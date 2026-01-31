México

Arranca Feria del Atole y Tamal Neza 2026: todo lo que debes saber sobre este evento

Desde lo más clásico a las variaciones gourmet, los visitantes podrán acercarse a 60 expositores para disfrutar del tradicional Día de la Candelaria

Guardar
Inauguran Feria del Atole y
Inauguran Feria del Atole y Tamal Neza 2026. Foto: (iStock)

Con el objetivo de fortalecer la economía local, promover la convivencia familiar y preservar las tradiciones gastronómicas, el Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, encabezó este viernes el arranque oficial de la Feria del Atole y el Tamal Neza 2026, uno de los eventos culturales y culinarios más esperados del municipio.

La feria se llevará a cabo del 30 de enero al 2 de febrero, en un horario de 10:00 de la mañana a 11:00 de la noche, teniendo como sede la Explanada del Palacio Municipal, espacio que durante cuatro días se llenará de aromas, sabores y tradición para el disfrute de miles de visitantes.

Durante el evento inaugural, el alcalde destacó la importancia de generar espacios que impulsen el desarrollo económico de las y los comerciantes locales, al tiempo que fomentan la convivencia social y el orgullo por las tradiciones mexicanas.

El presidente municipal. Adolfo Cerqueda,
El presidente municipal. Adolfo Cerqueda, celebró que este evento busca fomentar el comercio local, impulsando la economía de Nezahualcóyotl. Foto: (Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl)

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a asistir y disfrutar de la amplia oferta gastronómica, subrayando que este tipo de ferias contribuyen a fortalecer el tejido social y a mantener vivas las costumbres que dan identidad a Nezahualcóyotl.

La Feria del Atole y el Tamal Neza 2026 cuenta con la participación de 60 expositores, quienes ofrecen una gran variedad de productos elaborados de manera artesanal. Entre la oferta gastronómica destacan los tamales tradicionales, como los de salsa verde, mole, rajas y dulces, así como tamales gourmet con propuestas innovadoras que buscan sorprender al paladar de los asistentes.

En cuanto a las bebidas, el público puede disfrutar de una amplia selección de atoles tradicionales, como champurrado y arroz con leche, además de atoles gourmet elaborados con sabores poco convencionales como cempasúchil, tequila, galleta y rompope, reflejo de la creatividad y diversidad culinaria de los productores locales.

El evento se enmarca en
El evento se enmarca en el festejo del Día de la Candelaria. Foto: (Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl)

Las autoridades municipales estiman una afluencia de entre 20 mil y 25 mil visitantes durante los cuatro días de actividades, lo que consolida a esta feria como uno de los eventos más importantes de la temporada en el municipio. De igual forma, reafirma el compromiso del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl con la promoción cultural, turística y económica, al brindar espacios que benefician directamente a comerciantes y productores.

Cabe destacar que la realización de esta feria se enmarca en la tradicional celebración del Día de la Candelaria, fecha en la que, de acuerdo con la costumbre mexicana, se consumen tamales y atole como parte de una herencia cultural que mezcla raíces prehispánicas y religiosas. Esta tradición, ligada al maíz como elemento fundamental de la gastronomía nacional, refuerza el sentido comunitario y la convivencia familiar.

Finalmente, en la inauguración del evento también estuvieron presentes el director de Fomento Económico y Turismo, Félix Edmundo González Cariño, así como autoridades municipales y representantes del sector comercial, quienes coincidieron en la relevancia de seguir impulsando actividades que fortalezcan la identidad y el desarrollo de Nezahualcóyotl.

Temas Relacionados

TamalesNezahualcóyotlFeria del Atole y Tamal Neza 2026AtoleDía de la Candelariamexico-noticias

Más Noticias

Temblor en México hoy: noticias de la actividad sísmica este sábado 31 de enero de 2026

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos emitidas por el SSN

Temblor en México hoy: noticias

Chispazo: todos los números ganadores del 30 de enero

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Chispazo: todos los números ganadores

Sismo de 4.0 de magnitud se registra en Guerrero

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Sismo de 4.0 de magnitud

Temblor hoy 30 de enero en México: se registró un sismo de 4.1 en Oaxaca

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 30 de enero

Atole de pinole para el Día de la Candelaria: la receta tradicional para acompañar tus tamales

Esta bebida tradicional, elaborada con maíz tostado, piloncillo y leche, ofrece proteínas, fibra y calcio en cada taza

Atole de pinole para el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Juan Ramón de la Fuente

Juan Ramón de la Fuente y Marco Rubio reiteran colaboración en materia de seguridad regional durante llamada

Embajador de EEUU celebra detención del “Palillo”, jefe de plaza de Los Mayos

Capturan al líder de “Los Kena”, célula ligada a La Unión Tepito en CDMX

Civiles armados atacan a policías estatales de Zacatecas: se registró una explosión durante el enfrentamiento

García Harfuch anuncia captura de 11 criminales ligados a asesinatos en el Estado de México

ENTRETENIMIENTO

Feria del Caballo Texcoco 2026:

Feria del Caballo Texcoco 2026: cartelera del palenque, días y cuánto cuesta cada show

Intocable prepara show gratuito en el Zócalo de CDMX: fecha y detalles de su gira

Orquesta Escuela Carlos Chávez presentará gratis en Los Pinos la “Eroica” de Beethoven y el estreno mundial del Concierto Ucraniano

Linet Puente defiende a Pati Chapoy y asegura que es una “segunda madre” para los conductores de Ventaneando

¿Qué boletos disponibles hay para el último concierto de Shakira en el Estadio GNP Seguros y cuánto cuestan?

DEPORTES

Pumas finalmente le encuentra lugar

Pumas finalmente le encuentra lugar a Leo Suárez: este sería su nuevo equipo

México suma a 4 nuevos jugadores para disputar el Clásico Mundial de Béisbol

El mexicano Germán Berterame es presentado oficialmente como jugador del Inter de Miami

WWE Royal Rumble 2026: cuándo, a qué hora y dónde ver en vivo desde México

Raphael Veiga se despide de sus compañeros del Palmeiras y apunta su llegada al América