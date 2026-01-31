Arranca Feria del Atole y Tamal Neza 2026: todo lo que debes saber sobre este evento

Inauguran Feria del Atole y Tamal Neza 2026. Foto: (iStock)

Con el objetivo de fortalecer la economía local, promover la convivencia familiar y preservar las tradiciones gastronómicas, el Presidente Municipal de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda Rebollo, encabezó este viernes el arranque oficial de la Feria del Atole y el Tamal Neza 2026, uno de los eventos culturales y culinarios más esperados del municipio.

La feria se llevará a cabo del 30 de enero al 2 de febrero, en un horario de 10:00 de la mañana a 11:00 de la noche, teniendo como sede la Explanada del Palacio Municipal, espacio que durante cuatro días se llenará de aromas, sabores y tradición para el disfrute de miles de visitantes.

Durante el evento inaugural, el alcalde destacó la importancia de generar espacios que impulsen el desarrollo económico de las y los comerciantes locales, al tiempo que fomentan la convivencia social y el orgullo por las tradiciones mexicanas.

El presidente municipal. Adolfo Cerqueda, celebró que este evento busca fomentar el comercio local, impulsando la economía de Nezahualcóyotl. Foto: (Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl)

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía a asistir y disfrutar de la amplia oferta gastronómica, subrayando que este tipo de ferias contribuyen a fortalecer el tejido social y a mantener vivas las costumbres que dan identidad a Nezahualcóyotl.

La Feria del Atole y el Tamal Neza 2026 cuenta con la participación de 60 expositores, quienes ofrecen una gran variedad de productos elaborados de manera artesanal. Entre la oferta gastronómica destacan los tamales tradicionales, como los de salsa verde, mole, rajas y dulces, así como tamales gourmet con propuestas innovadoras que buscan sorprender al paladar de los asistentes.

En cuanto a las bebidas, el público puede disfrutar de una amplia selección de atoles tradicionales, como champurrado y arroz con leche, además de atoles gourmet elaborados con sabores poco convencionales como cempasúchil, tequila, galleta y rompope, reflejo de la creatividad y diversidad culinaria de los productores locales.

El evento se enmarca en el festejo del Día de la Candelaria. Foto: (Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl)

Las autoridades municipales estiman una afluencia de entre 20 mil y 25 mil visitantes durante los cuatro días de actividades, lo que consolida a esta feria como uno de los eventos más importantes de la temporada en el municipio. De igual forma, reafirma el compromiso del Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl con la promoción cultural, turística y económica, al brindar espacios que benefician directamente a comerciantes y productores.

Cabe destacar que la realización de esta feria se enmarca en la tradicional celebración del Día de la Candelaria, fecha en la que, de acuerdo con la costumbre mexicana, se consumen tamales y atole como parte de una herencia cultural que mezcla raíces prehispánicas y religiosas. Esta tradición, ligada al maíz como elemento fundamental de la gastronomía nacional, refuerza el sentido comunitario y la convivencia familiar.

Finalmente, en la inauguración del evento también estuvieron presentes el director de Fomento Económico y Turismo, Félix Edmundo González Cariño, así como autoridades municipales y representantes del sector comercial, quienes coincidieron en la relevancia de seguir impulsando actividades que fortalezcan la identidad y el desarrollo de Nezahualcóyotl.