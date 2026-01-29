México registra un aumento de casos de sarampión; enciende alertas sanitarias

Aumentan los casos de sarampión en México. (especial)

Los casos de sarampión continúan en aumento en todas las regiones de México, poniendo en riesgo la vida de miles de mexicanos y mexicanas, a pesar de los esfuerzos por parte del gobierno para ponerle un freno a esta enfermedad viral.

De acuerdo con el informe diario del brote de sarampión con corte al 27 de enero de 2026, publicado por la Secretaría de Salud, hasta el momento el país tiene un acumulado de 7,674 casos confirmados, y 26 defunciones.

Los contagios están dispersos en las 32 entidades de la República Mexicana, específicamente en 274 municipios ubicados dentro de estas. Jalisco, Michoacán, Ciudad de México, Chiapas y Sinaloa, lideran como las regiones donde se concentran la mayoría de estas propagaciones.

Contagios de sarampión en México durante 2026

Chihuahua: 7

Jalisco: 681

Chiapas: 212

Michoacán: 27

Guerrero: 20

Sinaloa: 82

Sonora: 1

Ciudad de México: 72

Colima: 38

Coahuila: 0

Durango: 3

Baja California: 10

Morelos: 5

México: 18

Zacatecas: 0

Tabasco: 15

Nayarit: 13

Querétaro: 3

Campeche: 0

Tamaulipas: 0

Oaxaca: 5

San Luis Potosí: 3

Baja California Sur: 0

Hidalgo: 6

Aguascalientes: 5

Puebla: 7

Tlaxcala: 6

Guanajuato: 0

Yucatán: 1

Nuevo León: 1

Veracruz: 3

Quintana Roo: 0

Vacunación contra sarampión. (FOTO: CRISANTA ESPINOSA AGUILAR/CUARTOSCURO.COM)

El primer caso de la enfermedad se registró el 5 de enero de 2025, desde esa fecha el crecimiento ha sido notorio en múltiples zonas del país. La curva epidémica sigue sosteniendo un aumento importante, que se representó en el transcurso de las últimas 24 horas con 50 nuevos casos detectados.

Vacunación contra la enfermedad viral

Ante un incremento de contagios de sarampión, el sector salud ha implementado distintas medidas sanitarias con el objetivo de frenar los casos en todo el país.

La campaña de vacunación en múltiples zonas de las regiones de México, es la principal estrategia de las autoridades, ya que de acuerdo a las instituciones de salud es la forma más efectiva de parar la transmisión del padecimiento.

Según información de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), las personas con fecha de nacimiento antes del año 1957 no requieren una dosis de la vacuna, debido a la alta probabilidad de que tienen de ser inmunes o haber contraído el sarampión con anterioridad. Las excepciones aplican en adultos mayores que padezcan alguna enfermedad o vivan en entornos de alto riesgo de contagio.

Mientras que los ciudadanos mexicanos que se encuentren en el rango de edad de 20 a 39 años, deben completar su esquema de vacunación, especialmente los que no cuenten con una vacuna previa.