Alertan por repunte de sarampión en México: baja vacunación preocupa a especialistas

Incrementan los casos de sarampión en México. (especial)

El país está enfrentando una posible emergencia sanitaria derivado del incremento de contagios de sarampión, los cuales restán afectando a miles de mexicanos y mexicanas en varias regiones del país.

La transmisión rápida de esta enfermedad viral alertó a las autoridades de salud, quienes en un intento de frenar los casos presentados implementaron estrategias de vacunación para las personas que necesitan completar su esquema de vacunas o no cuentan con ninguna de las dosis.

A pesar de estos esfuerzos, aún se necesitan nuevas medidas para poder erradicar los contagios en el país, debido a que su propagación está superando las cifras diarias previstas por la Secretaría de Salud.

De acuerdo a un informe publicado por la Universidad Nacional Autónoma Mexicana (UNAM) la vacunación contra el virus no ha sido suficiente para mantener una cobertura del 95%, requerida para acortar la transmisión del sarampión.

Resaltó que el país aunque registra un número elevado de casos y mortalidades, aún no vive una situación alarmante a comparación de otros países como Canadá, Estados Unidos y España.

“En general, una alta proporción de jóvenes y adultos tiene un buen esquema de vacunación. Sin embargo, la recomendación es que las personas que no hayan cumplido 50 años se vacunen. Las de más de 50 años no requieren la vacuna porque cuando eran menores la transmisión del sarampión era muy intensa y es casi seguro que lo padecieron y, por lo tanto, están inmunizados contra él”, comunicó la institución.

Desde hace años a nivel mundial se ha registrado un deceso en la cobertura de vacunación para diferentes enfermedades, lo que ha generado que actualmente se manifiesten con intensidad los casos de múltiples virus, primordialmente del sarampión.

Vacuna contra el sarampión. (FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM)

Incrementan los casos de sarampión en México

La Secretaría de Salud dio a conocer que actualmente el país tiene un acumulado de 7 mil 674 casos confirmados y 26 defunciones a través de su informe diario con corte del 27 de enero de 2026.

Dentro de las entidades más afectadas por el virus se encuentran: Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Chiapas y Sinaloa, pero existe un registro de contagios en la mayoría de los estados de la República Mexicana.

El gobierno de México en conjunto con las autoridades del sector salud han anunciado campañas de vacunación en múltiples zonas del país, como la medida más efectiva de parar la transmisión del padecimiento.

En la Ciudad de México, el secretario de salud, David Kershenobich Stalnikowitz anunció la instalación de módulos para recibir las dosis contra el sarampión en distintos puntos de la capital, principalmente en estaciones del metro y terminales de autobuses, debido a la concurrencia de gente dentro de estos espacios públicos.