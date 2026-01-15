Feria del tamal 2026: dónde y cuándo será en CDMX

El evento gastronómico estará abierto al público en el Museo Nacional de Culturas Populares, donde visitantes podrán disfrutar y conocer platillos típicos, tradiciones y actividades vinculadas a la cultura del maíz. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Feria del Tamal se ha convertido en una de las celebraciones más esperadas en la Ciudad de México, especialmente para quienes disfrutan de la gastronomía tradicional y las festividades populares.

Este evento anual reúne a decenas de expositores y visitantes que buscan rendir homenaje a uno de los platillos más emblemáticos de la cocina nacional y descubrir nuevas propuestas para compartir en familia o con amigos.

Los visitantes podrán degustar bebidas típicas, como atole, champurrado y café, junto a los diferentes tipos de tamales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A lo largo de sus ediciones, la feria ha evolucionado de un encuentro local a un escaparate multicultural en el que convergen sabores, técnicas y productos de distintas regiones de México y de Latinoamérica. En este sentido, la edición de 2026 promete ser una de las más diversas y concurridas.

Dónde y cuándo será la Feria del Tamal 2026

La edición XXXII de la Feria del Tamal se realizará en uno de los recintos culturales más emblemáticos de la capital, ofreciendo un entorno ideal para la convivencia y el aprendizaje.

La ubicación y las características del evento facilitan la asistencia tanto de público local como de visitantes de otras ciudades:

Fechas: Del 29 de enero al 2 de febrero de 2026

Lugar: Museo Nacional de Culturas Populares

Dirección: Avenida Hidalgo 289, colonia Del Carmen, alcaldía Coyoacán, Ciudad de México

Horario: De 11:00 a 19:00 horas

Entrada: Libre

El Museo Nacional de Culturas Populares, conocido por su labor en la preservación y difusión de las tradiciones mexicanas, cuenta con la infraestructura necesaria para recibir a decenas de expositores y a miles de visitantes. Su ubicación, a pocos minutos del centro de Coyoacán, permite llegar fácilmente en transporte público.

El Museo Nacional de Culturas Populares alojará la edición XXXII de la Feria del Tamal del 29 de enero al 2 de febrero de 2026. (X/ @MNCP_DGCP)

De igual manera, vale la pena señalar que el acceso al recinto será gratuito. Los asistentes únicamente deberán cubrir el costo de los productos que deseen consumir.

Qué ofrecerá la Feria del Tamal 2026

La Feria del Tamal en Coyoacán destaca por su capacidad para reunir propuestas gastronómicas que reflejan la riqueza y creatividad en torno al maíz, ingrediente central de la cocina mexicana.

Más allá de la venta y degustación, el evento es un espacio para descubrir la historia y las costumbres que rodean a este platillo. Estas son algunas de las atracciones que podremos encontrar en la feria:

Más de 50 expositores provenientes de diferentes estados de México y países de Centro y Sudamérica.

Tamales tradicionales como los de salsa verde, mole, rajas o dulce.

Variedades regionales, como uchepos de Michoacán, zacahuil potosino, corundas y tamales de conejo.

Platillos internacionales , como hallacas venezolanas, humitas peruanas, nacatamales nicaragüenses y tamales antioqueños de Colombia.

Bebidas típicas para acompañar, como atole en diversos sabores, champurrado y café.

La cita anual contará con la participación de más de 50 cocineros y productores, así como una amplia muestra de recetas y bebidas típicas. (Imagen Ilustratva Infobae)

Durante cinco días, los asistentes podrán recorrer los distintos puestos, conversar con cocineros tradicionales y conocer de primera mano las historias y particularidades de cada receta.

Por qué se celebra con tamales el Día de la Candelaria

El consumo de tamales el 2 de febrero tiene raíces ancestrales y religiosas. Antes de la llegada de los españoles, distintos pueblos originarios realizaban ceremonias para pedir buenas cosechas y agradecer la fertilidad de la tierra, usando el maíz como base de sus ofrendas.

La celebración del Día de la Candelaria une raíces prehispánicas y católicas, destacando el simbolismo del maíz en las festividades mexicanas. (Foto de archivo)

Con el tiempo, estas prácticas se fusionaron con la festividad católica de la Candelaria, que marca la presentación del Niño Jesús en el templo. En la actualidad, la tradición de compartir tamales se vincula también a la rosca de Reyes: quienes encuentran la figura del niño en la rosca del 6 de enero asumen el compromiso de ofrecer tamales y atole durante la Candelaria.