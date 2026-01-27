Prevén reforzar vacunación contra el sarampión con módulos del Metro y terminales de autobuses en CDMX

Sarampión en México. (especial)

El secretario de salud, David Kershenobich Stalnikowitz anunció durante la mañanera del pueblo de este 27 de enero, la instalación de módulos en distintos puntos de la Ciudad de México como parte de la campaña de vacunación contra el sarampión.

Estos centros de vacunación estarán colocados principalmente en algunas estaciones del metro y terminales de autobuses, debido a la concurrencia de gente que existe en estos lugares, aumentando la posibilidad de contagios.

Kershenobich destacó que estudiantes y personal de guarderías y escuelas dentro de la CDMX ya han recibido la dosis contra la enfermedad, dando inicio a la estrategia de emergencia sanitaria para frenar la transmisión del virus.

“Es muy importante seguir insistiendo en la vacunación”, aseguró el funcionario.

Por otro lado, informó que en la región de Jalisco, debido a su alta cifra de casos, se implementaron unidades para aplicar dosis en lugares públicos. “Hay suficiente vacunas y esperamos contener lo más pronto posible”, dijo.

David Kershenobich Stalnikowitz. (Presidencia)

Cuando se le cuestionó sobre si el aumento del brote está relacionado con la falta de campañas de vacunación en años anteriores, afirmó que el sarampión es un fenómeno mundial, por lo que incluso en centros que tenían niveles completamente de protección también se han visto afectados.

Expresó que este virus es altamente contagioso, donde un individuo infectado puede llegar a transmitirlo hasta a 16 personas, incluso si una persona contagiada abandona un lugar la enfermedad continúa activa hasta por dos horas. Por lo que, es primordial tener vacunas y tratar de aplicar las dosis a la población en riesgo.

“Incluso se ha aumentado la dosis cero en niños, durante sus primeros 6 meses cuando la recomendación es fundamentalmente a los 12 y 18 meses”, finalizó el secretario de salud.

Casos de sarampión en México

La primera muerte por sarampión en México durante 2026 fue confirmada en el estado de Michoacán, lo que eleva a 26 el total de decesos acumulados a nivel nacional desde 2025, informó la Secretaría de Salud.

En el informe diario de vigilancia con corte al viernes 23 de enero, la dependencia señaló que en lo que va de enero se han registrado 987 casos de sarampión, y 7 417 casos acumulados en todo México desde que inició el brote.

Las entidades con mayor número de contagios son:

Jalisco con 521 casos

Chiapas con 200

Sinaloa con 65

Dada la situación epidemiológica, la Secretaría de Salud y el Gobierno de México han reforzado las campañas de vacunación en diversas entidades del país para que la población pueda completar su esquema de inmunización y así intentar frenar la transmisión del sarampión.