivo.

Alimentos y bebidas tienen un costo aparte del pase de ingreso, los cuales se pagan al adquirir cualquier producto en los puestos instalados.

Por otro lado, los torneos de videojuegos tienen un precio especial mediante un combo de 150 pesos mexicanos, el cual incluye la inscripción a la competencia, una bebida preparada y botana. El registro a las competencias comienza a partir de las 12:30 horas.

Actividades dentro de la feria de bebidas y gastronómica

  • Venta de mezcal y cerveza artesanal
  • Venta de micheladas y cocteles
  • Zona de videojuegos
  • Torneos gamers
  • Cosplay
  • Música en vivo

