Embajador de EEUU celebra detención del “Palillo”, jefe de plaza de Los Mayos

Imagen de archivo del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson. EFE/ José Méndez

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, celebró la detención de Israel Vizcarra Beltrán, alias “Palillo”, así como de Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, hermanos señalados como operadores de segundo y tercer nivel de la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

El funcionario estadounidense detalló que las capturas de alto nivel fortalecen la seguridad de ambas naciones y debilitan a los cárteles.

“como lo reafirmaron Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Estados Unidos y México mantienen un firme compromiso con la construcción de comunidades más seguras, donde las personas honestan puedan prosperar”, escribió en sus redes sociales.

“Palillo” fue detenido junto a su hermano en Sinaloa

Dos hombres fueron detenidos tras el operativo. Crédito: Secretaría de Marina.

Los hermanos Vizcarra Beltrán fueron capturados durante un operativo realizado por la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) cuando llevaban a cabo un recorrido de vigilancia terrestre en el municipio de Culiacán.

Durante la acción, las autoridades les aseguraron un fusil y un arma corta, 220 cartuchos de diferentes calibres, aproximadamente un kilo de presunta droga, equipos de comunicación y un vehículo de la marca Dodge que era utilizado por los criminales al momento de su captura.

Fuentes federales consultadas por Infobae México detallaron que el “Palillo” es identificado como jefe de plaza de Los Mayos en la zona de El Dorado.

El sujeto también es identificado como presunto líder de una célula delicada a la elaboración de drogas con presencia en Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Hidalgo, Puebla y Estado de México.

Niveles en la estructura criminal de "Los Mayos" del Cártel de Sinaloa. (Especial)

“Palillo” cuenta con una orden de aprehensión vigente en el estado de Guanajuato por presunta asociación delictuosa, mientras que también se le vincula con los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita para la organización criminal.

Por su parte, Alexis Arnoldo Vizcarra Beltrán, hermano del “Palillo”, es señalado como integrante de tercer nivel dentro de la facción liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.

El sujeto es identificado como segundo al mando en las plazas de Quilá y El Dorado.

*Información en desarrollo...