México

Feria de Tamal y Pan 2026 cerca de la CDMX: te decimos horarios y sedes

Se contará con 45 expositores y habrá diversos espectáculos musicales de calidad

Feria del Tamal y Expo
Feria del Tamal y Expo Pan Chimalhuacán (Gobierno de Chimalhuacán/FB)

La Feria del Tamal y el Pan de Chimalhuacán, Estado de México (Edomex), se ha convertido en uno de los encuentros gastronómicos más esperados de la región al combinar tradición, creatividad culinaria y un decidido impulso al comercio local.

El evento, que inició este sábado 31 de enero y concluirá el 2 de febrero en la Plaza de la Identidad, busca fortalecer la identidad cultural del municipio y generar oportunidades directas para productores, cocineras tradicionales y panaderos.

De acuerdo con autoridades municipales, la edición de este año registra una participación de 45 expositores, cifra que refleja el creciente interés de emprendedores por incorporarse a este escaparate.

Se espera una alta afluencia de visitantes provenientes no solo de Chimalhuacán, sino de municipios vecinos del Valle de México, atraídos por la amplia oferta de sabores y actividades artísticas.

Feria cultural y artística

Feria del Tamal y Expo
Feria del Tamal y Expo Pan Chimalhuacán (Gobierno de Chimalhuacán/FB)

Los asistentes pueden disfrutar de una cartelera musical continua de 9:00 a 22:00 horas, donde destaca la presencia del grupo Campeche Show con Ray, lo que convierte a la feria en un espacio familiar y de convivencia.

Sin embargo, el eje central sigue siendo la gastronomía: tamales verdes, rojos, de mole, de rajas con queso, oaxaqueños en hoja de plátano y una variedad de propuestas dulces que mantienen vivas las recetas heredadas por generaciones.

Junto a las opciones clásicas destacan versiones innovadoras que han despertado curiosidad, como tamales rellenos de Gansito, Chocorrol, Nutella y queso Philadelphia con zarzamora. La oferta se complementa con atoles de galleta, chocolate y arroz con leche, además de pan recién horneado elaborado por productores locales.

Para garantizar la calidad de los alimentos, los organizadores establecieron un programa de capacitación en higiene dirigido a todos los participantes. Esta formación se realizó en coordinación con la Jurisdicción de Regulación Sanitaria Texcoco No. 8 y se basó en la NOM-251-SSA1-2009, norma que regula las prácticas de preparación y manejo de alimentos en México.

Entre los temas impartidos se incluyeron limpieza y desinfección de insumos, higiene personal de los manipuladores, prevención de contaminación física, química y biológica, uso correcto de utensilios y manejo adecuado de residuos. Con ello se busca proteger la salud de los consumidores y elevar el nivel profesional de los productores.

La presidenta municipal, Xóchitl Flores Jiménez, destacó que este tipo de ferias forman parte de una estrategia integral para reactivar la economía popular. Subrayó que cada tamal y cada pieza de pan representan el esfuerzo de familias que dependen del comercio para salir adelante y preservar su patrimonio cultural.

Además del impacto económico inmediato, el evento contribuye a posicionar a Chimalhuacán como un destino gastronómico dentro del Edomex. Autoridades locales consideran que la combinación de tradición e innovación permite atraer a públicos jóvenes sin perder la esencia de las recetas ancestrales.

La Feria del Tamal y el Pan se perfila así como una plataforma donde convergen cultura, sabor y desarrollo comunitario. Durante tres días, la Plaza de la Identidad se transforma en un punto de encuentro que celebra uno de los platillos más emblemáticos de la cocina mexicana y reafirma el valor del trabajo artesanal. Quienes acudan no solo encontrarán comida, sino una experiencia que refleja la riqueza social y creativa de Chimalhuacán.

