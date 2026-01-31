México

Civiles armados atacan a policías estatales de Zacatecas: se registró una explosión durante el enfrentamiento

Las autoridades estatales informaron que dos civiles resultaron heridos


Los elementos de seguridad realizaban un patrullaje de rutina. (CUARTOSCURO)

Elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata (FRIZ) de Zacatecas fueron agredidos a tiros por un grupo de civiles armados en el municipio de Tabasco.

El ataque se registró alrededor de las 12:40 horas de este viernes, cuando los elementos de seguridad realizaban patrullajes de vigilancia en la localidad de Tayahua.

Al circular por la carretera que va del municipio de Villanueva a Tabasco, los agentes fueron atacados a tiros por un grupo de sujetos armados, lo que desató una balacera perceptible en las comunidades aledañas.

Habitantes compartieron a través de redes sociales videos en los que registraron las detonaciones de arma de fuego, así como la presencia de humo por la posible quema de vehículos.

Uno de los materiales también muestra la detonación de lo que parece ser un explosivo, así como el despliegue de helicópteros para controlar la situación de violencia.

Dos civiles resultaron lesionados en el enfrentamiento y un agresor fue abatido


Habitantes captaron el momento en el que un artefacto explosivo detonó. Foto: Redes Sociales

El secretario de gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que elementos de la FRIZ fueron agredidos a tiros cuando realizaban un operativo, lo que provocó un enfrentamiento.

Como resultado del ataque, dos civiles que circulaban por la zona resultaron con lesiones, por lo que recibieron atención médica inmediata. Hasta el momento se reportan como estables debido a que sus heridas no son de gravedad.

Además, se detalló que uno de los agresores fue abatido en el lugar.

Reyes Mugüerza detalló que el tramo carretero que va de Villanueva a Tabasco se encuentra resguardado por elementos del Ejército Mexicano y de otras corporaciones de seguridad, quienes fueron desplegados para controlar el hecho violento.

Confirman explosión en la zona


Foto: Redes sociales

El secretario de gobierno también confirmó que se registró una explosión en la zona, por lo que elementos de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas se encuentran procesando la escena para determinar el origen de la detonación.

También detalló que ante el despliegue operativo de elementos de seguridad, integrantes de un grupo criminal intentaron bloquear el tramo carretero que va de Jalpa a Tabasco; sin embargo, no les fue posible.

“Es importante precisar que las Fuerzas de Reacción Inmediata, también el Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado, se desplegaron de manera inmediata. Y para evitar este despliegue, elementos del grupo delincuencial intentaron bloquear sin éxito el tramo carretero que va de Jalpa a Tabasco. La reacción de las fuerzas de seguridad fue inmediata liberando este tramo y también impidiendo que fuera bloqueado”, detalló.

Ante los hechos, Reyes Mugüerza detalló que la situación ya se encuentra controlada y solicitó a la población circular con precaución por la zona debido a que las diligencias por parte de elementos de la Fiscalía Estatal continúan.
















