Rumores descartarían a Peso Pluma como invitado de Kanye West por problemas en EEUU: “Puede salir del país, pero no entrar”

El artista estadounidense prepara dos shows monumentales en la Plaza de Toros México, donde se rumora que compartiría el escenario con Travis Scott, Peso Pluma y Fuerza Regida. (Especial)

El regreso de Kanye West a los escenarios de México para sus conciertos del 30 y 31 de enero de 2026 ha generado una ola de especulaciones sobre los posibles artistas invitados.

En las últimas horas, la creadora de contenido experta en espectáculos conocida como Chamonic reportó que Peso Pluma no formará parte de las colaboraciones en la Plaza de Toros México, debido a supuestas restricciones legales que le impedirían salir de Estados Unidos.

Rumores y aclaraciones sobre Peso Pluma

La posible presencia de Peso Pluma junto a Kanye West en la Ciudad de México circuló durante días entre seguidores y prensa del espectáculo.

Sin embargo, la versión difundida por Chamonic, reconocida por su cobertura de la farándula, ha recalcado que el intérprete de “Ella Baila Sola” no estaría presente, citando información de personas cercanas al cantante.

Peso Pluma une fuerzas con Kate del Castillo, pero su nuevo corrido genera controversia por falta de innovación. (YouTube)

“Peso Pluma no estará en el concierto, ya que por cuestiones de estatus legal en Estados Unidos no puede salir del país, bueno, puede salir pero no entrar”.

Según Chamonic,una fuente cercana al intérprete le habría dado a conocer la situación que atravesaría.

“Peso Pluma no es ciudadano y él no tiene documentos, está arreglando una residencia de empresario.

Chamonic añadió que el artista habría utilizado una visa de turista y después de trabajo, lo que explicaría la cancelación de su gira por otro país hace un tiempo.

El setlist promete incluir grandes éxitos como Runaway, Stronger y Flashin Lights, además de nuevas canciones y la expectativa de invitados sorpresa. (YouTube/ Kanye West)

“Hasta donde yo sé y me dijo una persona cercana a él según estaba con visa de turista y luego de trabajo, ¿por qué creen q canceló el año pasado su gira por Canadá?, pero Ciudadano NO ES”, escribió.

La periodista subrayó que, en caso de abandonar Estados Unidos, el cantante podría enfrentar dificultades para reingresar. Esta situación habría sido confirmada por allegados al equipo de Peso Pluma, quienes indicaron que el proceso migratorio sigue en curso.

Invitados y setlist: Travis Scott y Jesús Ortiz, entre los nombres mencionados

Las expectativas sobre los invitados al show de Kanye West han crecido desde el anuncio de su regreso a México.

Periodistas como Gil Barrera han señalado que figuras del regional mexicano y del hip hop estadounidense podrían compartir escenario con el rapero.

Entre los nombres que han circulado en la prensa se encuentran Travis Scott y Jesús Ortiz Paz, líder de la agrupación Fuerza Regida.

Nov 21, 2025; Las Vegas, NV, USA; Recording artist Travis Scott arrives for the Las Vegas Grand Prix at Las Vegas Strip Circuit. Mandatory Credit: Gary A. Vasquez-Imagn Images

La posible colaboración entre Kanye West y artistas mexicanos ha sido vista como un cruce inédito de géneros, lo que ha elevado el interés por el evento.

El regreso de Kanye West a México se posiciona como uno de los eventos musicales más destacados del año. Tras 18 años de ausencia, el artista estadounidense ofrecerá dos conciertos en la Plaza de Toros México.